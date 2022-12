Le bureau de la Banque africaine de développement au Bénin a convié 80 organisations de la société civile béninoise à une journée portes ouvertes, qui s’est tenue le 13 décembre 2022 dans la salle de conférence de Kobourou City Hotel, à Parakou.

Objectif : nourrir le dialogue entre la Banque et les organisations de la société civile, pour mieux leur faire connaître les orientations stratégiques des interventions de la Banque au niveau national et recueillir leurs points de vue. Il s’agit d‘un exercice de transparence et de redevabilité envers la société civile, que la Banque considère comme partie prenante essentielle à l’atteinte des objectifs de développement nationaux, outre qu’elle représente les bénéficiaires sur le terrain.

« La collaboration avec la société civile est capitale, pour s’assurer que les opérations que la Banque finance dans le pays produisent les meilleurs résultats en termes d’amélioration des conditions de vie des populations », a souligné Robert Masumbuko, responsable pays de la Banque au Bénin.

Le responsable pays de la Banque africaine de développement au Bénin, Robert Masumbuko, lors d’une conférence de presse à l’occasion de la journée portes ouvertes du Bureau de la Banque au Bénin avec la société civile béninoise.

La chargée de programme pays de la Banque, Jamila Hedli a ajouté : « la Banque collabore avec plusieurs organisations de la société civile dans la mise en œuvre de projets que la Banque finance au Bénin. Organiser une journée portes ouvertes est l’occasion de renforcer cette collaboration pour atteindre les objectifs de développement du pays. La Banque invite vivement la société civile à participer à la formulation des projets et au suivi des activités sur le terrain, dans le secteur des transports par exemple, afin de s’assurer que les bénéficiaires s’approprient les réalisations des projets et que les acquis soient durables ».

Le bureau de la Banque au Bénin, avec le soutien de la Division de la société civile et de l’engagement communautaire, a donc organisé cette première journée de dialogue avec la société civile, en vue de renforcer leur collaboration dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie d’interventions de la Banque au Bénin.

Cette journée était aussi l’occasion de partager les succès et les enseignements que les organisations de la société civile ont tirés en participant aux opérations de la Banque au Bénin et d’explorer les possibilités de renforcer cette collaboration.

La directrice pays pour la fondation Batonga au Bénin, Ella Wama Mara a salué « la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et des femmes dans les investissements de la Banque au Bénin, ce qui est le gage d’un développement durable ».

« Les organisations de la société civile se souviennent de l’appui structuré que la Banque africaine de développement a apporté à la Communauté africaine de pratiques de gestion axée sur les résultats de développement, avec le programme Africa for Results (Afrik4R) et pensent qu’elle doit consolider ces acquis », a déclaré Aurélien Atidégla, président de la Plateforme des acteurs de la société civile béninoise (PASCIB).

Source African Development Bank Group

