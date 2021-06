O Zimbábue é o primeiro país africano que implementou o sistema de rastreabilidade de E-Livestock Global por meio da solução Proveniência baseada na tecnologia blockchain de Mastercard que tem como objetivo de aumentar a visibilidade completa de toda a cadeia de abastecimento de gado.

Esta solução inovadora dá um novo alento aos agicultores e também ajuda o Zimbábue a conquistar de novo o lucrativo mercado de exportação de gado, favorecendo a recuperação econômica.

HARARE, Zimbabwe, 21 de junho 2021 -/African Media Agency(AMA)/- E-Livestock Global lançou neste dia uma solução única alimentada pela solução de Proveniência baseada na blockchain da Mastercard para permitir que os agricultores do Zimbábue possam fornecer prova da origem e das questões de saúde de seus rebanhos, reduzindo os riscos para os consumidores.

Pioneira no Oriente Médio e na África, esta solução é uma rajada de ar fresco no setor agrícola do país depois que uma epidemia de doença transmitida por carrapatos em 2018 matou 50.000 cabeças de gado. A falta dum sistema de rastreabilidade impediu a exportaçao do gado do Zimbábue para os lucrativos mercados da Europa e do Oriente Médio nesses últimos anos, reduzindo as rendas de exportação de carne bovina que constituem uma importante fonte para a economia do país.

A solução E-Livestock Global aumenta de ponta a ponta, a visibilidade da cadeia de abastecimento de gado. Os agricultores comerciais e agentes de imersão marcarão cada cabeça de gado com uma etiqueta RFID única muito eficaz – conforme especificado pelo Ministério da Agricultura – assim como o registro do animal e do proprietário na nova plataforma. Sempre que o animal recebe assistência em termos de mergulho, vacinação ou tratamento médico, isso é registrado no sistema de rastreabilidade.

Aproveitando essa inovação que dá à Proveniência Mastercard um título honorífico, a E-Livestock Global registra todos os eventos relacionados ao animal. Isso permite rastrear o histórico como parte da assistência prestada a cada animal. Esta inovação vai também favorecer o suporte para toda a cadeia de abastecimento com dados fiáveis, transparentes e verificáveis. Para os agricultores, ela fornece a prova irrefutável da identidade do proprietário do animal, apóia a comercialização e a exportação, auxilia na obtenção de empréstimos usando o gado como garantia. Para os compradores, ela permite uma gestão eficiente das operações e garante a qualidade dos produtos aos clientes.

“A Solução Proveniência de Mastercard permite que a autenticidade da viagem do gado seja acompanhada com segurança em todas as etapas, do nascimento à venda. Rastrear os históricos médicos do gado em um registo blockchain inviolavel aumentará a confiança na pecuária do Zimbábue e restaurará a credibilidade do

Zimbábue como exportador internacional de carne bovina. Para este fim, novas oportunidades se abrirão para os agricultores, em particular para os pequenos agricultores que foram gravemente afetados pela epidemia de 2018. Afinal, isso fortalecerá a confiança de várias partes interessadas, combinando a perícia do setor com a privacidade de dados”, disse Max Makuvise, fundador e Presidente da E-Livestock Global.

“Reforçar a confiança nas indústrias é essencial para uma cadeia de valor funcional e confiável. Na Mastercard, acreditamos que uma maior transparência da cadeia de abastecimento pode ajudar a valorizar a autenticidade, expandir a inclusão, compartilhar práticas de sustentabilidade e melhorar a eficiência da administração back-office. Nossa tecnologia mundialmente reconhecida e os recursos de rede estabelecidos fazem avançar este processo, permitindo decisões de compra mais inteligentes e a inclusão de todos os atores, seja que for seus tamanhos”, disse Mark Elliott, presidente da divisão da Mastercard, África do Sul.

A Mastercard criou as condições de transparência e rastreabilidade em relação aos sistemas alimentares. Uma integração de sua solução de proveniência blockchain com outras empresas promove as cadeias de abastecimento de alimentos em todo o mundo. Isso melhora ainda mais as cadeias de abastecimento de abacates australianos e camarão da Califórnia, bem como de produtos básicos como café e cereais nas Américas.

O líder da tecnologia de pagamentos está sistematicamente classificado entre os principais detentores de patentes blockchain no setor dos seviços financeiros com 106 patentes aprovados e 278 pedidos em instância e a maioria diz respeito às tecnologias de moedas numéricas.

Distribuído pela African Media Agency para Mastercard.

Sobre a E-Livestock Global

E-Livestock Global LLC, é uma empresa social financiada por capital-risco, sediada no corredor biotecnológico da região de Washington DC. Nosso objetivo é de melhorar as fontes de rendas dos agricultores rurais e comerciais favorecendo a rastreabilidade de seus gados. Baseando-nos nas tecnologias avançadas e acessíveis, propomos uma solução de classe mundial que pode ser aplicada à escala mundial. A empresa é co-fundada por Chris Light et Max Makuvise. www.elivestockglobal.com

Sobre a Mastercard (NYSE: MA),

Mastercard é líder mundial em tecnologia de pagamentos. Nossa missão é promover a conexão e o florescimento duma economia digital inclusiva ao serviço de todos, em qualquer lugar, ao mesmo tempo e que torna as transações confiáveis, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguros, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a realizarem seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, é o motor da nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades inestimáveis para todos. www.mastercard.com

