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Who are on Wicknell Chivayo’s list for cars, cash gifts?

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MaraviPost

This is a list of individuals late Zimbabwe businessman Wicknell Chivayo offered cars and cash…

  1. Mandy — Therapist at Masawara Spa — Mercedes-Benz C200 + US$10,000 cash — US$45,000
  2. Mathias Mhere — Gospel Musician — Mercedes-Benz — US$28,000
  3. Mechanic Manyeruke — Gospel Musician — Toyota Fortuner — US$74,000
  4. Mr. Ridhikurasi — Content Creator — Toyota Aqua + US$5,000 cash — US$14,000
  5. Mrs Uriri — Family/Personal — US$50,000 cash handbag allowance — [unclear]
  6. Mrs. Ndlovu — Ian Ndlovu’s Wife — 2025 Toyota Fortuner 2.8D GD6 — US$80,000
  7. Mudiwa Hood — Influencer/Artist — 2025 Range Rover Sport 3.0 Autobiography SUV — US$60,000
  8. Naison Chivayo — Family/Personal (Brother) — 2024 Range Rover SV Short Wheel Base — US$320,000
  9. Nakamba — Personal Barber — Mercedes-Benz C-Class — [unclear]
  10. Nicholas Zacharia — Sungura Musician — 2024 Toyota Fortuner — US$75,000
  11. Nkosingilile Clemency Ndlovu — Medical Assistance (Student) — US$10,000 medical-treatment cash — US$10,000
  12. Nqobile Magwizi — ZIFA President (disputed) — Alleged vehicles totalling R7.2 million — [unclear]
  13. Olivia Charamba — Gospel Musician — Toyota Fortuner — US$74,000
  14. Orchestra Mberikwazvo — Musician — 10 Toyota Aqua vehicles — US$255,000
  15. Pain Gunda — Individual — House + 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel cash — US$238,000
  16. Pastor Elijah — Religious Leader — 2 × 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$10,000 fuel cash — US$190,000
  17. Pastor Felix — Religious Leader — 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$10,000 fuel cash — US$190,000
  18. Peter Moyo — Musician — Mercedes-Benz C-Class — US$25,000
  19. Peter Ndlovu — Football Legend — 2024 BMW X6M Sport Competition — US$144,000
  20. Phathisani Sibanda — Radio Presenter — Toyota Aqua; offered 2025 Toyota Fortuner GD6 — [unclear]
  21. Prophet Emmanuel Makandiwa — Religious Leader (UFIC) — US$1,000,000 cash + 2026 Rolls-Royce Cullinan + 2026 Mercedes [unclear] — US$2,650,000
  22. Prophet Ian Ndlovu — Religious Leader — 2025 Toyota Land Cruiser 300 Series VXR — US$180,000
  23. Prophet Uebert Angel — Religious Leader — Rolls-Royce Cullinan + US$250,000 cash — US$1,450,000
  24. Prophet Walter Magaya — Religious Leader — 2025 Mercedes-Maybach GLS600 + US$100,000 cash — US$550,000
  25. Prophetess Tracey Pilime — Religious Leader — Offered 2026 Lexus GX 550 + US$100,000 cash — [unclear]
  26. Provincial Hospitals — Healthcare — 10 Toyota Land Cruiser ICU ambulances — US$900,000
  27. Pupurai Togarepi — ZANU PF Chief Whip — 2026 Toyota Fortuner GD6 + US$100,000 cash — US$182,000
  28. Ras Caleb — Reggae Artist — Toyota Aqua + US$2,000 cash — US$11,000
  29. Reuben Barwe — Journalist — US$100,000 cash + new car — US$100,000
  30. Rolland “Boss Kedha” Lunga — Comedian — Toyota Aqua — US$9,000
  31. Rufaro Chiworeso Mukombe — Jah Prayzah’s Wife — 2024/2025 Land Rover Defender — US$120,000
  32. Ruth Makandiwa — Emmanuel Makandiwa’s Wife — Mercedes-Benz G-Wagon — US$480,000
  33. Sandra Mtukudzi — Family/Personal — US$15,000 cash — US$15,000
  34. Sandra Ndebele — Musician/Politician — 2024 Mercedes-Benz GLE400d — US$155,000
  35. Sazita Wicknell Chivayo — Family/Personal (Uncle) — House in Chishawasha Hills + full furnishing — US$450,000
  36. Scotland FC — Sports/Football Club — US$100,000 winning bonus — US$150,000
  37. Seer Angel — Uebert Angel’s Son — Bentley GT Continental — US$410,000
  38. Seh Calaz — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz GLE350d 4MATIC — US$85,000
  39. Selmor Mtukudzi — Musician — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 + US$20,000 fuel cash — US$113,000
  40. Shamiso Mtukudzi — Family/Personal — US$15,000 cash — US$15,000
  41. Shinsoman — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz C-Class + US$10,000 cash — US$35,000
  42. Sikhumbuzo Mpofu — Chivayo’s Lawyer — 2026 Range Rover Sport Autobiography + US$50,000 cash — US$300,000
  43. Sniper Storm — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz C200 — US$35,000
  44. Sugar Sugar (Taruv… Manjok) — Musician — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 + US$10,000 fuel cash — US$88,000
  45. Sulumani Chimbetu — Musician — 2022 Mercedes-Benz GLE300d — US$140,000
  46. Talent Madungwe — Self-styled Prophet — Toyota Aqua — US$9,000
  47. Tazvi Mhaka — Friend — US$250,000 cash + Toyota Land Cruiser VXR 300 + 2023 Bentley [unclear] — US$1,950,000
  48. Tendai Magaya — Walter Magaya’s Wife — 2025 Toyota Land Cruiser 300 VXR + US$50,000 cash — US$230,000
  49. Tocky Vibes — Zimdancehall Musician — 2022 Mercedes-Benz GLE350d 4Matic — US$90,000
  50. United Family International Church (UFIC) — Religious Institution — 5 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 + US$10,000 cash — US$1,280,000
  51. Vapositori4ED Movement — Religious Group — 13 vehicles (Toyota Fortuners and Hilux pickups) — US$1,014,000
  52. Wicknell Chivayo’s Sister — Family Member — 2025 Porsche — US$128,000
  53. Wilson “MaVery” Masakadze — Comedian — Toyota Aqua — US$9,000
  54. Yahya Goodvibes — Comedian/Socialite — Toyota Aqua — US$9,000
  55. Yvonne Tivatye — Radio Manager — Toyota Aqua — US$9,000
  56. ZANU PF Women’s League — Political Organisation — 6 Toyota Land Cruisers + 10 Toyota Hilux — US$1,620,000
  58. ZANU PF Provincial Chairperson — Politician — 2025 Toyota Land Cruiser 300 VXR — US$180,000
  59. Aaron Chiundura Moyo — Veteran Novelist/Filmmaker — 2025 Toyota Fortuner 4×4 GD6 + US$50,000 cash — US$50,000
  60. Admire “Boni Kuchanga” — Comedian — Toyota Aqua + Mercedes-Benz + US$5,000 cash — US$42,000 [approx.]
  61. Adv. Eddie Mubaiwa — Chivayo’s Lawyer — 2026 Range Rover Sport Autobiography + US$50,000 cash — US$300,000
  62. Advocate Lewis Uriri SC — Legal Counsel — 2026 Range Rover Sport Autobiography + US$50,000 fuel cash — [unclear]
  63. Alice Macheso — Musician — 9 Toyota Aquas for band and manager — US$319,000
  64. Alles Skits — Comedian/Socialite — Toyota Aqua — US$9,000
  65. Andy Muridzo — Musician — Mercedes-Benz — US$28,000
  66. Apostle Farai Chipoyera — Religious Leader — 2025 Toyota Prado + US$50,000 cash — US$130,000
  67. Apostle Rodney Chipoyera — Religious Leader — 2025 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$100,000 — US$1,500,000
  68. Beverly Angel — Uebert Angel’s Wife — Lexus GX550 + 2016 Rolls-Royce Ghost — US$760,000
  69. Bishop Dr Sydney Mabhiza — Religious Leader — 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$20,000 cash — US$200,000
  70. Bishop Nehemiah Mutendi — Religious Leader — US$3,000,000 cash + 2025 Mercedes-Maybach — US$559,000 [image unclear]
  71. Cathy — Bookings/Reception at Masawara Spa — Mercedes-Benz C200 + US$20,000 cash — US$10,000 [unclear]
  72. Chief Hwenje (Shumba Hwenje) — Musician/Praise Singer — Toyota Hilux — US$100,000 [reported/disputed]
  73. Comic Elder — Comedian — US$150,000 cash — US$150,000
  74. DJ Fantan — DJ/Musician — Mercedes-Benz GLE350d 4Matic — US$95,000
  75. DJ Towers — DJ/Entertainer — 2025 Toyota Fortuner 4×4 2.8 GD6 + US$50,000 cash — US$135,000
  76. Daisy Mtukudzi — Family/Personal — Toyota Fortuner + US$20,000 cash — US$124,000
  77. Denzel Mnkandla — Highlanders FC CEO — Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$72,500
  78. Diana Samkange — Musician — Mercedes-Benz — US$28,000
  79. Dorcas Moyo — Gospel Musician — Cash + 2025 Toyota Fortuner — US$105,000
  80. Dr. Nicholas Ndebele — ZIFA CEO — 2025 Toyota Land Cruiser 300 VXR — US$200,000
  81. Dudley Hall Primary School — School — 1 bus + cash — US$1,210,000
  82. Enzo Ishall — Zimdancehall Musician — 2023 Mercedes-Benz GLE400 — US$145,000
  83. Eunor Guti — ZAOGA Leader — Declined US$250,000 cash and Toyota Land Cruiser 300 VXR — Declined
  84. Evangelist Trymore Muparinga — Street Preacher — 2025 Toyota Fortuner + US$50,000 cash — US$130,000
  85. Ex-Q — Musician — 2025 Mercedes-Benz GLE450 + US$10,000 cash — US$120,000
  86. Families of Fallen National Heroes — National Heroes/Families — US$50,000 each to 30 families — US$2,000,000 [image unclear]
  87. Feli Nandi — Musician/Restaurateur — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + US$50,000 cash — US$135,000
  88. Freddy “Kapfupi” Manjalima — Comedian — 2 Toyota Aquas + US$3,000 cash — US$22,000
  89. Freeman HKD — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz GLE400d + US$10,000 cash — US$130,000
  90. Frets Donzvo — Comedian/Musician — 2026 Toyota Fortuner GD6 + US$10,000 cash — US$90,000
  91. Gandami Secondary School — Educational/Healthcare Institution — US$500,000 pledged for upgrading and modernisation — [unclear]
  92. Herbert Kud… Chivayo — Family/Personal (Uncle) — Fully furnished house + birthday gift + US$1,000 cash — [unclear]
  93. Highlanders FC — Sports/Football Club — US$250,000 sponsorship release — US$250,000
  94. Jabuli Nomo — Fashion Designer — Car (approx. US$39,000) — US$39,000
  95. Jabulani Nomo — Highlanders FC Curator — Toyota Land Cruiser 300 Series VXR + US$50,000 cash — US$230,000
  96. Jah Sobo (Tinotenda Mutswiri) — Robert Mugabe Impersonator — Toyota Aqua — US$9,000
  97. Jah Master — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz C200 — US$25,000
  98. Jah Prayzah — Musician — Mercedes-Benz + US$20,000 cash + Range Rover Autobiography — US$940,000
  99. Jeys Marabini — Afro Jazz Musician — Toyota Hilux GD6 Dakar — US$45,000
  100. Johanne Masowe Church — Religious Institution — 10 buses + buses/cars gifted to church members — US$210,000
  101. John Landa Nkomo School — School — 1 bus — US$210,000
  102. John Landa Nkomo Trust — Educational Trust — US$250,000 cash donation + US$250,000 donation — US$500,000
  103. Junior Spragga — Musician — House of choice + furniture — US$200,000
  104. Kikky Badass — Rapper/Musician — Mercedes-Benz C250 — US$28,000
  105. Killer T — Musician — 2023 Mercedes-Benz GLE350d — US$100,000
  106. Kitso — Comedian — Toyota Aqua + US$10,000 cash — US$19,000
  107. Kuda Tagwirei — Business Tycoon — 2025 Rolls-Royce Cullinan Black Badge + US$750,000 cash — US$1,450,000
  108. Leonard Karikoga Zhakata — Musician — Toyota Fortuner — US$74,000
  109. Lucy Chivayo — Wife — 2025 Mercedes-Benz G-Wagon + Range Rover + 2025 Toyota Land Cruiser — US$1,470,000
  110. Luke Mnkandla — Highlanders FC Chairman — Toyota Fortuner 2.8 GD6 — US$80,500
  111. Madinda Ndlovu — Highlanders FC Legend — Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$75,000
  112. Madzibaba Aron — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
  113. Madzibaba Auto — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
  114. Madzibaba Benjamin — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
  115. Madzibaba Bhuru — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
  116. Madzibaba Biggie Musanzika — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  117. Madzibaba Bynage — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$70,000
  118. Madzibaba Farai Sabau — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  119. Madzibaba Fletcher Dispenser — Religious Leader — Toyota Fortuner GD-6 — US$70,000
  120. Madzibaba Forbes Chikodvu — Religious Leader — Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$70,000
  121. Madzibaba Fungai Nyam… — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  122. Madzibaba Gibson — Religious Leader — 2026 Lexus LX500D + US$50,000 fuel/upkeep — US$300,000
  123. Madzibaba Memory — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 190,000 ZAR — US$83,500
  124. Madzibaba Menzi — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
  125. Madzibaba Israel Muhama — Religious Leader — Lexus 450d + 2025 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic + US$50,000 — US$335,000
  126. Madzibaba Israel Ket — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + 190,000 ZAR — US$83,500
  127. Madzibaba Kennedy — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + 100,000 ZAR — US$83,500
  128. Madzibaba Lawrence … — Religious Leader — 2025 Mercedes-Benz GLS450 4Matic + Lexus LX500 — [unclear]
  129. Madzibaba Lucky Chakundura — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  130. Madzibaba Misheck — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + 100,000 ZAR — US$83,500
  131. Madzibaba Moses — Religious Leader — 2025 Toyota Fortuner 4×4 + US$50,000 cash — US$120,000
  132. Madzibaba Moses Mwanza — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel + 2026 Range Rover — US$388,000
  133. Madzibaba Ngoni — Religious Leader — 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series — US$280,000
  134. Madzibaba Nicholas Hwat… — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  135. Madzibaba Norman Sanyeng… — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  136. Madzibaba Owen Chigorembo — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  137. Madzibaba Owen — Religious Leader — 2025 Toyota Fortuner + US$50,000 cash + 2026 Range Rover — US$1,020,000
  138. Madzibaba Patrick — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
  139. Madzibaba Rabbi Musarde — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
  140. Madzibaba Remincco Tafadzwa — Religious Leader/Friend — 2026 Lamborghini Urus + US$100,000 cash — US$600,000
  141. Madzibaba Sepatina — Church Leader — 2025 Toyota Fortuner GD6 + US$20,000 cash — US$90,000
  142. Madzibaba Steve Rutsito — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  143. Madzibaba Takudzwa Ketulo — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  144. Madzibaba Tapera Kativhu — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  145. Madzibaba Timothy — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
  146. Madzibaba Timashe — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
  147. Madzibaba Wilson Nhauniro — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
  148. Madzimai Loveness — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
  149. Madzimai Memory — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
  150. Mai Chisamba — Media Personality — Toyota — US$55,000
  151. Mai Dhuterere — Gospel Musician — White Toyota Fortuner 2.8 GD6 + US$100,000 cash — US$175,000 mari dzese idzo dzaipfachurwa

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