Date limite de soumission des communications : au plus tard le 3 novembre 2021.

La Banque africaine de développement, l’Alliance Sahel, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), la Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (SINUS), le Programme alimentaire mondial (PAM) lancent un appel à communications dans le cadre du prochain Forum de partage des innovations et des bonnes pratiques de résilience au Sahel, qui se déroulera les 29 et 30 novembre 2021. Les propositions seront reçues jusqu’au 3 novembre prochain.

Le forum ambitionne de consolider les acquis antérieurs à travers une approche coordonnée au niveau régional et une compréhension partagée du concept de résilience.

L’appel à communications invite les chercheurs, spécialistes ou experts, praticiens, entrepreneurs, agriculteurs, éleveurs, relevant ou non d’institutions de recherche, de services techniques étatiques, de la société civile (organisations paysannes, associations, organisations non gouvernementales locales et internationales), d’organisations internationales et du secteur privé, à participer à ce forum pour partager leurs expériences et proposer des technologies, techniques et bonnes pratiques de résilience pour la sécurité alimentaire au Sahel.

Les communications à soumettre devront porter sur des innovations, technologies, techniques, des cas de réussite, des pratiques agricoles, pastorales, alimentaires et nutritionnelles et de gestion des ressources naturelles et d’adaptation au changement climatique, des modes d’organisation, des mécanismes de financement développés, capitalisés par les communautés dans la région du Sahel.

Les propositions doivent apporter des solutions et réponses concrètes, innovantes et applicables aux problématiques de la résilience au Sahel. Elles devront s’articuler autour des thématiques présentées dans le document relatif à l’appel à communications.

Un comité scientifique et technique composé d’éminents chercheurs et d’experts supervisera la sélection des candidatures à cet appel d’offres.

Chaque communication devra être rédigée en français, langue officielle des pays du G5 Sahel et être envoyée au plus tard le 3 novembre 2021, à l’adresse suivante : forum.resilience2021@cilss.int ou via le formulaire (disponible ici).

Pour plus d’information sur l’appel à communications, cliquez ici.

Source African Development Bank Group