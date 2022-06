La Banque africaine de développement a organisé en partenariat avec le secrétariat exécutif du G5 Sahel, les 30 et 31 mai 2022, à Nouakchott, un atelier de consultation sur les résultats préliminaires de l’étude sur le profil genre dans la région du Sahel. Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Une cinquantaine d’acteurs, représentant la Banque africaine de développement, la Plateforme des femmes du G5 Sahel (un regroupement d’associations féminines des pays du G5 Sahel), les départements ministériels des pays du G5 Sahel concernés par le sujet, notamment les ministères chargés du genre, les instituts nationaux de statistiques ainsi que les associations de la société civile intervenant dans la région, ont pris part à l’atelier. L’objectif était de partager les résultats préliminaires de l’étude sur le profil genre au Sahel et de recueillir les observations des parties prenantes en vue de parvenir à des résultats définitifs et sensiblement alignés aux réalités régionales.

Les thématiques abordées portaient sur les facteurs de fragilité, les dynamiques de genre et les leviers de renforcement de la résilience des populations du Sahel, notamment les femmes. Il était surtout question d’examiner et de fournir des recommandations portant sur les principaux chapitres du rapport préliminaire.

« S’il est vrai qu’elles sont confrontées à de nombreux défis et qu’elles subissent le poids des disparités sociales, les femmes sahéliennes doivent être considérées au-delà de leur situation de vulnérabilité », a déclaré, Esther Dassanou, coordinatrice du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA, Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique).

Elle a rappelé que la Banque soutenait les petites et moyennes entreprises portées par les femmes africaines à travers l’Initiative AFAWA.

« Un demi-milliard de dollars a été approuvé, dans le cadre du programme AFAWA, pour soutenir les petites et moyennes entreprises féminines dans 23 pays africains dont la Mauritanie et le Burkina, via des institutions financières », a-t-elle souligné.

Le secrétaire exécutif du G5 Sahel Éric Tiaré a insisté sur l’importance de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. « Les pays de l’espace G5 Sahel sont confrontés à des défis communs et multidimensionnels causés dans une large mesure par la montée de l’extrémisme violent et de l’insécurité. Et face à ces défis, nous avons besoin d’apporter des réponses adéquates difficiles à obtenir si les femmes ne sont pas impliquées ».

Les participants ont examiné le rapport préliminaire et formulé des recommandations portant notamment sur l’adoption de stratégies pour la production et l’uniformisation des données sur le genre, à travers une synergie entre la Banque et les pays de la région.

Les participants ont par ailleurs, adopté les conclusions générales et validé le rapport préliminaire sur le profil régional genre du Sahel.

Une des participantes faisant ses observations sur les principales conclusions du rapport préliminaire sur le profil genre dans la région du Sahel. Nouakchott, 31 mai 2022.

Source African Development Bank Group

