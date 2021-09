L’association Light On, avec l’appui de la Banque africaine de développement, des fonds d’investissement climatiques et d’autres partenaires, organise, les 15 et 16 octobre 2021 au Radisson Blue Airport hôtel d’Abidjan, le Salon de l’énergie et du développement durable (SEDD).

La CIE, EDF, Orange, TotalEnergies, Engie, Dalberg et la GIZ sont partenaires du salon, qui se tiendra sur le thème suivant : « L’innovation au service du secteur de l’énergie pour améliorer les conditions de vie des populations ».

Le salon réunira les acteurs des secteurs public et privé de cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Togo) et traitera différentes thématiques liées à l’énergie et au développement durable dans la région.

Plusieurs exposants, spécialistes des questions d’électrification et d’énergie renouvelable et un panel d’experts débattront du thème principal.

Cinq activités principales seront organisées au cours de ce salon :

Les conférences

Les stand-up

Les expositions d’entreprises (stands)

Le pitch (concours de start-up)

Le déjeuner d’affaires

Le salon permettra également de récompenser les start-up proposant des solutions innovantes dans le domaine de l’énergie. Le lauréat recevra un prix d’un montant de trois millions de francs CFA.

Après la première édition tenue en 2019 à Bamako, la deuxième semaine d’énergie renouvelable au Mali, organisée en collaboration avec l’Agence d’électrification rurale malienne, se tiendra en marge du salon. Cette manifestation vise à promouvoir les investissements sectoriels au Mali.

« Light On » est une initiative de jeunes Africains expérimentés dans le secteur de l’énergie, désirant apporter leur expertise à la résolution de problématiques économiques liées au manque d’accès à une source d’électricité fiable.

Pour participer au salon en présentiel ou en ligne, le formulaire d’inscription est disponible en ligne au lien suivant : https://seddafrica.com/sedd-registration/index.php

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site internet de l’événement : www.seddafrica.com

Toutes les manifestations se tiendront en respect des mesures barrières liées au Covid-19.

Source African Development Bank Group