SINGAPURA 23 July 2021 -/African Media Agency(AMA)/- Bybit, até agora a maior bolsa de derivativos de criptomoedas, anunciou sua expansão no mercado de criptomoedas à vista.

Bybit destaca passo audacioso

A plataforma de negociação à vista da Bybit estará disponível globalmente a partir de 15 de julho às 6h (UTC), oferecendo zero taxas para os criadores de mercado. BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT e EOSUSDT serão os primeiros pares disponíveis; mais pares de negociação serão adicionados no futuro.

Uma negociação à vista permite que os negociantes comprem e vendam o ativo criptográfico “na hora” e à taxa de câmbio do mercado atual, uma vez que concluída uma ordem. No mercado à vista, a propriedade dos ativos criptográficos é transferida diretamente entre compradores e vendedores. A negociação à vista não é apenas um ponto de partida fundamental para novos participantes no mercado, mas um vetor complementar para negociadores de derivativos engajados em estratégias de hedge.

Trazendo liquidez e confiabilidade de classe mundial ao mercado spot

A Bybit provou ter a troca mais confiável, estável e utilizável. Única entre as principais bolsas, a Bybit nunca experimentou sobrecargas ou tempo de inatividade em nenhum momento.

A liquidez é indiscutivelmente o atributo principal e final nas trocas de ativos. A plataforma de negociação de derivativos da Bybit tem a melhor liquidez do mundo e a margem mais estreita. Os traders têm garantido o melhor preço e execução do mercado, mesmo durante momentos de extrema volatilidade.

Os produtos focados no retail da Bybit e os serviços centrados no cliente ajudarão a diminuir o limite de entrada no comércio de criptografia para um grande número de novos clientes em todo o mundo, permitindo-lhes aproveitar perfeitamente a entrega imediata no negócio de criptografia.

“É um grande privilégio para Bybit poder contar com o grande apoio de nossa comunidade e parceiros enquanto continuamos a crescer e melhorar”, disse Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit. “Estamos muito satisfeitos em poder fornecer operações à vista altamente líquidas e confiáveis e que os clientes já passaram a associar à Bybit.”

Sobre Bybit

A Bybit é uma bolsa de criptomoedas fundada em março de 2018 que oferece uma plataforma profissional onde os traders de criptomoedas podem encontrar um mecanismo ultrarrápido de combinação, excelente atendimento ao cliente e comunidades multilíngues. A empresa oferece serviços de comércio online inovadores e produtos de mineração na nuvem, bem como suporte de API, para clientes profissionais e do retail em todo o mundo, e se esforça para ser a bolsa mais confiável.

