ZOMBA-(MaraviPost)-Below is the pass list of 2019 Malawi Primary School Leaving Certificate exams per district: https://drive.google.com/open? id=1yU_pWJpeb5llRzPYBg4ZhBb9KHIcgZ9Z BALAKA

https://drive.google.com/open?id=11OYmudVa8c8aJ9p1E3eiQfFlfQ7Wfj7Q BLANTYRE URBAN

https://drive.google.com/open?id=1b1rOg_9V443Os_O5vVjBzeNHvlav0V8z BLANTYRE RURAL

https://drive.google.com/open?id=1oib_5GPe5VVCUvEVUdebxWK5zSbsxmFj CHIKHAWA

https://drive.google.com/open?id=1f6leQhdEhx17oE_yz1AkDusLKCBA1pJ1 CHIRADZULU

https://drive.google.com/open?id=1aJZ16HxBVjmVwohk1Z2dXL4ahgbfPDx3 CHITIPA

https://drive.google.com/open?id=1BGLsBWqrB0-pEOdC8tV_Y1DO84FlvsBt DEDZA

https://drive.google.com/open?id=1ZhQHWl7KcKhPB_Act4HRddlTJeV5Ckos DOWA

https://drive.google.com/open?id=1rbQKUcZPIxc3gIwwH51cgoYjRzlDdMCC KARONGA

https://drive.google.com/open?id=1SGLVYvQ7k6NQ16bCUITvaqi10JO6znbJ KASUNGU

https://drive.google.com/open?id=1xF82dFrtFxkmjxkWnYSGxxw2BECSA3WA LIKOMA

https://drive.google.com/open?id=1IBmL0Q1iA5-iBeOekeClyvzITZz9mVUM LILONGWE CITY

https://drive.google.com/open?id=1rcI3q_oSCDqa9izcIsiET0k0QIjYN60F LILONGWE EAST

https://drive.google.com/open?id=1H8RCCsZvdiXS3D_YVlZtscPdS9f14bIN LILONGWE WEST

https://drive.google.com/open?id=1SwAMqDL-fQPDychPb32YoSuK5oe47g77 MACHINGA

https://drive.google.com/open?id=12JotojY47PpEh0_DWF7sWJszgZb6aD17 MANGOCHI

https://drive.google.com/open?id=12CFfyXoIsz7tYt-Jk14vxb0GY_hy-Bbk MCHINJI

https://drive.google.com/open?id=1yaACCuj-JDnhAYnPMb0niRyuxRquW061 MULANJE

https://drive.google.com/open?id=1bvXN3kyphL9Wv016kkEbOww2JjcxTTjL MWANZA

https://drive.google.com/open?id=140TKQEDV4XPPtC7j4mqm5xlJiqOLpHjg MZIMBA NORTH

https://drive.google.com/open?id=1n4IrUwvAvawXHgBbSsm5hrmtyW8q9N_N MZIMBA SOUTH

https://drive.google.com/open?id=1HL4qdbN76JNSSg_mJitBhDQbiUYxf3Uq MZUZU CITY

https://drive.google.com/open?id=1xaECL1mK01mopuIhDBn443vdRDeCM9oc NENO

https://drive.google.com/open?id=1yyGWxe-aV4rUOf0T4Naih2crG84Xs3tB NKHATABAY

https://drive.google.com/open?id=1o9rvB-B7yiHb2OXO_ipfdHwoMx3uK6Mr NKHOTAKOTA

https://drive.google.com/open?id=1NbuutHUPj3DxA6LsoTnGlKjrbHEvX6xC NSANJE

https://drive.google.com/open?id=1QJZDB7JScShAd3Y5cTFbrMEgymTxaDYR NTCHEU

https://drive.google.com/open?id=1h20o7y8R50G9cnYJ1vtGdxGEW3NyQgUx NTCHISI

https://drive.google.com/open?id=1gYHWDym9h9oLx05P6yqGh1gspTZ-cRcb PHALOMBE

https://drive.google.com/open?id=1s5yh8P5u7E0CgSiUGaiBOw5skjHHMLq2 RUMPHI

https://drive.google.com/open?id=1CV_znde_LWPMY9YgxmlZ7bX7R3BvFQqT SALIMA

https://drive.google.com/open?id=1nESKTVdgoJGHGmbS7wElx6EiMI9TbITF THYOLO

https://drive.google.com/open?id=1zE-Zc7EuS6pfZVVMtW6T6YXrHf4zHmuq ZOMBA RURAL

https://drive.google.com/open?id=1oFapu6QSLGzzWV4U-wNnOnUfUBeGgby8 ZOMBA URBAn :

Like it? Share it!