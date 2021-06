BitDAO completou uma venda privada, com mais de 230 milhões de dólares de prospectos (Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital e Dragonfly Capital) e outros parceiros.

Bybit prometeu contribuições recorrentes à BitDAO.

BitDAO pretende utilizar os seus significativos recursos financeiros e talento para reforçar a inovação, colaboração e o crescimento no espaço DeFi.

PANAMA CITY, PANAMA, 21 de Junho de 2021 -/African Media Agency(AMA)/- BitDAO, é uma das maiores organizações autónomas descentralizadas do mundo, concluiu uma venda privada de 230 milhões de dólares com parceiros iniciais liderada por Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital e Dragonfly Capital. Entre outros participantes no projeto pode-se indicar Alan Howard, Jump Capital, Spartan Group, Fenbushi e Kain Warwick da Synthetix, juntamente com mais de 20 instituições e projetos DeFi.

BitDAO desempenhará um papel vital no crescimento da economia descentralizada Tokenizada.

BitDAO visa promover e impulsionar a adopção em massa de finanças abertas e da economia descentralizada Tokenizada.

Como patrocinador principal da BitDAO, a Bybit prometeu uma contribuição de 2,5 bps do seu volume de transacções de futuros para o fluxo de caixa da BitDAO, que à taxa de execução de Janeiro-Maio de 2021 se espera que exceda mil milhões de dólares por ano. As contribuições recorrentes da Bybit para BitDAO irão evoluir com o crescimento do negócio Bybit e o crescimento global da indústria de criptografia.

Objectivo inicial do BitDAO: fornecer financiamento, I&D e liquidez

BitDAO apoia totalmente a DeFi. Fornecerá recursos financeiros e conhecimentos significativos para impulsionar o crescimento da DeFi, particularmente financiamento, I&D e liquidez.

BitDAO pretende apoiar tecnologias de blockchain através de subvenções (Gitcoin), e apoiar projectos existentes e emergentes através de trocas cambiais.

Os centros de I&D afiliados à BitDAO pretendem explorar centenas de talentos para ajudar a conceber inovações e enfrentar desafios técnicos na indústria.

O Tesouro BitDAO, com contribuições recorrentes, será um dos maiores conjuntos de ativos controlados pelo DAO. Estes ativos podem ser utilizados para disponibilizar liquidez aos parceiros e semear novos protocolos, tais como intercâmbios descentralizados (DEX), protocolos de empréstimo e protocolos sintéticos.

Um agente de mudança para agentes de mudança

Trabalhando com os parceiros DeFi e CeFi em todo o mundo, BitDAO procura impulsionar o crescimento do ecossistema global, em vez de qualquer cadeia proprietária única.

BitDAO trabalhará com atores de mudança para ajudar a amolgar a economia de Token descentralizada e moldar o futuro das finanças para o benefício de todos os seus participantes no processo.

Sobre BitDAO

BitDAO é uma das mais recentes e maiores organizações descentralizadas de autogestão do mundo, criada com a visão de nivelar o campo de jogo económico para cada indivíduo no mundo através da aceleração da economia de tokens descentralizada.

Aviso :

Este comunicado não deve ser publicado ou distribuido, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição na qual tal publicação ou distribuição seja proibida por lei. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui um conselho de investimento ou uma oferta de venda, ou a solicitação de uma oferta de compra, de quaisquer ativos criptográficos ou títulos. Nenhum valor mobiliário pode ser oferecido ou vendido nos Estados Unidos sem registo ou isenção de registo ao abrigo do “Securities Act” dos Estados Unidos de 1933, conforme emendado, e qualquer oferta pública de valores mobiliários a ser feita nos Estados Unidos será feita através de um prospecto, que pode ser obtido junto do emitente ou do detentor do valor mobiliário vendedor, que pode conter informações detalhadas sobre a empresa e a sua gestão, bem como demonstrações financeiras.

Este comunicado inclui declarações prospectivas, que são declarações que não são fatos históricos. As declarações prospectivas, pela sua natureza, envolvem riscos e incertezas, que são difíceis de prever e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas. BitDAO não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para apoiar eventos ou circunstâncias após a data desta publicação ou para apoiar novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos.

