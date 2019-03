2019 APPROVED LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS CANDIDATES

CHITIPA DISTRICT

1.1Chitipa East

1.1.1 Iponjola Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kabaya Alex LUWESHA M UTM 2 Sasa KAYANGE M MCP 3 Rute Mathews MBUGHI F DPP 4 Tens S MWIBA M INDEPENDENT

1.1.2 Kapoka Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mishoni Mwakwama CHABILI M MCP 2 Alice Magadalena CHANZA F INDEPENDENT 3 Tiyese Anjella KANYIMBO F UTM 4 Thabu Thomas KUYOKWA F INDEPENDENT 5 Ginlon Daniel MULUNGU M DPP 6 Lucia MWALUWIMBA F PP 7 Menson Julius SILUMBU M INDEPENDENT

1.2Chitipa South

1.2.1 Mahome Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dullen Robert CHILONGO M MCP 2 Manuel KAONGA M PP 3 Weston Bonface KAYIRA M UTM 4 Towera Rodwell MUNYENYEMBE F DPP 5 Joseph SIWALE M UDF

1.2.2 Nthalire Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Musaile KAKONDA M UTM 2 Lazarus KAIRA M DPP 3 Tereza MKANDAWIRE F INDEPENDENT 4 Christopher MNYENYEMBE M FREEDOM PARTY 5 Bryce MTAMBO M PP 6 James MWAMONDWE M MCP 7 Justini Zilu NYIRONGO M UDF

1.3Chitipa Central

1.3.1 Yamba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Katanga Pinford KANYIKA M UDF 2 Jimmy MSOKWA M UTM 3 Petros Mwambala MULENGA M FREEDOM PARTY 4 Mafuki MUSUKWA M MCP 5 Davie SILWIMBA M DPP 6 Wedson SINKHONDE M INDEPENDENT

1.3.2 Zambwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Benard KALINGA M INDEPENDENT 2 Saidi LUWANJA M UTM 3 Lenford MPOMBASAMBO M INDEPENDENT 4 Andrew Divex Sancho NYONDO M FREEDOM PARTY 5 Newton Katenga SIBALE M PP

1.4Chitipa North

1.4.1 Hanga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ambokile Admson CHIONA M UDF 2 Mercy MPOHA F MCP 3 John Fayghtwel MUNKHONDYA M UTM 4 Binwell Alisaya SINYENGA M DPP

1.4.2 Nkhangwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Thomson Rodgers KAPESA M DPP 2 Victor KAYINGA M PP 3 Cleston Poor MWANJA M UTM 4 MacWilliams SIBWILA M MCP

1.5Chitipa Wenya

1.5.1 Chisenga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Duwell KAWONGA M UTM 2 Kondwani Mwaigoneka MNYENYEMBE M MCP 3 Noah Wazingwa MUGALA M UDF 4 Kondwani Mabvuto MUGHOGHO M PP 5 Andrew Fwirachalo NG’AMBI M DPP 6 Jackster James NG’AMBI M FP 7 Martius Fwasani NYONDO M INDEPENDENT

1.5.2 Wenya Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Tiyezge KAIRA M DPP 2 Pearson KAPIRA M MCP 3 Maxwell Harrison KAYIRA M FP 4 Prisca Yapereka KAYIRA F PP 5 Ronald KAYIRA M INDEPENDENT 6 Grace MSOMPHA F INDEPENDENT 7 Lyness Thokozile MUNKHONDYA F INDEPENDENT 8 Ginford Kalembo MUNTHALI M UDF

KARONGA DISTRICT

2.1 Karonga North

2.1.1 Songwe ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Moshi Mkulima FUNDI F PP 2 Nyasi Ndamyo KALINGA M UTM 3 Teleza KAMUNYOWE F UP 4 Tiwonge Regina KAYANGE F INDEPENDENT 5 Goodwill Tujambule KAYUNI M INDEPENDENT 6 Messiah Alick MBUKWA M MCP 7 Misheck Isaac MWAINJENGO M DPP 8 Cheyo NYASI F INDEPENDENT

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Happy Shaykol GONDWE M UDF 2 Mercy KISHOMBE F MCP 3 Smart MWAKAIRA M DPP 4 Gift Kumbukani Mwale M FP 5 Mayness MWALWENI F UP

2.1.2 Kaporo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mary Mwafulirwa JAPI F PP 2 Mathews Mkachali MHANGO M MCP 3 Msusi R. Kiswigho MKANDAWIRE M DPP 4 Charles Blessings MAKABAGHA M INDEPENDENT 5 Magret MWAKALINGA F UDF 6 Clement Saul MWAKYANJALA M INDEPENDENT 7 Ngasalayumo Michael MWANGONDE M UTM 8 Lusayo MWANYUNGWI M INDEPENDENT

2.2 Karonga North West

2.2.1 Chilanga ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 PATRICK Teddy KISHOMBE M UTM 2 Willard MWANGONDE M DPP 3 Alick Norton NG’OMA M PP 4 Steve Mukundanji SIMSOKWE M MCP

2.2.2 Rukuru Ward

2.3. Karonga Central

2.3.1 Lupembe ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mickness BWINGA F UTM 2 Rodgers Wesley BWINGA M INDEPENDENT 3 Aubrey Chausiku P. KAONGA M MCP 4 Vincent KAYUNI M AFORD 5 Mickson Kavyamba MKANDAWIRE M DPP 6 Enerst VITTO MWALUGHALI M INDEPENDENT 7 Jacob MTONGA MWENTANGA M INDEPENDENT

6 Harry Hardson MWANYEMBE M PP 7 George Glad MWAUSEGHA M UTM 8 Fwasani Chokolopa SILUNGWE M INDEPENDENT

2.3.2 Mlare ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jonas Chilwale CHUNDA M DPP 2 Ntchachi Juliet GONDWE F PP 3 Widsom Sichali KESTER M AFFORD 4 Belliam Andrea MSUKWA M MCP 5 Hagrass Manda MWAMADI M UTM 6 Fanny NJAWA F FP 7 Alice SIMWAKA F UDF

2.4 Karonga Nyungwe

2.4.1Nyungwe ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick Lupya CHUNDA M Independent 2 Francis Mwangofi MALAPULA M Independent 3 Fishani MSISKA M UDF 4 Ethel Wasoka MWANZA F DPP 5 Estery Floid NDOVIE F PP 6 Machudson Wilson NG’OMA M MCP 7 Moffat NGWIRA M Independent 8 Mclean Kawata SICHALI M UTM

2.4.2 Zgeba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaac Fyamba KALAMBO M DPP 2 Matani Lwimiko KIBALE M UTM 3 Gibson MULWA M PP 4 Grecious Kwame MWAFULIRWA M AFORD 5 Spencer Jonah MWALWENI M MCP 6 Wanangwa Lennox MWAMLIMA M INDEPENDENT

2.5 Karonga South

2.5.1 Khwawa ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Justice C. M’BAMA M PP 2 Tamara MHANGO F DEPECO 3 Brown Mtekela MKANDAWIRE M UTM 4 Molson Chirambo MOCACHI M DPP 5 Peter MSOMPHOLA M MCP 6 Beatrice NGWIRA F UP 7 Kwanish Kafwirangachi NYIRENDA M INDEPENDENT

2.5.2 Uliwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jessy CHANYA F INDEPENDENT 2 Jimmy J CHISENGA M PP 3 Mackwell Chidumayi KONDOWE M DPP 4 Hawkins Mtomoka MUNTHALI M MCP 5 Wilson Dyson MZUMARA M UTM 6 Gloria Goli SINGINI F DEPECO 7 Macdonald TENGAMOWA Munthali M INDEPENDENT

RUMPHI DISTRICT

3.1 Rumphi East

3.1.1 Chitimba-Mchenga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Humphreys Isaac GONDWE M INDEPENDENT 2 Gilbert Raffic KASAMBALA M PP 3 Tiwonge Dapalapa MHANGO F MCP 4 Palawu McAdams Mzukulu MKANDAWIRE M UTM 5 Leah Maseke MTENDE F DPP

3.1.2 Mlowe Tchalo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mphatso KONDOWE M DPP 2 Statch S. Galatiyah KONDOWE M INDEPENDENT 3 Ben Matchipa MUNTHALI M UTM 4 Dennis Katanga NGWIRA M MCP 5 Fred NYASULU M PP

3.2 Rumphi Central

3.2.1 Chinyolo/Mphopha Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chekha GWEBE M UTM 2 Harry MNYENYEMBE M INDEPENDENT 3 Stanley M. MPHANDE M MCP 4 Frank Starling MPHOMBO M AFORD 5 Collins Wezie MSOWOYA M DPP

3.2.1 Mayembe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Blessed CHIRAMBO F INDEPENDENT 2 Nictella CHIRAMBO M INDEPENDENT 3 Thomas Kazuwa CHIRAMBO M UTM 4 Thumbiko Kajiso GONDWE M UDF 5 Victoria Glorie KAMANGA F INDEPENDENT 6 Oliver Chilowe MKANDAWIRE M INDEPENDENT 7 Kenndy MSONGOLE M DEPECO 8 Alick Yagontha MUNTHALI M DPP 9 Mary NGWIRA F INDEPENDENT 10 Maggie NYIRENDA F INDEPENDENT 11 Mary PHIRI F MCP 12 Andrew SIMBI M AFORD

3.3 Rumphi West

3.3.1 Nkhamanga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Daddie Alfred BUTAO M INDEPENDENT 2 Esnart Kaponda GONDWE F MCP 3 Tiwonge Mtaziwa GONDWE F INDEPENDENT 4 Annesia Lomandhlozi JERE F UTM 5 McAdams NGWIRA M DPP 6 Mabvuto NKHWAZI M DEPECO

3.3.2 Hewe/Mwazisi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Glory CHAVULA F INDEPENDENT 2 Happy Kaseka CHIRAMBO M INDEPENDENT 3 Lily Mphamvu GONDWE F AFORD 4 Mary Chimuduzi GONDWE F INDEPENDENT 5 Chancie Donald KACHALI M DEPECO 6 Elijah Comrade KHUNGA M MCP 7 Alfred Kingd LUHANGA M INDEPENDENT 8 Moses MASHOWO M INDEPENDENT 9 Christina Chilaka MFUNE F DPP 10 Paul Mgunda MFUNE M UTM

3.4 Rumphi North

3.4.1 Henga-Mphoka Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mazile Richard CHIBAMBO M DPP 2 Brian Sinya MSISKA M UTM 3 Clera MTUNGAMBERA F INDEPENDENT 4 Kondwani MUNTHALI M MCP 5 Tabitha MUNTHALI F INDEPENDENT 6 Griffin NYIRONGO M INDEPENDENT

3.4.2 Mphoka Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chrispine CHISAMBO M AFORD 2 Snowden Chipinga HARAWA M MCP 3 Wilfred Dennis ZIWA M UTM 4 Fedwin Nyirenda M DPP

NKHATA BAY DISTRICT

Nkhata Bay North Usisya Ward



NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Hency Dawira CHIGOWO M PP 2 Brown Vyatondavekha CHIZEZE M INDEPENDENT 3 Zero Chinjoka KAMANGA M UTM 4 Russel Kwame NJIKHO M DPP

Chikwina Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Greham BANDA M DPP 2 Mable CHAWINGA F UDF 3 Malani KAFUNDA M UTM 4 Chrissie Kajawa MHONE F PP 5 Isaiah Osman MSOWOYA M MCP 6 Matthews Ambuga MTAYISI M INDEPENDENT

Nkhata Bay Central

Boma Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Edwin Mchinga MHONE M DPP 2 Salome MILANZIE F UDF 3 Steven NGWIRA M MCP 4 Cyria Adamana NYAMWERA M PP 5 Heide TALAZA F UTM

Kandoli Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Amon Chengapano BANDA M MCP 2 Lilian BANDA F TPM 3 Franklin Mulira KUMWENDA M PP 4 Rasheeda MWALE F UTM 5 Cossam NGONYA M DPP 6 Charge Osman Kachoto PHIRI M INDEPENDENT

Nkhata Bay West

Chitheka Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Griffin Kawamba CHIMA M MCP 2 McFallings HANNOCK M PP 3 Laston Kika Gambatula KAUNDA M UTM

4 Patrick MANDA M INDEPENDENT 5 Ian SALAMBA M DPP

Tchesamu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jonixon Calvary BANDA M MCP 2 Emmanuel CHIBWANA M PP 3 Raswell Manda CHIMOTO M UTM 4 Laymon Ada CHIMWALA M DPP 5 Mangani PHIRI M INDEPENDENT

4.4

Nkha

ta

Bay North West

Kavuzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaiah Mchenga KAMANGA M INDEPENDENT 2 Patrcia Gylian LONGWE F UTM 3 Grey Akuzike MANDA M MCP 4 Glory MKHUTA F INDEPENDENT 5 Steve Ernest MPHANDA M DPP 6 Samson Chiduli MSOFI M MMD 7 Bruno MZILAHOWA M INDEPENDENT 8 Nathan Phalanya NYAMZINDA M INDEPENDENT 9 Humphreys PHIRI M INDEPENDENT

Mpamba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Watson MBIZI M DPP 2 Sydney Chizawinga MPHANDE M INDEPENDENT 3 Stewart Jastus MWALE M MCP 4 Charles Roland NGOMA M PP 5 Vertous NKHWAZI F AFORD 6 Menson SIMKONDA M INDEPENDENT 7 Joseph Chirwa THULA M UTM 8 Albert THUNDU M INDEPENDENT

4.5 Nkhata Bay South East

Sanga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Agness CHEMBEZI F DPP 2 Bright Mulewa CHIPUPA M MCP 3 Brains Ephet Tawanda KAMANGA M UTM 4 Norman LONGWE M UDF 5 Gadson MPHANDE M PP 6 Jacob Mazulu NKHOMA M INDEPENDENT

Chint

heche Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Anozenje Brooks KAMANGA F INDEPENDENT 2 Spencer KHUNI M MCP 3 Esnart Sosten NYAMBALO F INDEPENDENT 4 Yolamu Longwe NYOLOKA M DPP 5 Amos Chisamba PHIRI M UTM 6 Precious Juliet SIMWABA F INDEPENDENT 7 Kawelama Kambalame SONJO M PP

4.6 Nkhata Bay South

Tukombo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Acran Medson CHENYA M UTM 2 Mcvolex Dadson CHIRWA M DPP 3 Pickford Chikhwalu CHIRWA M DEPECO 4 Patson Franklin CHIWAYA M MCP 5 Kingstone Makwenda PHIRI M INDEPENDENT

Mbamba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Orphan Kajiundi BANDA M INDEPENDENT 2 Uledi Mpeta BANDA M INDEPENDENT 3 Elias Muhalenga CHIRWA M INDEPENDENT

4 Essau Chinyimba NKHATA M UTM 5 Regina Kaunga TOMAS F DPP

LIKOMA DISTRICT

5.1 Likoma Islands constituency

5.1.1Likoma Ward

NO . NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Stanley Alexander CHIGONA M UTM 2 John Lawson CHIRWA M DPP 3 Ernest Travor GULU M INDEPENDENT 4 Patrick Zumane TUNTHUWA M MCP

5.1.2 Chizumulu Island

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Harrison Symon KALUNJA M UTM 2 Happy Vitumbiko MANJERE M UDF 3 Felix NGA MTAFU M PP 4 Barnabas Sydwell SAMBAMO M DPP 5 Pilirani THENGEZA M MCP

7. MZUZU CITY

7.1.1Lupaso Nkhorongo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Samuel Kamzimu GONDWE M MCP 2 Raphael Harold MHANGO M DEPECO 3 James Marshal MHLANGA M UTM 4 Efrida MUBISA F PP 5 Brian Discover MUNTHALI M DPP

7.1.2 Chibanja Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Esmey Zinthambo JERE F UP 2 Martha JERE F UTM 3 Lilian KADANGO F MCP 4 Ulaya KAUNDA M UDF 5 Chimwemwe MHANGO M INDEPENDENT 6 Stuart Botuli MKANDAWIRE M DPP 7 Gordon MLOTHA M INDEPENDENT

7.1.3 Katawa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Japhet Always KAMANGA M AFORD 2 Caroline MFUNE M DPP 3 Lucky MUNKHONDIA M UTM 4 Moleni PHIRI M INDEPENDENT 5 Monica SIMWAKA M MCP

7.1.4 Mzilawaingwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Frazer Chance CHUNGA M INDEPENDENT 2 Rafick Hassan GELOO M INDEPENDENT 3 Malizgani GONDWE M INDEPENDENT 4 Chilipo Gabriel KAPANDA M DPP 5 Isaac Bartson MUNTHALI M MCP 6 Tonny Gladwell MWENITETE M UTM

7.1.5 Mchengautuwa West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Pyela Kalimandanda CHIUMIA F UTM 2 Fannie Wellings CHIWONI F FP 3 Benard Thomas MAPUNDA M DEPECO 4 Dennis MOYO M DPP 5 Moses Mcmillan MSISKA M UDF 6 Goodwin John MVULA M MCP 7 Lewis Brave TEMBO M PP 8 Davie ZGAMBO M INDEPENDENT

7.1.6 Mchengautuwa East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kelvin William CHIRAMBO M DPP 2 Sinthani MUMBA M MCP 3 Mandinda John Ng’oma M UTM

7.1.6 Chibavi East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mike Edwin NYIRENDA M AFORD 2 Gift MLONGOTI M INDEPENDENT 3 Jordan Mbwenu MUGHOGHO M UTM 4 Patrick George NG’ONA M PP 5 Mussa Ali OMAR M FP 6 Ekali SALANYA M UDF 7 Njerenjere Sadson SIBANDE M DPP 8 Edward Kashololo SIMWAKA M MCP

7.1.7 Jombo/Kaning’ina Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chimango KAFOTEKA M MCP 2 Biza KANYENDA M INDEPENDENT 3 Gowoka Milson MKANDAWIRE M INDEPENDENT 4 Chiyembekezo Kanyemba MVULA M UTM 5 Khumbo MWAUNGULU M AFORD 6 Constance Elizabeth Ndau MWANYONGO F DPP 7 Clive Vianny Watson NTHAKOMWA M FP 8 Sam SAMBO M INDEPENDENT 9 Ishmael YUSUFU M PP

7.1.8 Zolozolo East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Stafford Kamunoli KHUNGA M PP 2 Alwyn KUMWENDA M UTM 3 Richard Chinoko NGULUBE M MCP 4 Dinga Yakwera NYIRENDA M INDEPENDENT 5 Collings SAKA M DPP

7.1.9 Masasa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Evans Nzilibanda HARAWA M UTM 2 Gibo Isabel KAFUNDA F INDEPENDENT 3 Blessings Kawoza KAMANGA M AFORD 4 Mary Jean MHANGO F UDF 5 Moses Samala MKANDAWIRE M DPP 6 Moses Mawelenga MWALE M FP 7 Manson WAYA M MCP

7.1.10 Msongwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Judith CHIUME F PP 2 Ackim Ziggy MPHANDE M DPP 3 Kondwani Brian NYASULU M UTM 4 Harris Kanyeremuka SALIMA M MMD 5 Marcel Chilongozi THEU M MCP

7.1.11 Luwinga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ranken Kathumba GONDWE M AFORD 2 Wanangwa Wilson KUMWENDA M DPP 3 Chrissie Mtende Muyaba SIMUKOKO F UTM 4 Gift Desire NYIRENDA M MCP 5 Pachalo Fwasani NYONI M INDEPENDENT 6 Elines Judith SAKALA F PP 7 Innocent Mathews SHABA M UDF

7.1.12 Chiputula Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 William M’ganga Chavula M DPP 2 Judith Masozi Kanjere F INDEPENDENT 3 Macnon Kayange M INDEPENDENT 4 Hilton Adamsone Mbale M PP 5 Hiwett Wiseman Mkandawire M AFORD 6 Chiyembekezo Glyn Moses M MCP 7 Precious Alinord Ndhlovu M UDF 8 Clement Mphanyiko Sibale M UTM

7.1.13 Chibavi West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Richard Toka-Toka LITCHE M DPP 2 Wezzie M. MAYIZA M MCP 3 Gabriel Lusungu MWAUNGULU M INDEPENDENT 4 Adams Elija NGULUBE M PP 5 Chrissie Wezzie Nyirenda F UTM

7.1.14 Zolozolo West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Franklin HARA M MCP 2 Sayid Maliro KENETH M UTM 3 Peterkings MBALE M INDEPENDENT 4 Khumbo MSOWOYA M AFORD 5 Grace Jessie Kaliati SINGINI M DPP

M’MBELWA DISTRICT

8.1 MZIMBA NORTH

8.1.1 Kasito East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dan CHIWEKO M UTM 2 Kingsley Daniel KHOWOYA M MCP 3 Naomi MHANGO M PP 4 Florence MKANDAWIRE M DEPECO 5 Lovemore Kathuli MKANDAWIRE M UDF 6 Phillip MSOWOYA M INDEPENDENT 7 Bertha NYIRENDA F AFORD 8 Matson Wilson ZIMBA M DPP

Kasito West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Daniso CHIPETA M UDF 2 Mackson KAIRA M AFORD 3 Suzgo Jonathan MSOWOYA M UTM 4 Shylock MVALO M DPP 5 Elipher MVULA BANDA F UP 6 Fides QONGWANE F MCP 7 Grenah SOKO F DEPECO

8.2 MZIMBA NORTH EAST 8.2.1 Njuyu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ireen BANDA F PP 2 Edward Jacob KAUNDA M INDEPENDENT 3 Godie Godfrey KAUTEKA M PETRA 4 Harris Sandres KAUTEKA M INDEPENDENT 5 Alick Erick LUNGU M DPP 6 Gift MOYO M UDF 7 Yolanda Chimango NGWIRA F MCP 8 Cecilia Kadikechi PHIRI F FP 9 Owen Chaluza THEU M UTM

8.2.2 Ekwendeni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Medson LUNGU M INDEPENDENT 2 Dinga MHANGO M PETRA 3 Joshua Ngugi MSISKA M UTM 4 Mirriam Wezzie MUSI M DPP 5 Geofrey M NDHLOVU M INDEPENDENT 6 Mercy NYIRENDA F UDF 7 Morgan TEMBO M MCP 8 Zondie Bruce TEMBO M PP

8.3 MZIMBA WEST

8.3.1 Kafukule Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Penjani CHIMA M INDEPENDENT 2 John CHIUMIA M PP 3 Nellie Suzeni CHIWAKA F DEPECO 4 Tobias Vuche MVULA M MCP 5 Jonathan Kasolota NDHLOVU M UTM 6 Hlupazi Kachiswaswa NYANGULU F DPP

8.3.2 Emcisweni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Trywel CHAVULA M DEPECO 2 Grace KAMANGA F UTM 3 Bentry KUMWENDA M MCP 4 Alick MSUKWA M INDEPENDENT 5 Martin David MUBISA M DPP 6 MacDonald PHIRI M INDEPENDENT

8.4 MZIMBA SOUTH

8.4.1 Luviri Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joseph Mpofu CHABA M DPP 2 Daniel Kajikwinyire CHIRWA M INDEPENDENT 3 Daniel Sipho KABIZULA M INDEPENDENT 4 Charles KANYINJI M FP 5 Wesley KAUNGA M PP 6 Welman MHLAMBO M UTM 7 Joel NKHATA M MCP

8.4.2 Mabiri Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gilingo BILIMA M MCP 2 Canaan Mngoniwawo CHUNGA M INDEPENDENT 3 Thomas Gwisu LUNGU M INDEPENDENT 4 Andrew Wishart MALUNGA M INDEPENDENT 5 Martha Tembo MOYO F DPP 6 Pambe NGULUBE M INDEPENDENT 7 Menard NKHATA M FP 8 Philip Love PHIRI M UTM

8.5 MZIMBA CENTRAL

8.5.1 Euthini Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Happy Nyirenda KAUNGA M UTM 2 Annie Nkhata KUMWENDA F PP 3 Pearson J MBULO M INDEPENDENT 4 Webster MLEWERA M INDEPENDENT 5 Nicholas Zapolota MOYO M MCP 6 Wisdom Zulanyumba MUMBA M DPP 7 Paul Chondo TEGHA M INDEPENDENT

8.5.2 Mbalachanda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Palipose John CHIPETA M INDEPENDENT 2 Moses Manlol Jeke KAMANGA M DPP 3 Moster SLB LUNGU M UTM 4 Davis Chipato Kapondera MANDA M MCP

8.6 MZIMBA HORA

8.6.1 Bulala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Shine BANDA M INDEPENDENT 2 Kingsley JERE M INDEPENDENT 3 Stephen MGAWA M INDEPENDENT 4 Philip MOYO M INDEPENDENT 5 Wickson MTONGA M UTM 6 Silvester SHUMBA M DPP

8.6.2 Mzalangwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dan Leckson NKOSI M DPP 2 Ephron NYIRENDA M UTM 3 DanielDaniso SOMBA M MCP 4 Dexter Mwatitha TEMBO M INDEPENDENT

8.7 MZIMBA LUWEREZI

8.7.1 Mabilabo North Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Watayachanga CHIRWA M FP 2 Divester Yadama HARA M PP 3 Rose Lusungu KAPONDA M INDEPENDENT 4 Simeon chisale Mwale M MCP 5 Evance NDLOVU M UTM 6 Blessings kagona NKHOMA M DPP 7 Fanny NYIRENDA F UDF 8 Edina SOKO M AFORD

8.7.2 Mabilabo South Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Benson Chibojola LUNGU M INDEPENDENT 2 Hastings MDHLULI M AFORD 3 Benard MKHOLA M PP 4 Zaluma Christopher NGOMA M INDEPENDENT 5 Goodwell NYIRENDA F UTM 6 Rodrick venge P SAMBIRI M MCP 7 Geoffrey TOMOKA M DPP

8.8 MZIMBA SOLOLA

8.8.1 Manyamula Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Emmanuel BANDA M UTM 2 Kefase CHISI F MCP 3 Emma JERE F INDEPENDENT 4 Owing Henry KANYINJI M DPP 5 Custom Frackson MBEYE M DEPECO 6 Mackson NKHOMA M FP

8.8.2 Perekezi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alick Kalemba BANDA M UTM 2 Ida Chikota TEMBO F INDEPENDENT 3 Tryness MKANDAWIRE F UDF 4 Moureen Mapopa MOYO F FP 5 Khinie John NYIRENDA M DPP 6 Peter PHAKATI M PP 7 Lucia PHIRI F DEPECO 8 Bekiwe SHUMBA F INDEPENDENT 9 Oline Olivey SOKO F AFORD 10 Joel THEMU M MCP

8.9 MZIMBA EAST

8.9.1 Kampingo Central Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Tionge Chidoba BANDA F UDF 2 Packson MNYENYEMBE M MCP 3 Donald maclawn NYIRENDA M DPP 4 Piason Comeduzy PHIRI M UTM 5 Hope SIBANDE M INDEPENDENT

8.9.2 Walula Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alufeyo MANDA M INDEPENDENT 2 Kenneth Nkhwanasi Mkandawire M DPP 3 Victor Masauso Muva M INDEPENDENT 4 Daniel NYIRENDA M MCP 5 Emmanuel Kampingo Sibande M UTM 6 Yesaya Zulu M INDEPENDENT

8.10 MZIMBA SOUTH WEST

8.10.1 Engalaweni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jonathan BEZA M MCP 2 Lonald CHAVULA M INDEPENDENT 3 Kennedy Sawira GONDWE M DPP 4 Mactyson MSIMUKO M FP 5 Denis ZIMBA M UTM

8.10.2 Kapopo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Johnstone Joshua BANDA M FP 2 Antony DEWE M UTM 3 Grecium MTONGA M MCP 4 Chagawika MVULA M DPP

8.11 MZIMBA SOUTH EAST

8.11.1 Khonsolo North Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Solomon CHIPWAIRA M DPP 2 Patricia JERE M PP 3 Angel Nthelezi KAMANGA M INDEPENDENT 4 Loyce MWALE M INDEPENDENT 5 Racheal MWALE F MCP 6 Muwuso NKHOMA M UTM 7 Winston NYIRENDA M AFORD

8.11.2 Khonsolo South Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Henry Zichokowaka BANDA M DPP 2 Owen BANDA M TPM 3 Dyson Zembere CHISALE M PP 4 Hestings M.C. CHIVUNDU M UTM 5 Martin NKHATA M MCP

KASUNGU DISTRICT

KASUNGU NORTH

Nthembwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Edwin Chikuni CHIRWA M PP 2 Kings KAYIRA M UTM 3 Esther MBEWE F DPP 4 Grem NKHATA M AFORD 5 John Foster TOMOKA M MCP

Lodjwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Brave CHIRWA M MCP 2 Vincent Eunnah CHIRWA M IND 3 Yotamu GUMBO M DPP 4 Allan KAUNDA M AFORD 5 Louis NDOLO M IND 6 Horono PHIRI M UTM 7 Mary Catherine SIWU M PP

Kasungu North North East

Mpeni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Esther CHIRWA F DPP 2 Felix G KAMANGA M IND 3 Chrispine Thom Nkhoma MAZIYA M UTM 4 Robert Jacob NDHLOVU M MCP

Mthabua Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chitsanzo Hennock BANDA M UTM 2 Samson BOOK M IND 3 Skade Dabwi KACHIGUNDA M MCP 4 Jessie Ronald MAGAWA F IND 5 Omax MGUWATA M PP 6 Jeremiah MTONGA M DPP

KASUNGU WEST

Lisasadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gift Nyowani BANDA M MCP 2 Rhoda BANDA F IND 3 Kalebe MALAMBA M IND 4 Anthony Dickson MASS M UTM 5 Smartson Kenani MVULA M DPP

Lifupa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ellina BANDA F UP 2 Margret Lukwa BANDA F DPP 3 Samson BANDA M UDF 4 Zepheniah Ndege BANDA M DEPECO 5 Josephat KASESE M IND 6 Mwambilanso MBEDZA F MCP 7 Levison PHANANGWE M UTM

KASUNGU NORTH WEST

Mpasadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chester Hawkins CHIZOMBO M UDF 2 Clifford Joseph MBEWE M DPP 3 Julius MWANDIRA M IND 4 Ruth J M NIKODIMO M UTM 5 Agnes Tanangachi NYIRENDA M MCP

Matenje Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alick Kambani Zithe BANDA M MCP 2 Sayilota BANDA M UTM 3 Getrude MVULA F DPP 4 Andrew PHIRI M UDF 5 Shupe A B ZUZA F IND

KASUNGU SOUTH

Chigodi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Henry KACHIGUNDA M DPP 2 Wickson Banda MKANASI M UTM 3 Bryson Zepheniah PHIRI M MCP 4 Jervas John SANTIALA M IND 5 Steven SITIMA M IND 6 Zexon JUMBE M IND

Rusa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chibekete BANDA M IND 2 Felix Dyson BANDA M UTM 3 Linda BANDA M DPP 4 Christopher Kamtambo PHIRI M MCP

KASUNGU SOUTH EAST

Mziza Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Essau Yaomba BANDA M UTM 2 Kattie BANDA F PP 3 Damiano DYSON M DPP 4 Felix Madeka MWALE M UDF 5 Charles Chidzali NEWA M MCP 6 Stella Kachitamanja PHINIFOLO F IND 7 Joan THANGALUDZU F FP

Chibophi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick Edwin BANDA M PP 2 Ticheze Zione BANDA F UDF 3 Jessie CHIKANKHENI F AFORD 4 Collins CHIKUNI F UTM 5 Happy CHITHOPE M DPP 6 Greeny Jones KACHELENGA M IND 7 Edna KACHITA F IND 8 Charles Medson NDINDA M MCP

KASUNGU EAST

Kachokolo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kwalisoni BOTHA M IND 2 Sophie CHANACHE F UDF 3 George Genesis BANDA M IND 4 Martin Magowa KAFULAFULA M MCP 5 Mussa MILANZI M DPP 6 Ellen MWALE M PP 7 Bridget NKHOMA F UTM 8 Peter SAMU M IND

7.7.2

Kam

bira

Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chifuniro BANDA M UDF 2 Thom CHIPEMBERE M IND 3 Robert MTIFINYIRE M PP 4 Precious Ndaferah CHITONDE M UTM 5 Austin NKHOMA M DPP 6 Ephraim NTHARA M MCP 7 Listed Maluso SAKA M IND

KASUNGU NORTH EAST

Ndonda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dyson KADZANJA M MCP 2 Faniel Chipira Mwale KASAMBA M IND 3 Bester MUGALA F UDF 4 Tiyamike NKHATA F UTM 5 Prescot Mickson YADULA M DPP

Mbongozi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Constance BALUWA F DPP 2 Charles Zaipa BINYA M IND 3 Dimison GENESIS M MCP

KASUNGU CENTRAL

Chipala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nashoni Godfrey GONEKENI M MCP 2 Madalitso LISUNTHA M UTM 3 Rodwell Robert MANGWALALA M IND 4 Fanuel Elliot MBEDZA M DPP 5 Alick K PHIRI M UDF

7.9.2

Mponda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gilbert Japhet BANDA M UTM 2 Naphtali Mdalaitso CHIKWANDA M MCP 3 John KAMBIKWA M DPP 4 Pilirani Veronica KAMKWAMBA F PP 5 Funny MTENJE F IND 6 George WANDSON M UDF

Kasungu Municipal Council

7.9 Kasungu Central Constituency

Berere Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Charles Isaac CHIPETA M UTM 2 Catherine GADAMA F DPP 3 Julia Queen GONDWE F PP 4 Able Bwente MTUKULA M IND 5 Heese Mclean NYANGU M MCP 6 Aness ZIMBA M DEPECO

Chankhanga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Evans BANDA M UDF 2 Harry CHINOKO M DPP 3 Jones CHINSIMA M UTM 4 Benedicto Dalitso CHIPONDA M IND 5 Jean JONATHAN F DEPECO 6 Samuel Brighton NGALANDE M MCP

Chimbuna Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Timothy AJASI M IND 2 Steady Mangwazu BANDA M UDF 3 Peter McRonald KAMPHETA M MCP 4 Madalitso MASEKO M UTM 5 Merc Mhlanga PHIRI F DPP

7.9.6

Chite

te

Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Pius CHAWALA M IND 2 Tinenanji Phiri KATOLA F UDF 3 Chandiwiri Innoceent MTONGA M UTM 4 Innocent T.L. NKHOMA M MCP 5 Patricia TCHUBA F DPP

Chithiba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jimmy Potifala BANDA M UDF 2 Mike DZOMBE M DPP 3 Hastings GUNDANI M MCP 4 Justina KAMWENDO F DEPECO 5 Alex MNDOLO M IND 6 Dalitso SINUMBE M UTM

Bunda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Maxmum CHIKWAWE M DPP 2 Aonenji Lista KACHALI M MCP 3 Lidia KADZIDYE F UDF 4 Wilson Austin KASAMBALA M UTM

Kapala nkhwazi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Annie Kafoteka BANDA F IND 2 Tinkhani Gadama KAYIRA F UTM 3 Patricia KABERA F DPP 4 Enelesi MATONDO F PP 5 Jenala NYIRENDA F MCP 6 Victor Kingsley PHIRI M UDF

7.9.1

0

Kasal ika

Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Florence Chiwaula Bulla F DPP 2 Kingsley GONTHI M MCP 3 Ephaty K S JOSHUA M IND 4 Emily Kondwani MASEKO F UDF 5 Rabecca NDAU F UTM

7.9.11 Kavunguti Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Sella BANDA F DPP 2 Socrates Jonathan JERE M MCP 3 Prisca KAMCHACHA F UTM 4 Germany BeHappy MWALE M IND 5 Josephy John Daniel PHIRI M UDF 6 Lissy PHIRI F DEPECO

NKHOTAKOTA DISTRICT

NKHOTAKOTA NORTH

Kasitu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Evance C Mtchona BANDA M IND 2 Lites BENSON F UDF 3 Emmah CHIMOMBO F UTM 4 Bracious John FUNDA M DPP 5 Joseph NKHULANDE M MCP 6 Joseph Livingston ZINKUNGI M PP

Nkhunga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jason Ngoma CHANKOMA M TPM 2 Hannock Prayston KALIGONG’ONG’O M PP 3 Davie KUMALIRE M UTM 4 McAnthony Bisweck MALENGAH M IND 5 Watson NKUTE M DPP 6 David Billiat SOMANJE M MCP

NKHOTAKOTA NORTH EAST

Liwaladzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Precious Grace Patricia BAYI F MCP 2 Stephen Chimkomola BANDA M UDF 3 Charles Flexson Banda CHING’ONDO M DPP 4 Aleke KAMANGENI M IND 5 Manfred Obvious KWANJIWA M UTM

Bua Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Charles Yohane CHIMZUKUZUKU M IND 2 Phillex Salumwa GONDWE F IND 3 Evance Maliko KACHIPANDE F UDF 4 Charles KAPAPA M UTM 5 Thomas KASACHE M MCP 6 Annie cortesia Douglas MBEWE M DPP

NKHOTAKOTA CENTRAL

Mpondagaga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Edward CHIGULU M IND 2 Daudi CHIKOYA M UDF 3 Wanangwa HARAWA M MCP 4 Usufu David KAUSENI M UTM 5 Alex Anili Jupi PAMBWE M TPM 6 Bonface Clement SHAIBU M DPP 7 Edward THULA M IND

Boma Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 George Andrew Chionela MWALE M UDF 2 Fiton Laphar KHOFI M MCP 3 Jones Dzonzi LUNINGA M DPP 4 Mervis MONDOMA M PP 5 Joyce Beatrice ZIYADA F UTM

NKHOTAKOTA SOUTH

Linga-Sani Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Tobias Chibuleka BANDA M IND 2 Austin Sam CHUNGA M MCP 3 Uthman DICKSON M UTM 4 Kwilimbe Spencer KAMANGA M IND 5 Madalitso KHOMELANI M UDF 6 Doreen Chunga NKHOMA F DPP 7 Sallim Gesi NKHOMA F TPM

Mpama Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kefa Katawa BANDA M TPM 2 Chriher Selemani BEZALE M UDF 3 Gaziel Peter CHIMZERE M MCP 4 Hendryson CHUNGA M UTM 5 Brynt Chitekwere FRANK M MMD 6 Ariana KALIKWAMBE F PP 7 Patrick Khombola SAMSON M DPP

NKHOTAKOTA SOUTH EAST

Mtosa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Moffat CHIOZA M DPP 2 Alima FABU F PP 3 Steven KANYEZI M IND 4 Joseph KAWALE M UDF 5 Hope MALUKULA M IND 6 Collins Bosco MTAMBO M MCP 7 Eneless Thomson PHIRI F UTM

Kasangadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Eddah CHAFUWA F MCP 2 Champion CHIMBALAME M UTM 3 Mussa CHIRWA M DPP 4 Howard Mataya KASENDE M UDF 5 Tamara SEFASI F PP

NTCHISI DISTRICT

Ntchisi East

Katete-Thumba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Michael Kadzulo M DPP CHIMIMBA 2 Grace Mtola CHIOZA F MCP 3 Dave JESALA M TPM 4 Nephtali B M MWALE M UTM 5 Fanuel Rodgers MWALE M UDF

9.1.1 Kalira-Masamba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaac Mumba BANDA M UDF 2 Master Chibwe FANUEL M UTM 3 Hatred Tipilire Gadi M DPP 4 Austin KAFIKENI M IND 5 Yona MVULA M MCP 6 Samuel NTCHITA M DEPECO

Ntchisi South

Bawala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Monica CHANANGA F IND 2 Philod CHIKAZINGENI M UTM 3 Innocent JEFULE M IND 4 Catherine JULIUS F FP 5 Gift Kapimphi LUNDU M DPP 6 Stellah MALAMULA M UDF 7 William MOYENDA M IND 8 Olipa PHIRI F PP 9 Frackson SEFASI M MCP

Masangano Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Josalin BANDA F DPP 2 Essimy KAMUNDOTA F DEPECO 3 Blackson KASALIKA M UTM 4 Joel Good idea MILLION M IND 5 Mark Mphenzi MTENGO M MCP 6 Ephety NKHOKA M UDF 7 Martinas SOLOWENI F TPM

Ntchisi North

Kamlenje Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Arnold K J KAPOLO M IND 2 Melifa Phiri KAUNDA F UDF 3 Felix MANDA M UTM 4 Dorothy SAYINANI F PP 5 Davie M ZALOWA M MCP

Chimbwadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lydia Mawu CHILINGA F UTM 2 Aubrey Peter CHINTHOMBA M UDF 3 Maxwell KAMPHONJE M MCP 4 Stanfold NSELEMBO M DPP 5 Andrew MTELEMUKA M IND 6 Phillip Legedu TSOGOLANI M IND

Ntchisi North East

Langa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Limbikani Kawayula BILLIAT M UTM 2 Mabvuto Mwale CHIDZUNGU M DPP 3 Egrina CHIMBUNA F PP 4 Judith CHINTHICHI F UDF 5 Panganani Chuma KAWAYE M MCP 6 Tereza OSWIN F DEPECO

Mtsiro Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Emily KHOLONGO F UTM 2 Ireen LOGATI F DPP 3 Sandaram MARTIN M MCP 4 Elina MGOGA F UDF 5 Josephy MOSES M PP

DOWA DISTRICT

DOWA EAST

Chiwere North Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Richard KALIMAPADZALA M UTM 2 Fabiano NDUWALUWA M DPP 3 Blessings PATRICK M INDEPENDENT 4 Alfred Makalichi VINTHENGA M MCP

Chiwere East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jaleck Aaron Chidzalo MANGANI M PP 2 Ashan Grecian KATENGEZA M INDEPENDENT 3 Raphael KWENDA M UTM 4 Holesi Chiphula MADEYA M MCP 5 Siliya Sevenie MKUMBA M DPP 6 Nyamazawo MKWERA F UDF

DOWA SOUTH EAST

Mkukula East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mfelamunda Katherere CHUNGA M IND 2 Tonnex GANIZANI M MCP 3 Estone KAINJA M DPP 4 Nixon Ching’amba KANSICHI M UTM 5 Lufeyo Richard MALODZA M IND

Mkukula West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jumbe BEULANI M UTM 2 Aaron CHIKAKULA M MCP 3 Rose Naphonela LIABUNYA F IND 4 Saratiyere Jalivesi MITI M IND 5 Thotho Banda OMAR M DPP

Dowa North East

Msakambewa East Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Elizabeth Joyce CHAKANGA F UTM 2 Adam KALIMBIRA M DPP 3 Martin LUKA M MCP 4 Chinipha MCHIMTENI M IND

10.

3.2

Ms

akambewa West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Elizabeth CHULU F MCP 2 Alick GALETA M UTM 3 Liveness KAMTANGWALA F DPP 4 Ida KATIMBA F UDF

DOWA NGALA

Chakhaza South West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Moffat Chipindi BANDA M MMD 2 Chikumbutso Z M CHIBWEYA M IND 3 Bornface Gerald FRACKSON M UDF 4 Jeremoti Nthope JUMBE M IND 5 Charles Abraham KALEBE M DPP 6 Elida KATSACHE F UTM 7 Veronica KAZULA F PP 8 Yotamu Kachepa MBEWE M MCP 9 Billy Jobu MTIKA M IND

Chakhala North West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 McOwen BANDA M UDF 2 Mike CHISALE M UTM 3 Chrissie KAPUTA F IND 4 Leadsong MALIWA M IND 5 Victor Jelawo PHIRI M MCP 6 Chester TCHEZO M DPP

DOWA CENTRAL

Dzoole North Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Cefasi KAFUMBULA M IND 2 Richard KASSANJE M MCP 3 Pilato MTANDAZA M UTM 4 Manuel Abraham MTELEMUKA M IND 5 Davie Moses NG’ONA M DPP 6 Annie Mavubwa THAMBO F IND

Mponela Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gracious CHIKOMA M DPP 2 Patricia Madalitso CHITEDZE F UTM 3 Mayamiko KAMBEWA M MCP 4 James Bonongwe KWAWILIRA M DEPECO 5 Chisomo Vissio MAKWECHA M IND 6 Edward Njepe MWALE M UDF 7 Daveson ZEBEDIA M IND

DOWA WEST

Kayembe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Emmanuel CHAFUKIRA M DEPECO 2 Duweck CHIYESAKUDZA M DPP 3 Gift NKHONOSONGEYA M MCP 4 Fraser Viano BANDA M UTM

10.6.1 Dzoole South Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Madalo DZUWA F UTM 2 Samuel KACHIMPHALA M MCP 3 Frascis Ng’omayacheza LUNGU M INDEPENDENT 4 Elijah NYANGU M DPP 5 Chikondi SANAMILA F AFORD 6 Nesford Lupia WILLIMOTI M PP

DOWA NORTH

Chakhaza North Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Genesis KACHITSA M UTM 2 Gamitto Joshua Zibonga KAYANGA M IND 3 Felix KHOMBENI M FP 4 Rachael MEKE F MCP 5 Malisela Chapala SAMU F DPP

Chakhaza South Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lyford Davide BESAMU M DPP 2 Chipiliro Caison CHULU M UTM 3 George Joseph WAILESI M MCP

SALIMA DISTRICT

Salima North

Liwadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Falesi Mazomo CHAKUMBUTSA F UDF 2 Augustine GALETA M UTM 3 Enock Chanzamaluwa MBEWE M DPP 4 Yohane MSALIRA M IND 5 Silence Zinyatsi MWINAMA M PP 6 Allena Pelete SEFASI F MCP

Lingadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Maxwell CHIBWEZA M DPP 2 Elicy KAMCHERE F UTM 3 Annie KAMENDE F PP 4 Letan NTHAMPHWI F MCP 5 Patricia Levison ZANDE F UP

Salima Central

Maganga/Kuulunda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Asiyatu CHAKWERA F DPP 2 Charles CHINYAMA M MCP 3 Vera Alinafe KALUDZU F IND 4 Asheem MALITHANO M IND 5 Beatrice Annie Tembo MBEWE F UDF 6 Patricia SIMBEYE F IND 7 Ishmael SMART M IND 8 Stanley ZATHAMTHUMBA M UTM

11.2.

2

Kalo nga

Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Janet CHIPENI M IND 2 Yusuf Mustafa CHIZONGA M MCP 3 George Kankhuni JOSEPHY M IND 4 Martin JOSEPHY M DPP 5 Frackson KACHEPA M IND 6 Mabvuto MPIKA M UTM 7 Hastings Kamunthu PHIRI M UDF

11.3Salima South

11.3.1 Ndindi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Edith BINAULI F UTM 2 Yobu BONONGWE M MCP 3 Jackson Zibu CHIFUMBI M DPP 4 Lucy KAMPHONJE F IND 5 Frank Patrick MAKUNDA M UDF 6 Janet Mtila MUSSA F IND 7 Wodoyi Grace SWIRA F UP 8 Sheillah Kabuma WAYSON F IND

11.3.2 Kambalame Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Fazili Abdullah Adams M DPP 2 Sumani NGOMA JAIROS M UTM 3 Lifa Sapanga KAMWENDO M UDF 4 Husein Omar MATAYA M MCP 5 Reggina Queen MKANDAWIRE F UP

11.4 Salima South East

11.4.1 Kambwiri Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaac Jester M UTM 2 Chifungo Limbikani KATOWEKA M MCP 3 Adini Collins SEMUH M DPP

11.4.2 Pemba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Noah CHANA M DPP

2 Eunice Chidzanja JOSIYA F MCP 3 Khumalo ZEZE M UTM

11.5 Salima North West

11.5.1 Chitala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patricia CHIBWEYA F DPP 2 Susan DAMBO F UP 3 Evason MPAYANI M UTM 4 Sosten MWAZALAMBA M UDF 5 Esther Kaunda SOKO F MCP

11.5.2 Lipimbi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Adear CHISANI F UP 2 Misheck CHIZINGA M UTM 3 Jason KANTHITI M IND 4 Hastings Kamtimaleka KWINDANGUWO M DPP 5 Ephraim Isael MANTHEPA F MCP 6 Wilson Frank MTAMBALIKAH F UDF

12

MCH

INJI

DISTR ICT

12.1 MCHINJI NORTH

12.1.1 Mchemani Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kaweche Mtopola ARONI M IND 2 Frank Lyson CHITEDZE M IND 3 Ireen KAMPHANI F UTM 4 White Phiri MUSHA M MCP 5 Ellen Ndeka NGOMA F DEPECO 6 Janet NKHOMA F DPP 7 Anderson WENJE M IND

12.1.2 Luwelezi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Haily Tsilizani BYTON M IND 2 Fixon D CHAKWANIRA M IND 3 Ireen CHING’ANDA F IND 4 Sidonia Chikuse KATOLA M DPP 5 John MADENDELE M IND 6 Davie MAYANIAKACHEPA M DEPECO 7 Pemba Mofart M UTM 8 Gift Mailosi MSANJAMA M UDF 9 Henele Banda WILLIAM M MCP

12.2 MCHINJI NORTH EAST

12.2.1 Mponda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mickson CHIKUTU M IND 2 Raphael Phiri DYSON M UTM 3 Maxwell Mangochi EFULEMU M IND 4 Dave Uledi JONASI M MCP 5 Patrick Blackson KALOMBO M DPP

12.2.2 Kapili Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mabvuto CHAPUMA M IND 2 Harris Shadreck CHIKOTI M MCP 3 Doston Chancy KASONJOLA M IND 4 Mphatso KASUNDA F UIP 5 Eznet MASAPI F UTM 6 Gibson MAZINGA M DPP 7 Joyce Lukia SAZIMBI F UDF

12.3 MCHINJI EAST

12.3.1 Mikundi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alex Wenge BANDA M UDF 2 Kennedy Peter CHIPANGA M MCP 3 Ireen Lucy KATAMBO F DPP 4 Chrissy Chilunjika ULAYA F UTM

12.3.2 Mshachembe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Munenenji BOKOLA F IND 2 Alice FRANCIS F UTM 3 Phillip H KANG’OMBE M IND 4 Dennis Joseph LAZARO M MCP 5 Efilida Nkhoma MAKALANI F DPP 6 Trouble MCHENGA M UDF

12.4 MCHINJI CENTRAL

12.4.1 Mkoma Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Judith CHING’OMA F UDF 2 Martha Suzgo DZANJA F MCP 3 Wemma HARRY F PP 4 Mustapha KACHIKOTI M DPP 5 Nathan Washington NDLAMINI M IND 6 Priscilla Kwatiwani PHIRI F UTM

12.4.2 Mtope Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Auleriano Bauleni KALEMBA M IND 2 Auleriano KANYATULA M UTM 3 Ellen Martha KAPALASA F PP 4 Sandrina LUCAS M UDF 5 Filimoni MATTIASI M MMD 6 Henry NYAMAULO M MCP 7 Rodgers SENDEZA M DPP 8 Geresomo SHOES M DEPECO 9 John TANGANYIKA M IND

12.5 MCHINJI SOUTH

12.5.1 Msitu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Spesha Jasteni FUNGULANI M MCP 2 Edsno JOSIAH M IND 3 Ellen SICHO M DPP 4 Lawrence Dakiel WALAZA M UTM 5 Monice ZEMBERE F PP

12.5.2 Namnjiwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rodwell Samuel CHAIMA M UTM 2 Felistus CHIWOKO F IND 3 Margret Cecelia KABANGO F IND 4 Veronica Sayineti KAMPALA F IND 5 Zachariah Ching’anga KASANG’ANZE M IND 6 Lawrence MPONDA M IND 7 Dorothy MUSSA F MCP 8 Teresa PETULO F UDF 9 Rosemary C S PHIRI F DPP

12.6 MCHINJI SOUTH WEST

12.6.1 Kalumbe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Wonderful Daniel BANDA M IND 2 Kameneka Cornelius CHEDELUKA M UTM 3 Zione KASAMBARA F PP 4 Olive Johnson KAYESA F IND 5 Frank MKWAPATIRA M UDF 6 Yona MTANGA M MCP 7 Lawrence NZUNGU M DEPECO 8 Bridget NGOMA F DPP

12.6.2 Chimimbe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Charity CHATIPWA F UTM 2 Aaron CHIDZANJA M MCP 3 Christina ELIAS F DPP 4 Madalitso PHIRI M IND

13 LILONGWE DISTRICT COUNCIL

13.1 MAPUYU NORTH CONSTITUENCY

13.1.1 Mapuyu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaac BALAMANJA M DPP 2 Damiano BANDA M UTM 3 Allan CHITUWI M INDEPENDENT 4 Gamaliel Chisoni KAMKUWE M MCP 5 Christopher Biziweck MAKALA M DePeCo 6 Blair Christopher MUSHANI M PP

13.1.2 Nyanja Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gladys Baliken BIASI F UTM 2 Fernando Katenje ZULU M INDEPENDENT 3 Annie LAWRENCE F UDF 4 Lumiya MSIMPHA F DePeCo 5 Innocent MUMBA M MCP 6 Rose Jekeseni TUKULIRE F PP

13.2 MAPUYU SOUTH CONSTITUENCY

13.2.1 Kachawa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Binson Frazer BANDA M INDEPENDENT 2 Levison LIPENGA M PP 3 Linda MATEKWE F DPP 4 Laxtone MKASAUKA M MCP

13.2.2 Kamanzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dominick Kanyemba BANDA M MCP 2 Vellonica Kamsikiri BANDA F DPP 3 Edson Jam KALONGA M INDEPENDENT 4 Steven Zindikirani MTAYA M INDEPENDENT

13.3 LILONGWE NORTH CONSTITUENCY

13.3.1 Demera Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Witness Mnjemu CHADIKA M MCP 2 Manzuzo CHITETE M DPP 3 Bonex KUYENERAYANI M INDEPENDENT 4 Prince Cord MAHIYU M UTM 5 Felix Dzonga MGULAWANTHU M INDEPENDENT 6 Patrick MPONDA M INDEPENDENT 7 Kisiward NSOMBA M UDF

13.3.2 Kalambe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Binton KAM’MWAMBA M DPP 2 Matias KAVALA M MCP 3 Salatiel MARTIN M INDEPENDENT 4 Cosmas Raphael NDIRISI M DePeCo 5 Jovias Keleman PETER M PP 6 Fredrick Phiri SEMANI M UDF

13.4 LILONGWE MSOZI SOUTH CONSTITUENCY

13.4.1 Mlodzenzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nelson Dzoole CHIPHWAFU M MCP 2 Hoseya Mandevu DZUWA M DPP 3 Aniccazio Sofasi SOKO M UTM

13.4.2 Dzanzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Yohane Daimon KACHINGWE M INDEPENDENT 2 Limbani PHIRI M MCP

13.5 LILONGWE MSOZI NORTH CONSTITUENCY

13.5.1 Nsanjiko Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nyozeni GERSOM M DPP 2 Austin Banda MKUKUMILA M UTM 3 Dan MTAYAMANJA M MCP 4 Catherine NDAWALA F PP

13.5.2 Ngala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Steve CHIKUPIRA M MCP 2 Chrispin KAMLOZA M DPP 3 Peter Alexius KAUNDA M DePeCo 4 Patson MSIYA M INDEPENDENT 5 Regina SULULU F UTM

13.6 LILONGWE KUMACHENGA CONSTITUENCY

13.6.1 Njewa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Anthony KATUNDU M UTM 2 Gift MTOLONGO M MCP 3 Alexander MULINGA M DPP

13.7 LILONGWE NORTH EAST CONSTITUENCY

13.7.1 Nalikule Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Frackson S. CHIMPENI M DPP 2 Belifa Robert CHISAPO F MCP 3 Adam LEWANIKA M INDEPENDENT 4 Henderson K. LUFEYO M UTM

13.7.2 Chiwamba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Hadwell JANI M MCP 2 Grace Chisale MARKO F INDEPENDENT 3 William Gwengwe NESTO M UTM 4 Madesi PHAKA F DPP

13.8 Lilongwe Mpenu Nkhoma

13.8.1 Nkhoma Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jekitala CHIBWANA M Independent 2 Mphatso Kaduya CHIZINGA M MCP 3 Lizineti KALANDITSE F Independent 4 Soonsta KWITIMA M DPP 5 Aubrey Misu NGONYA M UTM

13.8.2 Chilenje Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Moffat Wamwaindani KANYUMBE M MCP 2 Dyna Layna MKOKA F DPP 3 Edwin NDAPITA M UTM 4 Blessings Tiyese NJOLOMOLE M Independent 5 Noel Snoyden UGANJA M Independent

13.9 LILONGWE MPENU

13.9.1 Mkuza Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mphatso DRIVER M DPP 2 Gift MATANDIKA M UTM 3 Lefani ZIKABUMA M MCP

13.9.2 Mazengera Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Fortunate Sitima BITIEL F PP 2 Jeniroza CHIZIKO F Independent 3 Henock KAFULATIRA M DPP 4 Edwin Zalimba LAITON M Independent 5 Edward SIMOKO F MCP

13.10 LILONGWE SOUTH EAST

13.10.1 Mtenthera Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jaston BVUMBWE M UDF 2 Jemiya DAISONI F DPP 3 Christina JELEMIAH F PP 4 Numery Eliam MADALITSO M Independent 5 Davison Thomas MANGANI M MCP 6 Gawanani Master MNTHAMBALA M UTM

13.10.2 Nyanja Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Andrew Nelson KALUMBU M Independent 2 Elifala Headson KASUMBU M MCP 3 Blessings Zinosi MASAMBA M Independent 4 Fedina Chikwamba MCHENGA M DPP 5 Modecai NTHUMBIRA M UTM

13.11 LILONGWE EAST

13.11.1 Chowo Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Juberg BIKOKO M MCP 2 Ston Peter KALUMBU M UTM 3 Kwanjana Meya LEONARD M DPP 4 Joseph WILLIAM M INDEPENDENT

13.12 LILONGWE CENTRAL

13.12.1 Chitsime Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Maxwell Golden BANDA M INDEPENDENT 2 Amos Mbewe JASON M MCP 3 Fanizo MSUNDWE M UTM 4 Doshi MWALE M PP 6 Evans 50 NAMILAZA M INDEPENDENT 7 Lucas Kasiya SAUZANDE M DPP

13.12.2 Mlodza Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter Godfrey BANDA M DPP 2 Levison Chipasula LANGSON M INDEPENDENT 3 Fabiano LUPANGA M MCP 4 Vasco MPHIKA M UTM

13.13 LILONGWE NORTH WEST

13.13.1 Chilobwe Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Moses Lion BANDA M INDEPENDENT 2 Wezzie DZIWE F UDF 3 Mandaachepa KAMWENDO M MCP 4 Leckson Chisi KAPAKASA M INDEPENDENT 5 Lovemore NKHOMA M UTM 6 Sabina Ndeketeya PHIRI M DPP 7 Evelyn CHIGWIRE F PP

13.13.2 Nyang’amire Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Oscar COSMAS M DPP 2 Bornwell KATOLONJE M UTM 3 Innocent MAGUYA M MCP 4 Gideon MASACHE M INDEPENDENT 5 Hilarious NYOLOLANI M DEPECO 6 Memory PAUL F UDF

13.14 LILONGWE CITY NORTH

13.14. 1 Mteza Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jonathan Aleluya CHILOMBE M UTM 2 Amoni DEWERE M INDEPENDENT 3 Overton Jabess Bowa KAFANSIYANJI M MCP 4 Eliam KAZOMBO M PP 5 Fred Peter MTENGO M DPP 6 Maxwell MZONDE M UDF

13.14.2 Milindi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Francis Msaiwale CHIGULE M MCP 2 Verias KATANTHA M UTM 3 Patrick Francisco MALUWA M INDEPENDENT 4 Bosco MTANDE M DPP

13.15 LILONGWE SOUTH WEST

13.15.1 Chiwenga Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Francewell CHIMANGENI M DPP 2 Halima Yussuf ISSAT M INDEPENDENT 3 Peter Andrew MGANGIRA M UTM 4 Henry MNILO M MCP 5 Kelvin MPHANDE M PP 6 MacBeth Chitsinde NYIRENDA M INDEPENDENT

13.15.2 Mtunthumala Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alberto Chikumbutso ANDREA M UTM 2 Asafu CHIMPENI M INDEPENDENT 3 Mkangazeni JUSSA M MCP 4 Willard Colliab KADAMMANJA M DPP 5 Thocco Nthala MATEYU M INDEPENDENT

13.16 LILONGWE MSINJA NORTH

13.16.1 Bunda Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Luciano BOTOMAN M INDEPENDENT 2 John Wiscot MAJAMANDA M DPP 3 Josephy Kanthungulu MAZENGERA M UDF 4 Malaki MBALAME M MCP

13.16.2 Katope Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Fred CHADUKA M UDF 2 Moses Fred CHIDZUNGU M INDEPENDENT 3 Dilia Cate CHILASA F INDEPENDENT 4 Sophelet Dominiko FINIYASI F MMD 5 Staford Chigoli KADZAMIRA M UTM 6 Nickson Patrick KALICHELO M INDEPENDENT 7 Sautsani KANDUTA M MCP 8 Sekelani Halifax KANSIKIRI M DPP 9 William Kunkeyani NJOLO M INDEPENDENT

13.17 MSINJA SOUTH

13.17.1 Msinja Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Sadrack CHAFUNYA M MCP 2 Mathews KALIZA M DEPECO 3 MacDonard NJANJE M INDEPENDENT 4 Daifeni WISIKAPU M DPP

13.17.2 Nadzumi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Grant Pansipaononga CHIKALIPO M INDEPENDENT 2 Aliness FAISON M PP 3 Wilfred Chatupa KAMLAKE M MCP 4 Amos NUNDWE M DPP

13.18 LILONGWE SOUTH

13.18.1 Malingunde Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Daniel CHIBA M Independent 2 Leonard CHIYANA M DPP 3 Captain Kampunga KAPHINDE M Independent 4 Anna Kafodya MAIGA F PP 5 McDonald Richard MANDAUKA M MCP 6 Daniel Yohane MTOSO M UTM

13.18.2 Chiputu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alexander Alick BANDA M Independent 2 Mayeso CHAFUNYA M DPP 3 Vincent CHASWEKA M Independent 4 Matiasi CHIOPSANJATI M MCP 5 Moses Banda KANDIWO M UTM

13.19 LILONGWE CITY WEST CONSTITUENCY

13.19.1 Chinsapo I Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaac Henry Zenko BANDA M INDEPENDENT 2 Chrissy CHIKAFA F UTM 3 Janet Ibrahim GWAZA F UDF 4 Monica SINGINI F DPP 5 Eunice KAYAKA F PP 6 Mtemwanenge MHANGO M MCP

13.19.2 Chinsapo II ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lynold JR CHAKAKALA CHAZIYA M MCP 2 George Frackson KATSABOLA M UTM 3 Prince MALUNGA M UDF 4 Blaxon MWASE M INDEPENDENT 5 Christopher Kondwani NAMAKHWA M DPP

13.19.3 Phwetekere ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dickson Sadik CHIKANDA M UDF 2 Angelina Imedi KAMUIKENI F PP 3 Fredrick Billy MALATA M DPP 4 Rodrick Chisale MOSES M INDEPENDENT 5 Gregory Andrew MWANZA M UTM 6 Ganizani THAWANI M MCP

13.19.4 Mbidzi ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mike CHIMZUKIRA M DPP 2 Howard Banda MALAMBA M MCP 3 Mphatso Patrick MBEWE M INDEPENDENT 4 Heirman Benga MSOWOYA M INDEPENDENT 5 Reuben Thundu PHIRI M UTM

13.19.5 Chigoneka ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rose ANTONIO F MCP 2 Solomba I. C. BANDA M UTM 3 Rahim Hassim ELIAS M UDF 4 Charles KANJOMA M DPP

13.19.6 Mtsiliza ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Julio Benedicto JUMBE M INDEPENDENT 2 Partson Pezani KHWELA M PP 3 Martin Mpaweni MBEWE M DPP 4 Steven Raphael SELEMANI M UTM 5 Patricia Ngwira SINGINI F MCP 6 Kinwel Frank ZIKAOLA M INDEPENDENT

13.19.7 Mtandire Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter CHATHYOKA M PP 2 Ruth Chingwalu NJIRAYAFA F MCP 3 Samson Palero KADAMMANJA M UTM 4 Brian Tobias KHEMBO M INDEPENDENT 5 Donartha Malinga NEDIE F DPP 6 Memory Dododo M Apostle NKHATA M INDEPENDENT

13.21 LILONGWE CITY CENTRE CONSTITUENCY

13.21.1 Mvunguti Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Maloni CHATEWA M MCP 2 Tommy Nadimba CHISIMA M DPP 3 Owen Maurisha DAUDI M INDEPENDENT 4 Innocent MZUMARA M PP 5 Frida NG’AMBI F UDF 6 Dan Danishito PHIRI M INDEPENDENT 7 Brenda Chisambilo SANKHANI F UTM 8 Loyce SINGINI F INDEPENDENT 9 Goodwin Daniel ZAIDI M INDEPENDENT

13.21.2 Mgona Chatata Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Catherine Cherith MKANGAMA F UTM 2 Feston Golozela NKHOMA M DPP 3 Vumani Nkhoma M MCP

13.21.3 Kabwabwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Arrings CHIRWA M UDF 2 Collings Chrispus CHIYENDA M UTM 3 Florence KAMTOGO F MCP 4 Mercy Tendai MPAKANI F DPP 5 Zuze W RITCHIE M INDEPENDENT

13.21.4 Chimutu ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chisomo Mercy CHILIMBIRO F UTM 2 Samuel DAVID M DPP 3 Patrick Stephen MPANDULA M PP 4 Leonard Yankho PHIRI M INDEPENDENT 5 Esther SAGAWA F MCP

13.21.5 Nyama Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Caleb Bright KAWAMBA M INDEPENDENT 2 Alfred KUMWENDA M DPP 3 Abriggetor PHIRI M INDEPENDENT 4 Cassim Rashid NYALE M UTM 5 George SAIZE M UDF 6 Heston Yohane ZYBION M MCP

13.21.6 Mariya Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Thembaninkosi BWANALI M DPP 2 Grace CHUPA F AFORD 3 Elizabeth Chiwaula JOHN F PP 4 Patrick MAKUMBA M MCP 5 Iness Amanda MAUWA F UTM 6 Agness Lexa M’MANGISA F UDF 7 Jotamu Edward MPHANDE M INDEPENDENT 8 Octavia Omega PANJE F INDEPENDENT

13.22 LILONGWE CITY NORTH

19.22.1 Nankhaka Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Wilbes KAPIZA M INDEPENDENT 2 Aubrey MAKHENJERA M INDEPENDENT 3 Standwell Gwilize MTANDAZA M UTM 4 McJoe Kufamkugona MWAZANI M MCP 5 Laban SHONGA M DPP

13.22.1 Lumbadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Luwiza CHILENJE F INDEPENDENT 2 Bishati CHIOMBE M MCP 3 Mac Wellingtone KAPENUKA M UTM 4 Martin Hector MALAIDZA M DPP 5 Truth MBAYA F INDEPENDENT

13.23 LILONGWE CITY SOUTH EAST CONSTITUENCY

19.23.1 New State House Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chafungatira Samuel BENI M MCP 2 Sebastian Anastazio CHIMUNA M INDEPENDENT 3 Mica CHISALE M UTM 4 Julius Dafter JANUARY M INDEPENDENT 5 Autice Audron LUKASI M DPP 6 Frances SAMBO F PP 7 Catherine Maria SUDI F UDF

13.23.2 Chilinde I Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Russell GOLDEN M DPP 2 Juliana Gondwe KADUYA F MCP 3 Esther Mkwamba MPILA F UDF 4 Chiutila Wyson SUBILI M PP 5 Sunganani THOMAS M UTM

13.23.3 Chilinde IIward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gladys Mkwezalamba KALILOMBE F INDEPENDENT 2 Fraser MKUMBA M UTM 3 Gibson Kantondoli NYIRENDA M DPP 4 Triza SILO F MCP 5 Marttias Madalitso SIPOLO M UDF

13.23.4 Kaliyeka Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Richard BANDA M MCP 2 John Daniel CHIKOJA M INDEPENDENT 3 Andy Leonard MKANDAWIRE M UTM 4 Stella Mlowoko Nyasulu F DPP

13.23.5 Tsabango I ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Innocent CHIKAFA M UDF 2 Patricia Jambani CHITEKWE F UTM 3 Noordeen HASSAN M INDEPENDENT 4 Zebunissa KUNJE F DPP 5 William Khumbo NGULUBE M MCP 6 Chisomo Austin NKHATA M INDEPENDENT 7 Dora WILLIAM F PP

13.23.6 Tsabango II ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 James Thompson Pyera BANDA M UTM 2 Linda Morry Mpela KONDOWE F DPP 3 Khetase LUPIYA F PP 4 Mctonnick Josia PHIRI M MCP

13.24 LILONGWE CITY SOUTH WEST CONSTITUENCY

13.24.1 Kawale I ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alex ANTONIO M INDEPENDENT 2 Patrick Kole JONATHAM M INDEPENDENT 3 Alfred Dala KADULA M INDEPENDENT 4 Fixon KAJIYA M PP 5 Lucia KASSIM F UDF 6 Chipiliro PHAMBALA F UTM 7 Shira SIKOYA F MCP 8 Geoffrey TEMBO M DPP

13.24.2 Kawale II Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Assiyatu AJUSU F DPP 2 Sally Sandra BHAGWANJI F INDEPENDENT 3 Alex Chipatala CHIMPHANDA M MCP 4 Edith CHISI F INDEPENDENT 5 Chikaiko Owen LIANO M UDF 6 Agness MAGANIZO F PP 7 Felix MALUTE M DePeCo 8 Maluka Spannox MHANGO M UTM

13.24.3 Ngwenya Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Elijah Tiyezge BOTHA M INDEPENDENT 2 Kasimu Fosta GAISI M UDF 3 Brenda KALAMBO F DPP 4 Joe KATALAMA M MCP 5 Madalitso NAVAYA M UTM 6 Agness SAIDI F PP

13.24.4 Biwi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Felix Gondowa CHASIMPHA M INDEPENDENT 2 Mayesero CHIDAYA M INDEPENDENT 3 Gloria CHIKAONDA F INDEPENDENT 4 Aaron CHIWEZA M UTM 5 Mary Sendeza JAZZA F INDEPENDENT 6 John M’beti MAKANGA M UDF 7 Mussa Yakin SHOAIB M DPP 8 Felix Tsutsani TSOKONOMBWE M MCP

13.24.5 Mchesi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 James KADZIBWA M INDEPENDENT 2 Trouble Ntchona KAMANGA M MCP 3 Emma MASANGANO F UTM 4 Geofrey MFUNI M INDEPENDENT 5 Rebecca MKWANDA F INDEPENDENT 6 Jane Ismail OMAR F UDF 7 Willard Meke SILVER M DPP

13.24.6 Sese Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Getrude GWAZA F UDF 2 Chisomo LABANA M UTM 3 Frank Ngoni MBEWE M PP 4 Manesi Bitton NTCHITO F DPP 5 Gift Dzaone TANGANYIKA M MCP

14 DEDZA DISTRICT

14.1 DEDZA NORTH

14.1.1 Mayani North ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Wilson Ayami SODA M INDEPENDENT 2 Wellings CHILIMA M DPP 3 Clement Yusuf JELEMANI M UTM 4 Saadi KACHULE M MCP 5 Everister Ndaziona KUSINA F UDF 6 Slyvester Alexious MANJAKAISI M PP 7 Josia NICHOLAS M INDEPENDENT

14.1.2 Mayani South ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Seveliano Lyson Chanza M INDEPENDENT 2 Maxwell Chisenga M UTM 3 Numeri Chitenje Kanjere M MCP 4 Anna Marko F PP 5 Chikondi Moses F DPP 6 Rajab Ali Yusuf M UDF

14.2 DEDZA CENTRAL

14.2.1 Thiwi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Abada Usuman HASSAN M UTM 2 Delfino Raphael KUNYUMBU M UDF 3 Lous Banda KASIYA M DPP 4 Themuka MKHWEWU M MCP

14.2.2 Diamphwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Josephy Samson CHIMUTU M UTM 2 Stanley MANASSE M MCP 3 Blessings MTAMBO M DPP

14.3 DEDZA SOUTH WEST

14.3.1 Malembo Ward

There were Four (4) aspiring candidates who presented their nomination papers in Malembo ward as follows

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Cosmas CHILANGWE M DPP 2 Isaac MKALIWAFA M MCP 3 Kondwani Msauka MUNTHALI M UTM 4 Evillyn TAFATATHA F INDEPENDENT

14.3.2 Thete Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Moses Precious CHIBWEZA M INDEPENDENT 2 Josephy KWENDA M MCP 3 Sophia MKUPATIRA F DPP

14.4 DEDZA NORTH WEST

14.4.1 Katewe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Samuel Zikiel KAPONDODZA M UTM 2 Fredrick KATONTHA M MCP 3 Owen LEDGER M DPP 4 Isaac Hendreson ZIYAYA M INDEPENDENT

14.4.2 Magomero Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Shyreen Gamulani CHIMPHEPO F MCP 2 Godfrey NDALAMULA M UTM 3 Sekelani Laiden SANKHULANI M INDEPENDENT 4 Madalitso SUNGENI M DPP

14.5 DEDZA EAST

14.5.1 Golomoti

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joseph Gerado BANDA M UDF 2 Bernard CHOKHOTHO M INDEPENDENT 3 Gerson Martin DENGU M MCP 4 Jackson DZIMBIRI M DPP 5 Lesten GEORGE M UTM 6 Diana JOSHUA F PP

14.5.2 Mtakataka Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gift Phiri BALAKA M MCP 2 Richard CHIMKOMOLA M UTM 3 Eunice Killion CHINUNGU F INDEPENDENT 4 Charles CHITULE M DPP 5 Chikalipo Darlington MUSSA M UDF

14.6 DEDZA SOUTH 14.6.1 Bembeke

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Esther BILLIAT F PP 2 Betty Maluwa CHAMBOTI F INDEPENDENT 3 Daniel GONDWE M UTM 4 Joseph KUMBUWA M INDEPENDENT 5 Howard MZAMBWEULEMBA M INDEPENDENT 6 Dalitso KADAMMANJA F DPP 7 Michael M.C. Jonny NAMALOMBA M INDEPENDENT 8 Charles Paskale MTAMBALIKA M UDF 9 Francis Maxmiano CHIMPIKIZO M MCP

14.6.2 Mlunduni Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 David BENSON M MCP 2 Islam William Hussein M DPP 3 Severiano Alfred Jimu M INDEPENDENT 4 Little KAMWAZA M UTM 5 Noel Sosten MBENGO M UDF 6 Faless MKUMBULA F INDEPENDENT 7 Noel Mpale MOLICIO M PP

14.7 DEDZA WEST

14.7.1 Msunduzi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter Gumbu M MCP 2 Keston Andrason MWANAAKALIRA M DPP 3 Headwick A. NGUTWA M INDEPENDENT 4 Martha Manyamba OXFORD F UTM 5 Masambiro Wilson PHIRI M INDEPENDENT

14.7.2 Kambirimbiri Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Emilina KACHIMBWINDA F PP 2 Austin Redson NYUMAYO M DPP 3 Nicholas Zinamaleka THOM M INDEPENDENT 4 Mercy TSOKA F MCP

14.8 DEDZA CENTRAL EAST

14.8.1 Mkundi ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Abel David CHIPERESA M UTM 2 Shaibu Alikiangelo KAUTEME M INDEPENDENT 3 Richard MADALITSO M MCP 4 Bornface MGADAMIKA M DPP

14.8.2 Chongoni Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Labani Chafulatila ABABI M INDEPENDENT 2 Limbikani Kachola BANDA M INDEPENDENT 3 Boniface Nedi DANNIE M MCP 4 Ephraim DZINKAMBANI M DPP 5 Christopher Chimzimu KANYANG’WA M UTM 6 Mary RASHID F INDEPENDENT

NTCHEU DISTRICT

15.1 NTCHEU NORTH EAST

15.1.1 Mphepozinai Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Fellia GUNDE F UDF 2 Mayeso James KAMCHOKERO M MCP 3 Fletcher Chikhwenda LASTEN M INDEPENDENT 4 Morris MAZIYA M UTM 5 Andrew Alexander PHIRI M INDEPENDENT 6 Jacob Fikisoni SIBANYONI M DPP

15.1.2 Kandeu Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Aaron Arojah JALISON M MCP 2 Flaness KAMPENI F UTM 3 Frank Davison KANDULU M DPP 4 Harold Jones LIWONDE M INDEPENDENT 5 Macdonald Laston THONDOYA M INDEPENDENT

15.2 NTCHEU BWANJE NORTH

15.2.1 Kasinje Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Paul Winston Benet KHEMBO M INDEPENDENT 2 Joshuah Davite KWACHERA M DPP 3 Owen MALOYA M INDEPENDENT 4 Mercy MASIKU F INDEPENDENT 5 Fabiano MEYA M UTM 6 Goodwin MKHALAPAUDZU M MCP 7 Martin Samuel TCHIPHI M INDEPENDENT

15.2.2 Sharpe valley Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gibson Dickson CHAKALAMBAH M INDEPENDENT 2 Josephy Davison CHIMDZAKAZI M INDEPENDENT 3 Susan Peter KAMANGA F UDF 4 Gift Youngstar KATSOKA M PP 5 Sausato Masauko MATEKENYA M UTM 6 Chikondi MEJA F INDEPENDENT 7 Lucius Ganazio MLENGA M DPP 8 Miracle Charles SINGANO M MCP

15.3 NTCHEU BWANJE SOUTH

15.3.1 Mwalawoyera Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Sackina Chiwaya LAMBA F DPP 2 Francis M. D. MTENJE M UTM 3 Fexter Ndalakwanji PHIRI M MCP

15.3.2 Bilira Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Evance CHAPWETEKA M MCP 2 Chisomo Davies CHIBAYA M INDEPENDENT 3 Davison CHIOZA M UTM 4 Christopher JAMANDA M UDF 5 Samson NALUSO M DPP 6 Dickson NGULAMA M INDEPENDENT

15.4 NTCHEU CENTRAL

15.4.1 Dzunje Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joseph Harrison DZUMANI M DPP 2 Rhodrick Kaufa KAIYA M MCP 3 Geofrey KALASA M PP 4 Stella Memory MPASO F UTM

15.4.2 Livilidzi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Samfan CHIMWALA M INDEPENDENT 2 Harry Fayson CHIPHESI M PP 3 Hassan M’bida DZINYOZA M INDEPENDENT 4 Hanreck KAINGA M MCP 5 Macsamson KAPHWITI M INDEPENDENT 6 Ezra MIKE M UTM 7 Andrew Victor NZUNGA M DPP 8 Lucas Rangson LAMULANI M UDF

5.5 NTCHEU SOUTH

5.5.1 Likudzi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Godfrey Chink CHINKHOTA M INDEPENDENT 2 William Billiat KHONGA M DPP 3 Elenimo William KULEMBA M UTM 4 Charles Bob MAPONDO M PP 5 Gerald MUYENZA M MCP 6 Jimmy Frank NANTHALO M UDF

15.5.2 Ntonda Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gradys KADZIWE F INDEPENDENT 2 Haward KALIPANDE M DPP 3 Innocent KAPHWIYO M PP 4 George MANDA M INDEPENDENT 5 John Morris Phiri RICHMAN M MCP 6 Madeya SAULOSI M UDF 7 Partceo Hilarious TAMBALA M UTM

15.6 NTCHEU NORTH

15.6.1 Njolomole Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gift Alfred KAPESI M MCP 2 Isaac McDonald SINCLAIR M UTM 3 Manuel TCHANGUYA M DPP

15.6.2 Lizulu Ward

NO NAME CANDIDATE OF SEX AFFILIATION 1 Lian BENJAMIN M INDEPENDENT 2 Peter IKIMASI M MCP 3 Allan JAZIEL M DPP 4 Dennis LIYELA M INDEPENDENT 5 Locketo MAKIYI M UTM

15.7 NTCHEU WEST

15.7.1 Gomani Chikuse Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jacob CHAGOMERANA M INDEPENDENT 2 Jane CHIDIWA F PP 3 Jean Kamphale CHING’AMBA F MCP 4 John FOYA M UDF 5 Mwati Richard GALETA M DPP 6 Kunimba Jumbe MAMBO M UTM

15.7.2 Tsangano Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Martin Stanislaus CHEKANIH M UTM 2 Davison Mandevu KAITANDE M DPP 3 Gabriel MBEWE M MCP

16 MANGOCHI DISTRICT

16.1 Mangochi North

16.1.1 Makanjira North Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Saidi Mbale ALLAN M PP 2 Steven Mnokote BAKALIE M IND 3 Anusa LAISON M UDF 4 Faraan Janatu PICHESI M UTM 5 Abdullah YUSUFU M DPP

16.1.2 Makanjira South Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Farook DAUDI M UDF 2 Julius M’BWANA M DPP 3 Lajab Ahmad MDOKA M PP

16.2 Mangochi North East

16.2.1 Malindi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Hassan CHIKUTA M INDEPENDENT 2 Ambrose HAMISI M PP 3 Leonard KAMKWALALA M DPP 4 Cassim Abiewa LIMAMU M UDF 5 Allie Egess MUSTAFA M MCP 6 Taipi Ayami Mataka WILSON M UTM

16.2.2 Mikongo Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ishmael CHILAPULA M DPP 2 Adam Umar CHINYANGALA M UDF 3 Frackson CHIPHWANYA M INDEPENDENT 4 Abdul MUHAMMAD M UTM 5 Sharif Nangantani SOMBOLERA M INDEPENDENT

16.3 Mangochi Malombe

16.3.1 Maiwa Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Soul Allih KALENGA M IND 2 Hassam MAULANA M MCP 3 Awali Janatu MBWANA M UTM 4 Ivy Faith SANDE F DPP 5 Madiwudiwu Whiskey SOMANJE M UDF

16.3.2 Masanje Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ishmael CHILAMBE M UTM 2 Charles CHILAMBO M IND 3 Amussa HAJI M MCP 4 Shirana Chitambi KAWOMBE M IND 5 Ousman MAJIGA M DPP 6 Wisck ULADI M UDF

16.4 Mangochi East

16.4.1 Katuli North Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rose BANDAWE F PP 2 Keni KAZEMBE M MCP 3 Omar Jabir MAGOMBO M UDF 4 Patricia MALUWA F UTM 5 Sinoya RASHIDI M DPP

16.4.2 Katuli South Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Idrissa AMINI M UDF 2 Labana Saidi ANDERSON M UTM 3 Yusuf Elias BWANALI M INDEPENDENT 4 Daud SHAIBU M DPP 5 Alli TAWAKALI M MCP

16.5 Mangochi South

16.5.1 Nlimba Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Socrates Ajitenti AUFI M IND 2 Mejah Chindale JANGIA M IND 3 Regina KAWINA F MCP 4 Edward LIKWANYA M IND 5 Artseven Arab MAKASHA M UDF 6 Adams M’BWANA M DPP 7 Joseph STEPHANO M PP

16.5.2 Chipunga Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Clement Innocent DZIMBIRI M UDF 2 Slyvia JAMBO F PP 3 Cliston JULIUS M IND 4 McNeble Uladi Mkandawire M IND 5 Rahima Lunar MPINGA F MCP 6 Wined Kaloti RABSON M DPP

16.6 Mangochi South West

16.6.1 Chilipa Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Juma KANANJI M UDF 2 James Mike KATITA M UTM 3 Jiston Green NGALANDE M INDEPENDENT 4 Imulan Maulice NYAMBI M DPP 5 Eluby SEYAMA F INDEPENDENT 6 Annie SHAWA F INDEPENDENT

16.6.2 Katema-Mtimabi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Fatima CHIMWANZA F MCP 2 Mackson Fraha DICKSON M INDEPENDENT 3 Abdulah FOSTER M INDEPENDENT 4 Ismael IBRAHIM M UDF 5 Jones Kazembe KIMU M UTM 6 Molson Likhola KONDWANI M INDEPENDENT 7 Hussein Ebrahim MATOLA M INDEPENDENT 8 Allan SAMU M DPP

16.7 Mangochi Central

16.7.1 Koche Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter Adison GWETSA M IINDEPENDENT 2 Laston Daiton KAITANO M INDEPENDENT 3 Dauglas MAZEMBELE M INDEPENDENT 4 Wellemu Willy MPONDA M UTM 5 James MPOPA M MCP 6 Nelson Phiri SALADE M UDF 7 Thomson Sambo WILLE M DPP

16.7.2 Thundu Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Coaster BWANALI M UDF 2 Sadi Mmadi CHIWALO M INDEPENDENT 3 Francis KALONGA M INDEPENDENT 4 Adam KANJILA M DPP 5 Maliam M’BWANA F MCP

Mangochi Town Council

16.7.3 Chigawe Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mohammed Charles AJUSSA M INDEPEDENT 2 Silivia CHITAWO F DPP 3 James MALAITA M MCP 4 Ibrahim MASANGA M UTM 5 Sammy Sailesi TAULO M UDF

16.7.4 Chikole Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jabili Billy BAKALI M INDEPENDENT 2 Rashidah Jawadu KAPICHIRA F UDF 3 Karim MDOKA M UTM 4 Yusuf Ojesi SALAD M MCP 5 Andrew SAWAAB M DPP 6 Amidu SWALEYI M INDEPENDENT

16.7.5 Kalungu Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kenneth Kwiller CHIMOMBO M INDEPENDENT 2 Reshina JAWADU F INDEPENDENT 3 Nelson Juma Martin MULAUZI M DPP

16.7.6 Mikomwa Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Omar Jonathan JABIR M INDEPENDENT 2 Haroun Abdul Qadir KAUNDE M UDF 3 Joyce Banda KOZANKAMWA F PP 4 Ishmael Kenneth MATENJE M UTM 5 James MBWANA M MCP 6 Saidi MKWETA M DPP

16.7.7 Nkanamwano Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 James Kasado CHILOMBO M DPP 2 Mirriam Usi IMURANI F MCP 3 Brenda KADANGO F INDEPENDENT 4 Wellington MANGULENJE M UDF 5 Meya STANERY M UTM

16.7.8 Msikisi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Malingamoyo CHIMBWIRI M PP 2 Frank KAMBETA M MCP 3 George Alex NYUNGWA M DPP 4 Ayatu Kandu SHUKURANI M UTM 5 Oliver Allie TAYUB M UDF

16.7.9 Msukamwere Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rhoda Kambwebwe BANDA F DPP 2 George Morris MTUWA M MCP 3 Hawa WASSIE F UDF

16.7.10 Mtumbwasi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Victor Mzee KALONGOLA M INDEPENDENT 2 Adimu LAINI M UDF 3 Jonas Yassin SOLOMON M DPP 4 Baneti WISIKI M INDEPENDENT

16.7.11 Mwasa Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Stewart K C MWASE M INDEPENDENT 2 Lynah Bridget TEDIE F DPP 3 Patricia Rabson WALLACE F MCP 4 Edina Josi YUSUF F UDF

16.7.12 Ndege Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Imani Chisuse KASSIMU M UDF 2 Ojesi MASAMBA M MCP 3 Amos MWENYE M DPP 4 Chancy NTHAKOMWA M INDEPENDENT

16.8 Mangochi Nkungulu

16.8.1 Nkungulu Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Paul Martin CHIKWELA M MCP 2 Farook Hanifu IBRAHIM M INDEPENDENT 3 George JULIUS M UDF 4 Aaron KANYAMA M INDEPENDENT 5 Charles Benson MALASA M UTM 6 Martin Philip MILANZI M DPP

16.8.2 Mpale Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Faith Halima ASSAN F PP 2 Afick Sigalila CHIYOTA M UDF 3 Jali DEYA M DPP 4 Duncan KILI M INDEPENDENT 5 Robert MWAMADI M INDEPENDENT 6 Jeany OSMAN F MCP 7 Enex Bwanali SOLOMON M INDEPENDENT 8 Ibrahim YUSUF M UTM

16.9 Mangochi West

16.9.1 Mvumba Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Shadreck Wilson CHIBONDO-BANDA M DPP 2 James CHITENJE M INDEPENDENT 3 Esnart JOHNSTONE F MCP 4 Golden KAMWENDO M UTM 5 Idrissa LEMANI M INDEPENDENT

16.9.2 Malembo Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Catherine Charles CHAMVEKA F UTM 2 Judith LAZALO F MCP 3 Mussa MATUPA M INDEPENDENT 4 Mable NKHOMA F INDEPENDENT 5 Montfort Mathews SCORCH M DPP

16.10 Mangochi Monkey Bay

16.10.1 Monkey Bay Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Samson CHIKWEKWE M UTM 2 Vincent Morton CHIRWA M INDEPENDENT 3 Ishmael KANKHWALALA M INDEPENDENT 4 Eunice Ziyabu MASINA F MCP 5 Micheal MAUKA M DPP 6 Eric ZULU M UDF

16.10.2 Nkope Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alexander Zepherino BILLY M INDEPENDENT 2 Mary CHIGOMA F INDEPENDENT 3 Chrispin MALOMBERA M UDF 4 Lucky MKUMBATA M MCP 5 Alie Wilson MUHAMMAD M DPP 6 Ernest Chipala OSMAN M INDEPENDENT

16.11 Mangochi Lutende

16.11.1 Namavi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Idrisa Liwonde AHAMADI M UTM 2 Fatima CHILAWI F UDF 3 Adam Kinka MAKOLONI M PP 4 Ajida PAUDALA M INDEPENDENT 5 Sitola Ahamadu YUSUF M DPP

16.11.2 Mbwazi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Time Chande CHALAMANDA M PP 2 Chalamanda Brave EASY M DPP 3 Amina KAWANGA F INDEPENDENT 4 Muhammad RAJABU M UDF 5 Allie SUMANI M INDEPENDENT

16.12 Mangochi Masongola

16.12.1 Majuni Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Amidu Jetu AJABA M DPP 2 Mussa Mwanyali CHIGANGA M UDF 3 Sophret KAYENDA F INDEPENDENT 4 Slyvia LAMECK F PP 5 Austin MAFUNGA M UTM 6 Kanock Alfred MBEWE M INDEPENDENT 7 Maimuna SHAIBU F INDEPENDENT

16.12.2 Mandimba Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lucy Chaoneka AFIYA F DPP 2 Mussa CHIWINA M PP 3 Daina MAPANGA F MCP 4 Abdul Majeed MARCUS M INDEPENDENT 5 Margret MICHEAS F UTM 6 Idrissa Kalakane MWAMADI M INDEPENDENT 7 Victor Hassan NSAWANGA M UDF 8 Iliyasa SAUZANDE M INDEPENDENT

BALAKA DISTRICT

17,1 BALAKA CENTRAL EAST

17.1.1 Shire Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick Batitele BOTOMAN M UDF 2 Enoch CHIDOTHI M UTM 3 Lawrence Agapito CHILAPATI M MCP 4 Blessings Manjatika MITSINDE M DPP 5 Master SANJIKA M INDEPENDENT

17.1.2 Nkhonde Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nicholas Vitto CHIDZULO M INDEPENDEN T 2 Samson CHIKHO M INDEPENDEN T 3 Kalowe F.P. CHINGUWO M PP 4 Jennifer CHINGWALU F UTM 5 Sherif Abdul Rashid KALAKO M INDEPENDEN T 6 Petros LIKWANYA M UDF 7 Zexwell OSMAN M MCP 8 Steve Michael SAUKA M DPP

Balaka North

Bwaila Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Saizi CHITULU M UTM 2 Harounie KALEMBO M INDEPENDENT 3 Mphatso KAMANGA M FP 4 Stoney Willfred KANDEYA M INDEPENDENT 5 Linda Deborah MWAPASA F DPP 6 Gibson NJALA M INDEPENDENT 7 Madalitso SPARK F INDEPENDENT

Liwawadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Thomson Thomas BWANALI M DPP 2 Precious Khwiyao CHIMTENGO M UTM 3 Isaac Simon CHINSUKU M INDEPENDEN T 4 Mervin MAKWINJA M FP 5 Ronald Pias MPHEPO M PP 6 Obedi PETER M INDEPENDEN T 7 Loveness ROSTER F INDEPENDEN T

Balaka West

Liviridzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nelson CHIMERA M DPP 2 Robert Maxwell CHIRAMBO M INDEPENDENT 3 Frazer Size KHWINGWIYO M INDEPENDENT 4 Richard Alli KOLOKO M UTM 5 Iness Mateka MUNDE F MCP 6 Paul NAPHWIYO M UDF 7 Stande NGUYEJE M INDEPENDENT 8 William SIPILIANO M INDEPENDENT

Mulunguzi ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Michael Matias CHAULUKA M DPP 2 Lucy ISHMAEL F UDF 3 Verson Khomba MAKANADA M INDEPENDEN T 4 Chifundo MBENGO M INDEPENDEN T 5 Kingstone Dickson MBERENGA M MCP 6 Alex Jekemu MPAMBIRA M INDEPENDEN T 7 Blessings NZUNGA M UTM

Balaka South

Utale Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lenard CHINGAIPE M UTM 2 Christopher Edison KWAWANI M INDEPENDENT 3 Byson Filimoni GOMBWA M INDEPENDENT 4 Victor Borniface JERE M INDEPENDENT 5 Mangire KAMWENDO M INDEPENDENT 6 Mustaffa MAFUNGA M DPP 7 Dyson Grey MAPANDO M UDF 8 Douglas MBILIMA M UP 9 Martin RENSO M INDEPENDENT

Chimwalire ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chiyembekezo CHILOMBO M UDF 2 Josephy DANIEL M DPP 3 Lackson LIKAWA M INDEPENDEN T 4 Osman Sani MAPIRA M UTM 5 Dolophy NAMAKHWA F INDEPENDEN T 6 Mike Mathew NKHWANGWA M INDEPENDEN T 7 Sam Maseko TANGALANI M INDEPENDEN T

MACHINGA DISTRICT

18.1 Machinga North East

Nyambi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jasim Jonas CHIMENYA M UDF 2 James KALEMBO M INDEPENDENT 3 Mary MDOKA F PP 4 Lyson Matick MINE M INDEPENDENT 5 Polyambo Ernest MKWANDA M INDEPENDENT 6 Suwema Yaya PICHESI F DPP 7 Doreen SALAMBA F MCP 8 Brian SUKALI M UTM

Mpiri Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lonly ADAM F INDEPENDENT 2 Mariam BANDA F PP 3 Kanex CHIGWAJA M INDEPENDENT 4 Hanifa Obiya JONASI F UTM 5 Fales KACHERE F MCP 6 Mary Shamim MAKWINJA F UDF 7 Isaac NDEGE M INDEPENDENT

Machinga Central Nsanama Ward



NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Roselyn White AMIN F UDF 2 Facts GAMA M PP 3 Martha KABAISA F INDEPENDENT 4 Bosco MOSES M DPP 5 Josophat Jumbe PHIRI M UTM

Mbonechera Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rose Reneck CHILENGA F UTM 2 Jenala Makunganya DEMISTER M DPP 3 Tereza Lydia FRANK F INDEPENDENT 4 Lucy Limbe MKUNDI F PP 5 Simplex MMORA M UDF 6 Allan Tiyese PELUSI M INDEPENDENT 7 Mussa Walusa TWAIBU M INDEPENDENT

Machinga Central East

18.1.2 Mlomba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alexander COSMAS M DPP 2 Samuel Tambala IWEN M PP 3 Mariam KUCHAGA F INDEPENDENT 4 Janet MAMBO F INDEPENDENT 5 Mariam OFESI F UDF 6 Hastings PATANI M MCP 7 Moffat TINGO M UTM

18.1.1 Kanjuli Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rhoda BAMUSI F UTM 2 Patileki CHIMOMBO M INDEPENDENT 3 Simplex DIWA M DPP 4 Sifriano KALYOLYO M UDF 5 Taimu KANDULU M MCP 6 Gilesi MANYUNGWA F PP

Machinga East Kawinga Ward



NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Innocent DAWA M PP 2 Simion Hassan JUMAINA M INDEPENDENT 3 Eunice MANDALA F UDF 4 Imran Kenneth M’BWANA M INDEPENDENT 5 Beston Dinala MILINDA M INDEPENDENT 6 Linda SAUKIRA F UTM 7 Alexander SHOTI M DPP 8 Haraun Faida SILAJIE M INDEPENDENT 9 Lackson Lack WAHITA M INDEPENDENT

Nkoola Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Idrussi Matumbi AKIDU M INDEPENDENT 2 Halima CHINAWA F MCP 3 Justin CHIWAYA M INDEPENDENT 4 James ISSAH M PP 5 Perseverance Bello LUWEMBA M INDEPENDENT 6 Mugoma MKUMBIRA M DPP 7 Stephano Dimba THOMAS M UTM 8 Magret Andiwaseje ULADI F UDF

Machinga South Mposa Ward



NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION

1 Jane Minama GAMA F UTM 2 Edina GOBEDE F PP

Aaron Maere MILANZIE M DPP

Frank MKAMALISYA M INDEPENDENT

Josephy Anderson MWAZAMBA M MCP

Cidreck Chuma STANDE M UDF

18.5.2 Chamba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Henderson Malenga BANDA M DPP 2 Hawa Sailesi BELLO F INDEPENDENT 3 Andrew GAYESI M PP 4 Willard Robert KAMBANGA M UDF 5 Unique VIANA M UTM

18.6 Machinga Likwenu

18.6.1 Chinguni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ibrahim Abdullah KAZEMBE M PP 2 Adam CHIBWANA M INDEPENDENT 3 Isaac LALAMA M UDF 4 Martin Kaonja MADANI M INDEPENDENT 5 Francis Rapheal NJOKA M INDEPENDENT 6 Jonathan Lameck PANGANI M UTM 7 Misozi Juayilia SCOTI F INDEPENDENT 8 Davies Maundara WEJA M DPP 9 Adam Katimbe WYSON M MCP

18.6.2 Lisanjala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Susan Yaseen GAMAH F PP 2 Loveness KATEMBO F INDEPENDENT 3 Richard Upile MATENJE M DPP 4 Amadu M’BALAKA M MCP 5 January SALISBURY M UTM 6 Ashraf TEPENI M UDF

18.7 Machinga South East

18.7.1 Chikweo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Doctor ABASI M INDEPENDENT 2 Major Brown CHAMVEKA M INDEPENDENT 3 Hashim DYSON M PP 4 Aida Adam KUNJE F DPP 5 Robson M’BWANA M UDF 6 Cecilia MICHAEL F UTM

18.7.2 Ngokwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ridgie Njirima GARASONI M INDEPENDENT 2 Nicks LICHELENGWE M MCP 3 Office MALE M PP 4 Innocent Nkhoma MIGERE M DPP 5 Biziweki MUKHANGA M INDEPENDENT 6 Saul Davis NIHOMA M UDF 7 NEVERSON SAWASAWA M INDEPENDENT

19 ZOMBA DISTRICT

19.1 ZOMBA NSONDOLE

19.1.1 Naisi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Violet CHIGAMBA F IND 2 Alex KAPOLOMA M DPP 3 Chriford MPINA M MCP 4 Vincent NAMALINJU M UTM 5 Raphael Austin SAITI M IND

19.1.2 Songani Ward

NO . NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gilbert Gomile KUMTUMANJE M IND 2 James NKUNGWI M IND 3 Pearson MTEMBO M IND 4 Ham Egypt NANSONGOLE M UTM 5 Andrew TAMBALA M UDF 6 Victor Edward TCHUKAMBIRI M DPP

19.2 Zomba Thondwe

19.2.1 Chikomwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Loveness CHIKWANJE F PP 2 Mike KHULEYA M IND 3 James Billiat MARTIAS M MCP 4 John Lyton MIKWAMBA M UTM 5 William MUTHIPA M DPP 6 Christopher NANKWENYA M IND

19.2.2 Chimwalira Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 James B. D. BWANALI M INDEPENDENT 2 Eliza CHIMWALA F PP 3 Mphaya ENOCK M MCP 4 Dan Kennedy MENDULO M UP 5 Innocent MMAKUWA M IND 6 Dickson MWENYALI M IND 7 Josephy PICHESI M DPP 8 Jane SAYIWA F UTM 9 George SHAMBA M IND 10 Ziya Andrew TSAMWA M IND

19.3 Zomba Chingale

19.3.1 Linthipe Ward

NO . NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nastancio DAVID M MCP 2 Robert GOMANI M UDF 3 Wellington Paul KAPITO M PP 4 Geoffrey Hamera MANDALA M DPP 5 Andrew Kayinga MOMBE M IND 6 Cecelia NJALA F UTM 7 Evason SADIKI M IND 8 Jafali THOMBO M IND

19.3.2 Chingale Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Micheal John KHWILIPAH M DPP 2 Lucius Lampard SALAD M IND 3 Joyce SANUDI F PP 4 Angella Maida UNYOLO M UTM

19.4 Zomba Changalume

19.4.1 Mswaswa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Leslie CHAMBO M IND 2 Effie MLAUZI F IND 3 Basta CHIRWA M DPP 4 Nedson Witness KAPACHIKA F PP 5 Ganizani MALISHE M IND 6 Yohane MATOPE M IND 7 Collins NDATSALAPATI M UTM 8 Rhodrick TIPUTIPU M UDF

19.4.2 Namilongo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Brown BANDA M UTM 2 Smart Masi INUSA M PP 3 Everista KALIMBUKA F DPP 4 Ian KAWO M UDF 5 Gladson Watson LIPENGA M IND 6 Nimlodi Charles MANA M MCP 7 Frank John TEPULA M IND

19.5 Zomba Lisanjala

19.5.1 Mtungulutsi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alice KAUPA F UDF 2 Edward LEONARD M PP 3 Wilson LIKHUSA M DPP 4 Sophie MAJAWA F IND 5 Henry Junior MASANINGA M IND 6 Brazio MASAUKO M UTM

19.5.2 Chisenjere Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gift CHILIPA M IND 2 Melina CHIRAMBO M PP 3 Mary Belita HARRY F UTM 4 Davie MBEWE M DPP 5 Rhoda TAOMBE F IND

19.6 Zomba Malosa

19.6.1 Lifani Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chisomo GONTHI M IND 2 Issa Imed JAFALI M PP 3 Phillip MAPIRA M DPP 4 Greyson MIKUWA M DFA 5 Drausi OMARI M UDF

19.6.2 Naming’azi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joyce DINGA F UDF 2 Asiyatu IDRISSAH M MCP 3 Blessings Kachulu KUCHILANGA M DEPECO 4 John MILAMBE M PP 5 Willie Elton MMANGA M DPP 6 Stewart Akim MTWANA M UTM

19.7 Zomba Ntonya

19.7.1 Chanda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick CHIKWIRI M UDF 2 Difelina KANJIWA F PP 3 Charles KANYAMBUJO M MCP 4 Lawrence Friday KIKA M IND 5 Patrick MAHUMU M IND 6 Frank MAKUWIRA M IND 7 Edward John MANJA M IND 8 Francisco Micheal MAYAKA M UTM 9 McFerson Phiri SULUMBA M DPP

19.7.2 Ulumba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Stephano AMOSI M MCP 2 Gabriel BANDA M UTM 3 Bashiya Abdulli-Rahim BESTER M IND 4 Muzammil GUSTO M IND 5 Mabvuto Josephy KUMBANGA M IND 6 Charles MALENGA M IND 7 Emmanuel Ken MANEYA M MMD 8 Mourice MASALA M IND 9 Veronica MATINGA F PP 10 Derek Nicholas MBELLA M UDF 11 Robbin MONJEZA M DPP 12 Weston Gardiner MPOKOSA M IND 13 Raphael NAMPHIMBA M IND 14 Takondwa Keygan PHILLIPO M IND 15 Jane WALUSA F AFORD

19.8 Zomba Likangala

19.8.1 Mbidi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 John DANIEL M UTM 2 Douglas Baxton JANUARY M DPP 3 Enock Dikirani JONATHAN M IND 4 Paul MWAMTISI M IND 5 Gladstone SUNGANI M PP

19.8.2 Chiphoola Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Raymond Newton KALABWE M UTM 2 Remson Jesephy KALIMBUKA M DPP 3 Edward MAKAWA M IND 4 Thomas MALIZANI M UDF 5 Esther MBALAME F IND 6 Griffin MBULULA M IND 7 Consolatta Cruxia MWALE F MCP

19.9 Zomba Chisi

19.9.1 Chilwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Frank CHIMKANGO M UTM 2 Sidreck Elliot KOKANI M DPP 3 Orasio MAHATA M IND 4 Saidi MASALA M MCP 5 Precious Osten NG’ANIMA M UDF

19.9.2 Matiya Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Brazio CHINTHENGA M DPP 2 Luciano Patrick KUMBANI M UTM 3 Angella MAGOMBO F IND 4 Gabriel MANKHANAMBA M UDF 5 Feston MWANDAMA M PP 6 Evans Deveson NAMAKOKA M IND 7 Emmanuel George NAZOMBE M IND 8 Brighton MTAWANGA M IND 9 Joster Angozo PATSANI M MCP

ZOMBA CITY

19.10 Zomba Central/City

Masongola Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nyozani CHIMANGE M UDF 2 Anthony GONANI M DPP 3 Cedric Nester JIKA M UTM 4 Mary Chitsanzo MALEMIA F IND 5 Jameson MULUKERE M IND 6 Harry NGWANGWA M MCP

Chinamwali Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Zione CHIPATSO F PP 2 Griffin Johannes GRINJALA M DPP 3 Happy Sibongile KATEMA F MCP 4 Abina Yassin MAJENGO M UTM 5 Davie Dawood MAUNDE M UDF

Chirunga Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Benson BULLA M DPP 2 Robins Leon CHIWAYA M IND 3 Enock FULAWELO M MCP 4 Ahmed HUSSEN M IND 5 Chukhulupilro JIMU M IND 6 Fayinesi Jacqueline KANJERE F PP 7 Ruth MITOCHI F UDF 8 Alfred Kelvin NOWA M UTM

Central Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Stevie Stue KAMLOMO M UTM 2 Ismail Jones MILAZI M IND 3 Rashid MUSSA M DPP 4 Wilknes Wilson NAKANGA M PP 5 George Levison NKHOMA M UDF 6 Yobe NYALAYA M MCP

Likangala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Munira BAKALI F IND 2 Madalo Torres BALAKA M IND 3 Fabiano CHIBADE M UDF 4 Dereck Chiyembekeza CHISALE M MCP 5 Charles DYERATU M IND 6 Oscar MANGONDO M UTM 7 Gift Sandram MANYELA M DPP 8 Mery MWANJE F IND

Chambo Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joseph MAJENGO M UDF 2 Eddah NKULA F DPP 3 Winnie PANJE M MCP 4 Thokozani Scholastica PHIRI F UTM

Sadzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mercy Nkhoma CHAPUTULA F DPP 2 Archbold KALAWANG’OMA M MMD 3 George KAUGALE M MCP 4 Sawali MACHESO M UTM 5 Charles SIMBANI M PP

Mbedza Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Steven BAMUSI M DPP 2 Monica Dzilemba JINJA F IND 3 Jones NKOLONGO M UTM 4 Jane NAGOLI F UDF 5 Goodwin Martin ZALAKOMA M MCP

Mtiya Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 MacPhary CHILUMPHA M IND 2 Ramsey Daglas KAJOSOLO M UTM 3 Edward Senator KANDIDZIWA M IND 4 Fadwick LIPENGA M IND 5 Isaac LUNA M UDF 6 Hilda MPONDA F DPP

Mpira Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Christopher Masautso JANA M DPP 2 Rabson MANDAWALA M PP 3 Dorothy MKANDA F MCP 4 Esther MPEMBEKA F UTM 5 White Clement MPUNGA M IND

CHIRADZULU DISTRICT

Chiradzulu South

Mitumbira ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Angel KABISA F MCP 2 Frank KALESO M UTM 3 Goodson Ambewe MAULANA M INDEPENDENT 4 Philis MAZINGA F DPP 5 Gimlet British MOLANDE M INDEPENDENT 6 Anthony Damiano MWACHANDE M INDEPENDENT 7 John NASIYAYA M UDF 8 Michael NASIYAYA M UP

Chikowa ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick CHIMTENGO M INDEPENDENT 2 Robert Mathews CHIZENGO M UTM 3 Benard James KACHINGWE M MCP 4 Vincent KATIMBA M INDEPENDENT 5 Alick Sam NAPHIYO M DPP

Chiradzulu Central Mombezi ward



NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter Nazombe ALFRED M INDEPENDENT 2 Linda Froncy BWANALI F DEPECO 3 Charles CHIGWENEMBE M DPP 4 Patrick Blanzio KALIWO M PP 5 Susan KONDOWE F UTM 6 Hadson Sapanga MALIKA M MCP 7 Raphael PHIRI M INDEPENDENT 8 Amon Mcnas SAMU M INDEPENDENT 9 Precious Ziya-Wella SOKO M INDEPENDENT

Nguludi ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Shaheeda Alice BANDA F PP 2 Daud CHISONGA M INDEPENDENT 3 Kennedy KAPINDULA M UTM 4 Samson Lackson MALOYA M UP 5 Logani MKOMA M UDF 6 Hendreson MKWAMBA M INDEPENDENT 7 Bruno Watipatsa MWASE M DPP 8 Justen NYALUGWE M INDEPENDENT 9 Naomi WISKES M MCP

Chiradzulu North

Nangulukutiche ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Deverson Manuel MAOLERA M DPP 2 Davie’s NAZOMBE M INDEPENDENT 3 Amillu SAPANGA M UTM

Ntayamwana ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 James AJUSU M PP 2 Alfred MAHIYU M INDEPENDENT 3 William Mtingala MALINKI M UTM 4 Chikondi MUKHULA M DPP 5 Violet MKWINDA F FP 6 Cidreck Blaz ULAYA M UDF

Chiradzulu East

Mwanje ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Febbie Barbra DZUWA F PP 2 Felix MATHUMBA M UTM 3 Dougras Tchukambiri MKWEZA M DPP 4 Polycarp PENDAME M INDEPENDENT 5 Denis Manelo SABUNI M INDEPENDENT

Thumbwe ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Franco Phiri KALIYA M DPP 2 MacNeil LIFFAH M UTM 3 Steven Manyenje MALOTO M INDEPENDENT 4 Richard PETER M UDF

Chiradzulu West

Mulombozi ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mercy CHAONEKA F PP 2 Asma Charles KALITSIRO M MCP 3 Emmanuel Lameck MAGOMBO M UTM 4 Nelson MWANDAMA M DPP

Lirangwe ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Charles BASIKOLO M UTM 2 Bright George MONGOLA M DPP 3 Steven Chimowa MBEWE M MCP 4 Diston salad Kanyoza MPHERO M INDEPENDENT 5 Noel MPOCHE M UDF 6 George WYSON M PP

21 BLANTYRE DISTRICT

21.1 BLANTYRE NORTH

21.1.1 Chikwembere Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joyce CHINKWITA F PP 2 Mathews Siyad JIRANI M DPP 3 Nelson KALUMBI M UTM 4 Zephar MANYOZO F MCP 5 Enock Maxwell MUKHORI M INDEPENDEN T 6 Jacks NKHOMA M UDF

21.1.2 Linjidzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Diness Phiri CHIMALIZENI M MCP 2 Akima Mustafa CHIPWATALI F DPP 3 Willard Adjida DUNCAN M UTM 4 Steward LUWEMBA M UDF 5 Osward Paul SAISON F INDEPENDEN T

21.2 BLANTYRE NORTH EAST

21.2.1 Matindi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Frank Pharaoh BANDA M MCP 2 Gradson FUNDI M UDF 3 David JIVA M UTM 4 Davis Kennedy MDALLA M DPP 5 James Samson NKHUKUZALIRA M INDEPENDEN T

21.2.2 Lunzu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Samuel Gusto BONONGWE M INDEPENDEN T 2 Chiyembekezo BWANALI M MCP 3 Benson KAMBALAME M UTM 4 Magret Isaac MICTOR F DPP 5 Anthony Steven MITAMBO M UDF 6 Tawanda Lamont-Andrew TAMBULA M INDEPENDEN T

21.3 BLANTYRE RURAL EAST

21.3.1 Chilaweni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Victor WANANGWA M UTM 2 Lucius Malunga KASONYA M INDEPENDEN T 3 Carlo MDALA F DPP 4 Kelvin Banda NAMPUTU M UDF 5 Bernard Gravel NTECHE M INDEPENDEN T 6 Christopher SINYANGWE M MCP

21.3.2 Mudi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Michael CHIMEZA M UDF 2 Thomson Goodson CHINZIMU M UTM 3 Wilson John MASANJALA M INDEPENDEN T 4 Molesi MALOYA M DPP

21.4 BLANTYRE SOUTH WEST

21.4.1 Mpemba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mussa CHIKWAKWA M INDEPENDEN T 2 Justice Blessings CHIRWA M MCP 3 Shushy James ZULU M UTM

21.4.2 Soche Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jeremiah JUMBE M DPP 2 Kettie Temwa MKANDAWIRE F INDEPENDEN T 3 Careb Chimwemwe MTUTIRE M INDEPENDEN T 4 Nguina Joaquim TAREMBA M UTM

21.5 BLANTYRE WEST

21.5.1 Chilangoma Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Binton BANDA M DEPECO 2 Stanzioh Chifuniro CHILAMBE M INDEPENDEN T 3 Dorothy William CHIPANGULA F INDEPENDEN T 4 Annie Exildah Nteke KAZEMBE F INDEPENDEN T 5 John LUNGU M MCP 6 Sigere Kasasi PEMBA F DPP 7 Nickson Diva SIMANGO M UTM 8 Jeremiah TIYESI M INDEPENDEN T

21.5.2 Chikowa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Nellie CHIKWAKWA F MCP 2 Mwangata COSMAS M INDEPENDEN T 3 Timve FIGO M INDEPENDEN T 4 Donny Lexan KAJOMBO M INDEPENDEN T 5 Ellias MAKANJILA M DEPECO 6 Mike MALIKITA M DPP 7 Malian Hendrina SYMON F UTM

21 BLANTYRE CITY CENTRAL (COVERED BY RURAL)

21.8LANTYRE CITY SOUTH

21.6.1 Naotcha Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Helmes CHIMOMBO M DPP 2 Dalitso KUMADZI M INDEPENDEN T 3 Mathews Godfrey MACHILA M MCP 4 Moses Laimon MAGALETA F INDEPENDEN T 5 Welster MASAMBA M INDEPENDEN T 6 Ronald SOMBA M UDF 7 Sydney Justice YONAMU M UTM

21.7 BLANTYRE CITY SOUTH EAST

21.7.1 Mzamba Nantipwiri Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Elson Alufeyo DUMUKA M DPP 2 Steve KAMWENDO M INDEPENDEN T 3 Jailosi SEKONDI M INDEPENDEN T 4 Mtima Nangumi SOLIJA F UTM

21.7.2 Makungwa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Saaleha Masina GRANT F INDEPENDEN T 2 Iyan KALONGONDA M DPP 3 Hyton Keno LUWERA M INDEPENDEN T 4 Robson MAPANGA M INDEPENDEN T 5 Fanny MINANDI F UTM 6 Ferriard Flangstone NSOLOMBA M INDEPENDEN T

21.8 BLANTYRE CITY WEST

21.8.1 Chigwaja Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Million KALULU M INDEPENDEN T 2 George KANSUNGWI M MCP 3 Stanley Meja NKHOMA M UDF 4 Montfort Junior PHALULA M DPP 5 Jimmy James PHWITIKO M UTM

21.BLANTYRE CITY

21.9 Blantyre City Central

21.9.1 Namalimwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Harold Robert BEMA M INDEPENDENT 2 Getrude Lucy CHIRAMBO Edgar F DPP 3 Glad Jabulani MANDA M MCP 4 Andrew MANDALA M UTM 5 Lawrence SEMANI M INDEPENDENT

21.9,2 Matope Ward Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jailos Baera M MCP 2 Joseph Junior BATUMEYO M DPP 3 Devison Lemani BERNARD M INDEPENDENT 4 Eston KANYIKA M PP 5 Sinizio MAKAWA M INDEPENDENT 6 Edward MLOTHA M INDEPENDENT 7 Wedster Phiri SALETA M UTM 8 Dominico THUMBA M INDEPENDENT 9 Saidi YUSUF M INDEPENDENT

21.10 Blantyre Malabada

21.10.1 Ndirande Gamulani Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Bosco Mateyu BANDA M DPP 2 Brushy BVOMERANI M UTM 3 Herbert Andsen MAPIRA M MCP

21.10.2 Makata Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mabvuto Chinkulinda CHISESE M UDF 2 Harold L DAMIANO M INDEPENDENT 3 Hennex KATULI M PP 4 Thom LITA M DPP 5 Harry Thom LITCHOWA M MCP 6 Mathews Joseph SHABA M UTM

21.10.3 Nyambadwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Frank BAULENI M MCP 2 Witness Chale CHAPITA M INDEPENDENT 3 Leonard Kangwalu CHIBADE M DPP 4 Baraba Funny KANOJERERA M UTM 5 Charles Matusela MAGOMBO M UDF

21.11

yre City South 21.11.1 Soche East Ward Blant NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Richard Kuluponji CHIKOPA M INDEPENDENT 2 Aaron Leonard CHIMBANGA M UTM 3 George Khavira CHIMWAZA M INDEPENDENT 4 Gladys CHITERA F DPP 5 Alex Charles SULUMBA M MCP

21.11.2 Soche West Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Saul John BANDA M INDEPENDENT 2 Kelton Snowden BONGAH M INDEPENDENT 3 George Alinane CHIPWETE M DPP 4 Thokozani Kawatira PHEKANI F UTM 5 Redson KUNKHONGO M MCP 6 Dr. Humphrey NALI M INDEPENDENT 7 Evance Masautso NTOPE M INDEPENDENT 8 Aisha Kalunga TAULO F UDF

21.

11.

3

Gre en

Cor

ner Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mercy CHAFULUMIRA F UTM 2 Oyamba JIMJIM M INDEPENDENT 3 Aubrey KACHIWALA M MCP 4 Steven KAFUKIZA M INDEPENDENT 5 Richard Malishey KATUNGWE M INDEPENDENT 6 Joyce Connie MALUNGA F DPP 7 Fatima Sarah MNEMBO F INDEPENDENT 8 Joseph MPANDO M INDEPENDENT 9 Edward NAMANKHWA M INDEPENDENT

21.11.4 Blantyre South Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Roy BIZIWECK M UTM 2 Wilford Laymore DAMBULENI M MCP 3 Liness MAMBO F INDEPENDENT 4 Mike Matias MAMBO M DPP 5 Joseph Juewel MASUSO M INDEPENDENT 6 Kingsley Alli MBEWE M INDEPENDENT 7 Alex MENYENI M INDEPENDENT 8 Mayamiko Vyson MWENYEKONDE M INDEPENDENT 9 Redson Dickson NTHIYA M INDEPENDENT

21.12 BLANTYRE CITY EAST

21.12.1 MAPANGA Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Emmanuel Matewere CHIMOMBO M DPP 2 Songwe KABAGHE M INDEPENDENT 3 Chisomo Lennie KALIRANI F MCP 4 Dorothy Palika KAMBALI F INDEPENDENT 5 Emmanuel LIPENGA M UTM 6 Kaliati Edson MKWERA F IND

21.12.2 NKOLOKOTI WARD

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ben Elias GOWELO M INDEPENDENT 2 Mary KACHALE F DPP 3 Joseph MUNYONGA M INDEPENDENT 4 Peter NASHYO M MCP 5 Bwaila RONARD M INDEPENDENT 6 Francis WISE F INDEPENDENT

21.12.4 LIMBE CENTRAL

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter Lazarous BAKUWO M UTM 2 Hellen CHINDUNDULI F INDEPENDENT 3 Harris KAPHETSA M MCP 4 Gerald Paul LIPIKWE M DPP 5 Ken Jr MHANGO Junior M INDEPENDENT 6 Nellie Hazel NSEULA F INDEPENDENT

21.13 BLANTYRE BANGWE

21.13.1 BANGWE MTHANDIZI WARD

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chifundo BANDA F UDF 2 Basiano Kawinga BAULEN M INDEPENDENT 3 Alick Louis KAYANGE M UTM 4 Thomas Limani GAMBATUKA M INDEPENDENT 5 Philip Micheall RAPPOZO M MCP 6 Isaac Jomo OSMAN M DPP

21.13.2 MZEDI WARD

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter kandulu CHIKAONDA M MCP 2 Sydney CHITEMWE M INDEPENDENT 3 Stanley Banda KAMPHAMBALE M DPP 4 Eric Isaac MOFOLO M INDEPENDENT 5 John Kasabe J B MSABI M UTM

21.13.3 Bangwe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chifundo lafayero BANDA F PP 2 Jamester CHIUMYA M INDEPENDENT 3 James MAGOLA M MCP 4 Joseph Nyson MAKWINJA M DPP 5 Moustapher Jameson MATOLA M UTM 6 Josephy NYAMBALO M UDF 7 Raphael Phiri DASIANO M INDEPENDENT

21.14 Blantyre City South East

21.14.1 Namiyango Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Paul ANDRADE M INDEPENDENT 2 Frank MKWANDA M UMODZI PARTY 3 Mbiri MULAMBA M UDF 4 Hawkins Knox Mbakaya MUNYENYEMBE M INDEPENDENT 5 Ireen MUOCHA F UTM 6 Raphael MZIMU M DPP 7 Hedges Benson POPHIWA M INDEPENDENT 8 Bonny Edward SAUTI M INDEPENDENT 9 Harley Sahara SULIANI M MCP

21.14.2 Chigumula Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Sadana Tamanda BAKILI F UMODZI PARTY 2 Yacinta Memory MPONDA F UTM 3 Wild James NDIPO M DPP 4 Francis Njax NJALA M MCP

21.14.3 Misesa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Innocent Henderson BANDA M MCP 2 Lyson JANGALE M DPP 3 Patricia MLONDA F INDEPENDENT 4 Peter TSAMWA M UTM

21.15 Blantyre City West

21.15.1 Blantyre City Central Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Golden BUTAOH M DPP 2 Busy LUPANGA M MCP 3 Chidika Dickens NYIMBA M UTM

21.15.2 Chilomoni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mphatso CHALULUKA M UTM 2 Alexander Ronaldo CHIGWALE M PP 3 Bertha Kalulu FUMULANI F MCP 4 Phillip Litchowa KAMETAH M DPP 5 Hondson KAPHALE M INDEPENDENT 6 Andrew Kondwani MBEWE M INDEPENDENT 7 Joseph Shadreck MBIZI M INDEPENDENT 8 Patricia Chiwaya Msiska F UDF

21.16 Blantyre Kabula

21.16.1 Mbayani Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Elubie Ellies BANDA F INDEPENDENT 2 M’ngrezi Edwin CHINTHULI M DPP 3 Fred Eliot MSIYAMBIRI M INDEPENDENT 4 Jafali Wyson MZEE M UTM 5 Richard Elesoni SAIDI M MCP

21.16.2 Michiru Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Stain Webster CHIDOTHE M UTM 2 Dinghani Felix CHIWONDO M INDEPENDENT 3 Peter KAJIYA M INDEPENDENT 4 Lawrence Fred KAFERE M MCP 5 Dickson MacJana NANTHUMBA M DPP 6 Uche Selassie YESAYA M INDEPENDENT

21.16.3 South Lunzu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jonas KAMWENDO M DPP 2 Charles Jolamu LUBANI M UDF 3 Elizabeth MACHINJIRI F INDEPENDENT 4 Alexious Hedgeson MKAKA M UTM 5 Sulchas Chiwandama SAMBO M MCP 6 Evance TAULO M INDEPENDENT

22 MWANZA DISTRICT

22.1 Mwanza Central

22.1.1 Khudze Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dave Ntasa BENITO M UTM 2 Emmanuel KAPAWE M INDEPENDENT 3 Ronnie Nanjaiko NGAIYAYE F MCP 4 Magret SUNDU F DPP

22.1.2 Mitseche Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Valaliyano Bathrome CHITUPE M INDEPENDENT 2 Steve Bellon KASAMBWE M DPP 3 Soulestor KULANKWA M INDEPENDENT 4 Emmanuel MBWANDIRA M UTM

22.2 Mwanza West

22.2.1 Thambani Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Bandiel FREZAH M MCP 2 Jones Jubeck KAPALAMULA M INDEPENDENT 3 John Wickson KAUDANI M DPP 4 Christon MATOPE M INDEPENDENT 5 Peter Ibrahim MAYERE M UTM

22.2.2 Mpandadzi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Asani Balazani BANDA M MCP 2 Kaisi MC CHIMBALANGA M INDEPENDENT 3 Moffat GWETSANI M UDF 4 Lazalo Sato LEKITALA M INDEPENDENT 5 Vicencio Francis MITIWE M DPP 6 Godfrey ZAMAHEYA M UTM

23 NENO DISTRICT

23.1 NENO SOUTH

23.1.2 Lisungwi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Laison CHAMANGA M INDEPENDENT 2 Nkhwesa Alexander JUMBE M TPM 3 Modester KALIMWAYI F UTM 4 Thandie Bassie MKANDAWIRE F MCP 5 Patrick Mark MWALE M INDEPENDENT 6 Pilirani NASIYAYA M INDEPENDENT 7 Mark NGWANGWA M DPP

23.1.2 Ligowe Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Joseph Katundu CHIPHALIWALI M DPP 2 Amos Duwe CHIZENGA M INDEPENDENT 3 Gloria CHONA F UTM 4 Jimmy Kathamalo GADAMA M INDEPENDENT 5 Anthony Annan KUDZALA M INDEPENDENT 6 Jairosi MASACHE M TPM 7 Annie PEARSON F MCP

23.2 NENO NORTH

23.2.1Chilim’bondo Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Everine BRYSON F MCP 2 Montfort BWANALI M DPP 3 Kingsley CHIKAPA M UDF 4 Beston LIKOMA M INDEPENDENT 5 Keith LUIRE M INDEPENDENT 6 Nelson MOLANDE M UTM 7 Lignet THUPILIFANA F INDEPENDENT

23.2.2 Chikonde Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Peter Lington BANDA M INDEPENDENT 2 Maggie CHIFUNDO F UDF 3 Mcpherson DZIMADZI M DPP 4 Biswas Majinga MAGANGA M UTM 5 Leah TAUSI F MCP

24 THYOLO DISTRICT

24.1 Thyolo North

24.1.1 Makungwa Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Charles CHANIKA M MCP 2 Weles CHINTHENGA M INDEPEMDENT 3 Idrissa GAUSI M DPP

24.1.2 Mikolongwe Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Atipatsa Mphatso CHANZA F UTM 2 Hussein Dickson CHIWALO M INDEPENDENT 3 Veronica JELEMIA F MCP 4 George MATIYA M DPP 5 George MNEMAH M INDEPENDENT 6 Mayeso Nedson NAMAONA M INDEPENDENT 7 Ereck Namaona MUKIWA M INDEPENDENT

24.2 Thyolo West

24.2.1 Masenjere Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dayison A Jeke AMOSI M UTM 2 Amosi BAKILI M INDEPENDENT 3 Stanford LIMITEDI M INDEPENDENT 4 Mike MACHILA M INDEPENDENT 5 Owen MAKONDI M DPP

24.2.2 Didi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dyton Makhaza JACKSON M UTM 2 Jones Malata KHOLOMANA M INDEPENDENT 3 Mark Stephan NENGANENGA M INDEPENDENT 4 Innocent The Njovu P NJOVU M MCP 5 Edward Mzonza OSMAN M DPP

24.3 Thyolo Central

24.3.1 Khonjeni Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Bonfance CHITIMBE M UP 2 Ritta KAYESA F UTM 3 Thokozani KHONJE F INDEPENDENT 4 Osvaldo MALOTO M MCP 5 Sandram MAULANA M DPP 6 Fraction MUKHORI M INDEPENDENT 7 Martha MUTIPA F INDEPENDENT

24.3.2 Nchima Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Robert DANGWE M MCP 2 Steven Bazale KAZOMBE M UDF 3 Gerald MATAKA M UTM 4 John Matias OLIMA M DPP 5 Hudson OVIRA M INDEPENDENT 6 Andson Nkolokotsa YOHANE M UP

24.4 Thyolo Thekerani

24.4.1 Thekerani Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Petro Charles BOWMAN M INDEPENDENT 2 Lloyd Master Chinyama EBLEACK M DPP 3 Frank KHOFI M INDEPENDENT 4 Amoni Penny MAGOMBO M UTM 5 Willard Novahiwa MAGWIRA M INDEPENDENT 6 Florence Heckwell MATHEWE F MCP

24.4.2 Mapanga Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Maggie Kambewa DAVIS M INDEPENDENT 2 Emmanuel Loyd FUMANI M UTM 3 Fashion Frank LIKOME M DPP 4 Feston John NGOMBA M INDEPENDENT 5 Wilson E THANGALIMODZI M INDEPENDENT

24.5 Thyolo East

24.5.1 Mangunda ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chisanga BERTA F MCP 2 George JAILOS M DPP 3 Gloria NAMPOTA M INDEPENDENT

24.5.2 Muonekera Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Trensio Albert CHIDEMBA M MCP 2 Alli Jawadu LIKAMBALE M INDEPENDENT 3 Cresco LIKWEZEMBE M DPP 4 Stanford MUKIWA M UDF

24.6 Thyolo South West

24.6.1 Masambanjati Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Rastin BANDA M INDEPENDENT 2 Aubrey KUMADZI M UTM 3 Esther Harrison MALELE F INDEPENDENT 4 Daniel Hamilton MASSA M INDEPENDENT 5 Ibrahim Erick MAULANA M UDF 6 Aida Jonas MISOMALI F DPP 7 Jeremeah NOAH M INDEPENDENT

24.6.2 Namagazi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Jessie Natacia BANDA F UTM 2 Beston Potifala CHITANI M INDEPENDENT 3 Aubrey Joenas KANYOZA M INDEPENDENT 4 Davie Frank NENEPA M DPP 5 McLister Yamaha ZUZE M INDEPENDENT

24.7 Thyolo THava

24.7.1 Thava ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Greyson Farman CHAMUNTOLO M INDEPENDENT 2 Getrude CHIMOMBO F UTM 3 Chiuta Elisha CHIUTA M DPP 4 Jani KANA M INDEPENDENT 5 Pauline Maele KANYOZA F INDEPENDENT 6 Lameck Wilson MBEWE M INDEPENDENT 7 Charles NAMUSOMBA M PP

24.7.2 Dzimbiri Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Eliza CHAIMA F MCP 2 Evelyn DICK F PP 3 Rabson KAMPIRA M UTM 4 Jamilton Lyton KHOVIWA M INDEPENDENT 5 Norah Nikoloma MASAMBA F INDEPENDENT 6 James Somanje SAENDA M DPP

24.5 LUCHENZA MUNICIPALITY

24.5.3 Namadzi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Selina Chidothe BAMUSI F DPP 2 Linda BWERERA F UTM 3 Stevie CHINDIWO M INDEPENDENT 4 Patsani JUMBE M INDEPENDENT

24.5.4 Namisonga Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Esther CHIKAONDA M MCP 2 Eunice Samartha KAOMBE F UTM 3 Blessings Sawasawa MKWAMBA M INDEPENDENT 4 Maxton NAMAONA M DPP 5 Grivin Zeus NAMUKOPO M INDEPENDENT

24.5.5 Sambagaru Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ronnex ANTONIO M UTM 2 Joseph BELLO M DPP 3 Symon Chifuniro CHAMASOWA M INDEPENDENT 4 Dorothy Chibwana MBAYANI F INDEPENDENT 5 Harriet MINOFU F PP

24.5.6 Lolo Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kondwani KACHALA M INDEPENDENT 2 Jane Stenala KAMWAZA F PP 3 Laston Joster SAMSON M MCP 4 Syze Gravel SIMEJI M DPP

24.5.7 Mthundu Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 White Norman CHIPATALA M PP 2 Ayidu HUSSEN M MCP 3 Harod Steve KALIWO M DPP 4 Milles MUHAMBUWA F INDEPENDENT 5 Elliot NDALAMA M INDEPENDENT 6 Jennipher SEUNDA F UTM

24.5.7 Luchenza Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ignacious Stephen KALIWO M INDEPENDENT 2 Fanny SANKHULANI F PP 3 Henderson Alex SPOON M DPP 4 James Namilonga STENALA M MCP

24.5.8 Mapanga Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dacy KANTHEMA M MCP 2 Lawrence MOLLEN M DPP 3 Wyson MOVILIKANA M INDEPENDENT 4 Clemence MUSAYA M INDEPENDENT

24.5.9 Kapiri Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Emmanuel Luwizi BISHIKALI M MCP 2 Chifuniro Muliya CHONDE F UTM 3 Mary Mateyu THANGALA F DPP

25 PHALOMBE DISTRICT

25.1 Phalombe South

25.1.2 Mpasa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chinsisnsi CHIKAONDA M UTM 2 Damson CHIPHAKA M Independent 3 Lenna Ebert F UDF 4 Bernard KOMWA M DPP 5 Ireen MALATA F Independent 6 Agnes NGALANDE F MCP 7 Madalitso SHUSHERA F Independent

25.1.2 Likulezi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gregory Aromando ANTONIO M UTM 2 Editor Willard CHAKWANA F Independent 3 Maxwell Macford KATHUMBA M Independent 4 Noel MUZAPITAKO M Independent 5 Samson OMAREDGE M Independent 6 Fedson Atooma THOMAS M DPP

25.2 Phalombe Central

25.2.1 Machemba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Charity CHITSEKO F UTM 2 Emmie KATHYOLA F Independent 3 Dickson Khamukhamu M Independent 4 Esther Lambulira F DPP 5 Stella Saveya F MCP

25.2.2 Migowi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Simon ABRAHAM M DPP 2 Maggie CHIMTOLO F UTM 3 Rysan LIKOTO M MCP 4 Thomas MTUNGAMA M UDF 5 Delia MULELEMBA F Independent

25.3 Phalombe North

25.3.1 Khongoloni Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick BITONI M DPP 2 Clement CHINTHENGA M Independent 3 Agness FABIANO F UTM 4 Austin KAPONDE M Independent 5 Kalepa MAWERE M Independent 6 Frank MILIMO M Independent 7 Betty MUKHUPULE F Independent 8 Bulanziyo MULUMBE M Independent

25.3.2 Thundu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Innocent GREEN M MCP 2 Alexus Dines M’MALLAH M Independent 3 Francis Nelson NUNKHAZINGWE M DPP 4 Builder Mailosi POLISI M UTM 5 Clement WAHIYA M Independent

25.4 Phalombe East

25.4.1 Chiringa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Anny BENSON F UDF 2 Paul MAGWIRA M UTM 3 Loveness NAMAOZONGO F Independent 4 Yusuf Ndege M DPP 5 Agason Aggrey SOMPHO M Independent

25.4.2 Sukasanje Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ulemu Adack BANYILAH F UDF 2 Lesten KONDWANI M Independent 3 Fredrick Enock MAMURU M DPP

25.5 Phalombe North East 25.5.1 Mauzi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Getrude GOFFAT F MCP 2 Felix JUMBE M DPP 3 Eunice Kufatsa GORUGORU F UDF 4 Rex Reneck MALATA M Independent 5 Grace Rabson Mkwavera F UTM 6 Pius John THUWERA M Independent

25.5.2 Swang’oma Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Luke Wadson JEFREY M Independent 2 Alex KACHINGWE M UTM 3 Rosemary Symon MVESHA F UDF 4 Austin Nagome KULANGA M MCP 5 Promise MALIWATA M DPP 6 Izeck MATUSO M Independent

MULANJE DISTRICT

Mulanje South EastMimosa Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Phonex AIWELO M INDEPENDENT 2 Alefa CHAIMA F MCP 3 Richard CHIKHWAKHWA M DPP 4 Winford Chanzah LYSON M INDEPENDENT 5 Brenda MAKINA F INDEPENDENT 6 Anthony MALOYA M INDEPENDENT 7 Cellinah RAPHAEL F UTM 8 Thomas TENGANI M INDEPENDENT 9 Charles VIYACHE M INDEPENDENT

Milonde Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Harry MAKAKA M INDEPENDENT 2 Clement MISOMALI M UTM 3 Donata NYANGA F MCP 4 Mike SKINNER M DPP

Mulanje South

Chitakale Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Marvelous BANDAMAN M MCP 2 Alexander Makawa P. FOSTER M UTM 3 Owen Charles KAMPIRA M DPP 4 Davison Khuzitame LAINI M INDEPENDENT

Likhubula Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lameck Munalikuti CHEZANI M INDEPENDENT 2 Benson CHIKUNGWA M INDEPENDENT 3 Simon LYTON M MCP 4 Yobe Fabiyano MAKUPIZA M UTM 5 Humphreys Ganizani MCHENGA M DPP

Mulanje CentralChisitu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Isaac Agama BLAZIO M DPP 2 Collins KAZEMBE M INDEPENDENT 3 Amos George SCOTT M INDEPENDENT 4 Frank WALUZA M UTM

Ntenjera Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Barnett Alubi ALABI M INDEPENDENT 2 Abgail KHAMISA F INDEPENDENT 3 Thokozani Virtious NAMOYO M DPP 4 Mussa WALE M UTM

MULANJE LIMBULI

Muloza Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lottie Rightious CHITEKWE M INDEPENDENT 2 MacDonald CHOZEMBA M INDEPENDENT 3 Majid ISSAH M INDEPENDENT 4 Frank Jackson M’VONYE M INDEPENDENT 5 Jackson MWELLA M DPP

Limbuli Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ashraf ARMAN M INDEPENDENT 2 Manuel BAMBALA M INDEPENDENT 3 Annie Manamaso CHILOMO F INDEPENDENT 4 Blessings Roiter FINO M INDEPENDENT 5 Enoss James JACKSON M INDEPENDENT 6 Paul SITIMA M DPP 7 Chipiliro TCHAYANI M INDEPENDENT

Mulanje Bale

Msikawanjala Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Chikondi Albert KALULU M INDEPENDENT 2 Stanford Lackson MAWILA M DPP

Mkumbiza Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Francis JOHN M INDEPENDENT 2 Stanley MAPIRA M INDEPENDENT 3 Nettie NAMAONA F DPP 4 Nyepwa Peter NAMOYO M INDEPENDENT 5 Terence Hughes WALKER M UDF

Mulanje South West

Mulemba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Alick ALBERT M UTM 2 Jali Square KADANGWE M DPP 3 Airie KIYAMA M INDEPENDENT

Chikuli Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Paul KATENDEMA M MCP 2 Beatrice MLATHO F INDEPENDENT

Mulanje Pasani

Chole Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Dalitso Misoya BANDA M INDEPENDENT 2 Daniel Riverson CHAULUKA M DPP 3 Norah LINGALAWE F UTM 4 Esmie MBEWE F UDF 5 Shams Iquirah TYPE M MCP

Chambe Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Flocy CHIMALIZENI F INDEPENDENT 2 Alex LUFANETI M DPP 3 Justin Steven MABVUTO M MCP 4 Samson Botoman MAKWINJA M INDEPENDENT 5 Tonny Charles MATABWA M UTM

Mulanje West

Nambiranje Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Biston CHIKADEWA M INDEPENDENT 2 Mary GOLIATI F UDF 3 Gannet KANZERU M UTM 4 Fabrics Phiri LIPENGA M DPP 5 Manfred MADEYA M INDEPENDENT 6 Mary SIKENALA F INDEPENDENT

Namboya Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 John BASALI M UTM 2 Dickson KAMOWA M DPP 3 Ellen LUWEMBE F UDF 4 Daniel Alfred MATHYOLA M INDEPENDENT

Mulanje NorthMulomba Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Elton Mcdonald CHIDULE M INDEPENDENT 2 Charles Horeah CHIWANDA M INDEPENDENT 3 Foster Stuart KAPANDA M INDEPENDENT 4 Chrissy Matemba MAGOMBO M INDEPENDENT 5 Micah MISOYA M INDEPENDENT 6 Funny MOSES F UDF 7 Blessings SIPOSI M DPP

Mombezi Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Grace Gama F UTM 2 Bonface GANIZA M UDF 3 Innocent D KALIATI M INDEPENDENT 4 Lydia KATHUMBA F DPP 5 Patrick NAMALAWA M INDEPENDENT

27 CHIKWAWA DISTRICT

27.1 Chikwawa South

27.1.1 Kawanda Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Amos CHABE M MCP 2 Brian Galuwanzeru KANCHEWERE M DPP 3 Rose NOVA F UTM

27.1.2 Nyakamba Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Patrick Seti SIOFOLIANO M UTM 2 Peter Victor BONDO M INDEPENDENT 3 Fedgeston J CHAKUAMBA M INDEPENDENT 4 Martin Exton GOCHE M MCP 5 Humphrey Tizola PHIZO M DPP

27.2 Chikwawa Mkombezi

27.2.1 Mikalango Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Betterson Tito BENJAMIN M INDEPENDENT 2 Bright CHAFA M UTM 3 Lyson Vovodo GUTA M UDF 4 Aubrey MASANZA M DPP 5 Dammie Chasafali NGABU M MCP 6 Tonny A SULIALI M INDEPENDENT

27.2.2 Alumenda Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Davis Harrineck KALENGA M INDEPENDENT 2 Edwin KANDIADO M UDF 3 Yohane KAUTALE M INDEPENDENT 4 Wesley Khofati MALUNGA M DPP 5 Tonny MKAMWALEKANA M UTM 6 Mathews ZAMBEZI M MCP

27.3 Chikwawa Central

27.3.1 Lengwe Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Bosco DOTHA M UTM 2 Mwaiwao Petro DOWE M DPP 3 Rose KAMWENYE F INDEPENDENT 4 Amon KAPITO M INDEPENDENT 5 Chancy Danken LAPOZO M INDEPENDENT 6 Phillimon THOM M MCP

27.3.2 Bwabwali Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Gerald BEDE M DPP 2 Alexio BROWN M MCP 3 Joyce KAM’BWEMBA F UTM 4 Laston Joseph MPONYA M DEPECO 5 Collex NANKUMBA M INDEPENDENT

27.4 Chikwawa North

27.4.1 Mwamphanzi Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Wyson BUSH M DPP 2 Yana GRANT F MCP 3 Dyton Chauta INJESI M TNDEPENDENT 4 Solomon Mafreck KATSACHE M INDEPENDENT 5 Patrick Thomson MAFUNGA M INDEPENDENT 6 Wilfred Jonam PANGANANI M INDEPENDENT 7 Fanny TAELO F INDEPENDENT 8 Kenneth Thomson THOM M UDF

27.4.2 Ndalanda Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Ruth Chibwana GOBEDE F UTM 2 Vasco Braund KABU M INDEPENDENT 3 Clement Nelio KAMOTO M DPP 4 Triphonia KANYENZE F MCP 5 Kondwani Lufazema YOBE M INDEPENDENT

27.5 Chikwawa East

27.5.1 Makhwira North Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Shuwali AMON M INDEPENDENT 2 Rhonex Nandiuzenso CHATSALIRA M MCP 3 Antony JOAQUIM M UTM 4 Winston Langson JULIUS M UDF 5 John Webester KATANDIKA M INDEPENDENT 6 Harlex Zige MURONYA M DPP

27.5.2 Makhwira South Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Manick Jefule Gama GANETI M DPP 2 Isaac Sten HODRES M UDF 3 Thomas Pensulo KAUNJIKA M INDEPENDENT 4 Lifred Dogo LAVINALA M INDEPENDENT 5 Mary MEDISON F UTM 6 Olivia Francesca NYANGULU F INDEPENDENT 7 Lenita OSTEN F MCP

27.6 Chikwawa West

27.6.1 Chibisa Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Christopher CHAULUKA M PP 2 Peter Khembo DINYELO M DPP 3 Joe Tembo GWANDA M INDEPENDENT 4 White JOHN M MCP 5 Wetford Mtibo KALIPINDE M INDEPENDENT 6 Precious PAKATI M INDEPENDENT 7 Chikaoneka Steven SUMBEJA M UTM 8 Fanuel Balanko TCHUZI M DEPECO

27.6.2 Chimwanjale Ward

NO NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Mayamiko BUTAO M MCP 2 Robert Samuel CHIKOTI M INDEPENDENT 3 Bokosi House EDWARD M INDEPENDENT 4 Dykes Brown JAMU M INDEPENDENT 5 Kennedy Phiri MTSEKA M DPP 6 Alexander Chawa WATCHSON M UTM 7 Bright Lona WEALA M INDEPENDENT 8 Last ZUDAH M INDEPENDENT

28 NSANJE DISTRICT

28.1 Nsanje South

28.1.1 Nyachilenda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Christopher Zingalume CHIKOTI M DPP 2 Lea Eliza CHIPONDENI F UTM 3 Mary LYSON F MCP 4 Ereck MOSES M DEPECO 5 Felix ROUND M Independent

28.1.2 Matundu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Landani Mpheluka ALUFAZEMA M Umodzi Party (UP) 2 Mercy Hassan BLAMU F MCP 3 Robert Billiat CHAVI M DPP 4 Marko Smoke S. Chilengalenga M DEPECO 5 Mellina JOE F PP 6 Boyce Maison THOMAS M Independent

28.2 Nsanje South West 28.2.1 Dinde Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Bornface Saezimpekereka CHIMPOKOSERA M DPP 2 Edina Fanuel FORTY M PP 3 Stephano Emmanuel FORTY M MCP 4 Euliter GAUTI F DEPECO 5 Aslam KARIM M UTM 6 John Guta MOFOLO M Independent 7 Mary ROSS F Independent 8 Esnart SIMENTI F Independent 9 Violet Apatsa TEMBO F Independent

28.2.2 Chekelere Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Arnold JIMU M UTM 2 Mike Newman KAFALACHI M DPP 3 Elita KAMPALA F MCP 4 Chiku Mailosi WINJI M Independent

28.3 Nsanje Central

28.3.1 Chigumukire Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Hornest Sande DANGER M MCP 2 Kafumphe Sinosi DZOWAH M DPP 3 Hamilton Tembo PAUL M UTM

28.3.2 Misamvu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Kenias BANDE M Independent 2 Robert Dzowa BASHO M Peoples’ Party (PP) 3 Highjap GEORGE M UTM 4 Andrew Patrick PIRIMINTA M Democratic Progressive Party (DPP) 5 Haska Kadulira STANDWELL M Independent 6 Dzongwe Kafukiza TEMBO M Malawi Congress Party (MCP)

28.4 Nsanje Lalanje

28.4.1 Lalanje Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Hashim Andrew CHIMUTI M DPP 2 Joseph George CHIWANDA M Independent 3 Hussein JAFFALI M MCP 4 Fraction LAPOZO M Independent 5 Treezer Mandevana M UTM 6 Henry Benford Seda M Independent

28.4.2 Mlonda Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Hendrix Moses DUNCAN M MCP 2 Mabvuto Benjamin KAMBA M Independent 3 Blessings NSONA M Independent 4 Ibrahim SATAR M UTM 5 Cassim Ngwali USSEN M DPP

28.5 Nsanje North

28.5.1 Kalulu Ward

NO. NAME OF CANDIDATE SEX AFFILIATION 1 Lynos DOUGLAS M UTM 2 Rose Makiyi F MCP 3 Arson Captain Malikita M Independent 4 Alex Molosoni M DPP 5 Stella ZINGA F UDF

28.5.2 Ruo Ward