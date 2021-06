Programa SAP Young Professionals alarga a construção de capacidades digitais para a África Lusófona

LUANDA, Angola, 17 de Junho de 2021 -/African Media Agency(AMA)/- A principal iniciativa da SAP para desenvolver capacidades digitais, the Young Professionals Program, está celebrar os primeiros jovens que finalizaram com sucesso este programa em Angola e Moçambique.

Na cerimônia de graduação virtual com a presença do Excelentíssimo Senhor Constantin Zelenty, Chefe Adjunto da Embaixada da Alemanha em Angola, Cathy Smith, Diretora Executiva da SAP África, Pedro Guerreiro, Diretor Executivo da SAP África Central, bem como representantes de clientes e parceiros da SAP, 25 jovens talentos de Angola e Moçambique obtiveram oficialmente o titulo de Jovens Graduados, após um programa de três meses com o objetivo dos dotar com as principais ferramentas e habilitações baseadas nas mais recentes tecnologias SAP.

Senhor Constantin Zelenty, Vice-Chefe da Missão da Embaixada da Alemanha em Angola afirmou: “Para que as empresas angolanas cresçam e tenham sucesso na nossa era moderna, têm de aproveitar o poder transformador das tecnologias digitais juntamente com talentos devidamente qualificados. Esperamos que seja este o primeiro de muitos grupos de jovens e que tenham a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos ao serviço das ambições de Angola numa economia digital moderna.”

O Programa the Young Professionals Program é uma iniciativa oferecida sob a égide do SAP Skills for Africa e já treinou e capacitou mais de 1.460 jovens em todo o continente desde o seu lançamento em 2012. Recentemente, o Programa expandiu significativamente a sua presença. Só em 2021, talentos do Senegal, Costa do Marfim, Argélia, Quênia, Uganda, Tanzânia, Etiópia e, agora, de Angola e Moçambique, foram formados.

O Programa tem uma duração entre de dois e três meses, usa um plano de capacitação exclusivo que inclui conhecimento funcional e técnico do software SAP, com foco nas inovações mais recentes da SAP. Uma componente de habilitações sociais está incluído para garantir que os graduados possam trabalhar com sucesso nas organizações onde são colocados e causar um impacto positivo imediato. Os candidatos têm o ensino universitário realizado com sucesso, e estão desempregados ou sub-empregados, são selecionados no país onde o programa é oferecido e formados como Consultores Associados da SAP. A certificações e o conhecimento das soluções SAP que os graduados adquirem durante o programa, faz com que tenham uma vantagem competitiva no mercado de trabalho e garante, às organizações que usam as tecnologias SAP, um fluxo constante de jovens talentos para ajudar a impulsionar seus esforços de transformação digital.

Pedro Guerreiro, Diretor Executivo para a África Central da SAP, afirma que os graduados desempenharão um papel inestimável no suporte aos clientes e parceiros SAP, enquanto implementam suas estratégias de transformação digital. “Os últimos 18 meses destacaram a importância das tecnologias digitais em como as organizações se podem adaptar às disrupções e funcionar com sucesso. À medida que as organizações africanas continuam seus esforços para construir capacidades empresariais inteligentes, precisam de acesso a capacidades digitais especializadas. Parabenizamos o primeiro grupo que se formou na África Lusófona e estamos ansiosos para ver o impacto que terão nos nossos clientes e parceiros.”

Este programa faz parte de uma colaboração entre a SAP e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH com o objetivo de criar conjuntamente 450 empregos para pessoas com qualificações no setor de TI em dez países africanos ao longo de três anos. O projeto de cooperação faz parte da Iniciativa Especial “Training and Job Creation” e do programa develoPPP que o GIZ implementa em nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ).

As inscrições para o próximo programa, SAP Young Professionals Program, para candidatos da Nigéria e da Costa do Marfim estão abertas, havendo planos para realizar mais programas ao longo de 2021. Para mais informações e links de inscrição, visite: https://www.sap.com/mena/training-certification/training-development-institute.html

Distribuído pela African Media Agency para SAP Africa.

Visite o SAP News Center.Siga a SAP no Twitter em @SAPNews.

Sobre a SAP

Na qualidade de empresa voltada para tecnologias em nuvem e operacionalizado pelo sistema SAP HANA®, a SAP é líder de mercado em softwares de aplicativos para empresas, ajudando empresas de todos os tamanhos e em todos os sectores: 77% das receitas realizadas em transacções em todo o mundo passa por um sistema SAP. As nossas tecnologias de aprendizagem de máquina, internet das coisas (IoT) e análise avançada ajudam a transformar as empresas de clientes em empresas inteligentes. A SAP proporciona a indivíduos e organizações uma perspectiva profunda do meio empresarial e promove a colaboração que as ajuda a permanecer à frente dos seus concorrentes. Simplificamos a tecnologia para empresas, para que assim possam utilizar os nossos softwares da forma que quiserem – sem interrupções. O nosso pacote completo de aplicativos e serviços permite que mais de 413.000 empresas e clientes públicos operem de forma lucrativa, sempre em adaptação, e que assim façam a diferença. Com uma rede mundial de clientes, parceiros, funcionários e líderes intelectuais, a SAP ajuda o mundo a funcionar melhor e a melhorar a vida das pessoas. Para mais informação, consulte www.sap.com.

# # #

Quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam factos históricos são declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios Privados em matéria de Títulos dos EUA de 1995. Termos como “prever”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “perspectivar” “pretender”, “poder”, “planear”, “projectar”, “prognosticar”, “deverá” e expressões semelhantes relacionadas à SAP têm o objectivo de identificar tais declarações prospectivas. A SAP não assume nenhuma obrigação de actualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem causar diferenças significativas entre resultados e expectativas. Os factores que podem afectar os resultados financeiros futuros da SAP são discutidos em maior pormenor nas declarações da SAP junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que incluem o relatório anual mais recente da SAP no Formulário 20-F declarado à SEC. Advertimos os leitores a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas, que têm validade apenas a partir das datas de realização.

© 2019 SAP SE. Todos os direitos reservados.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como os respectivos logótipos, são marcas comerciais ou marcas registadas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Consulte https://www.sap.com/copyright para mais informação e indicações sobre marcas registadas.

Nota à redacção:

Para ver e baixar material televisivo e fotografias para a imprensa, consultem www.sap.com/photos. Nesta plataforma, encontrará materiais de alta resolução para canais de comunicação. Para ver peças em vídeo sobre vários tópicos, consulte www.sap-tv.com. A partir deste site, poderá carregar os vídeos nas suas páginas web, partilhar vídeos através de ligações por email, e assinar canais RSS da SAP TV.

Para clientes interessados em saber mais sobre produtos SAP:

Centro Mundial do Consumidor: +49 180 534-34-24

Para os Estados Unidos: 1 (800) 872-1SAP (1-800-872-1727)

Para mais informação, (só para a imprensa):

Delia Sieff, SAP Africa, +27 (11) 235 6000, delia.sieff@sap.com

Adam Hunter, SAP Africa, +27 (711) 787 035, adam.hunter@sap.com

Maureen Wamboi, EIM Solutions, +254 732342220, mwamboi@eimsolutions.com

Sartaaj Rihal,EIM Solutions, +254 729 701589, sartaaj@eimsolutions.com

Source : African Media Agency (AMA)