Malinga ndi ndondomeko ya bwalo, Lachinayi pa 18 July limayenela kukhala tsiku lomwe ena mwa akulu akulu omwe amayendetsa chisankho monga ma Presiding Officers amayenela kufunsidwa mafunso ndi loya yemwe akuimila odandaula, a Patience Maliwa omwe amagwira ntchito ku kampani ya maloya yotchedwa Icon and Company.

Like it? Share it!