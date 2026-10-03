Who are on Wicknell Chivayo’s list for cars, cash gifts?

This is a list of individuals late Zimbabwe businessman Wicknell Chivayo offered cars and cash…
- Mandy — Therapist at Masawara Spa — Mercedes-Benz C200 + US$10,000 cash — US$45,000
- Mathias Mhere — Gospel Musician — Mercedes-Benz — US$28,000
- Mechanic Manyeruke — Gospel Musician — Toyota Fortuner — US$74,000
- Mr. Ridhikurasi — Content Creator — Toyota Aqua + US$5,000 cash — US$14,000
- Mrs Uriri — Family/Personal — US$50,000 cash handbag allowance — [unclear]
- Mrs. Ndlovu — Ian Ndlovu’s Wife — 2025 Toyota Fortuner 2.8D GD6 — US$80,000
- Mudiwa Hood — Influencer/Artist — 2025 Range Rover Sport 3.0 Autobiography SUV — US$60,000
- Naison Chivayo — Family/Personal (Brother) — 2024 Range Rover SV Short Wheel Base — US$320,000
- Nakamba — Personal Barber — Mercedes-Benz C-Class — [unclear]
- Nicholas Zacharia — Sungura Musician — 2024 Toyota Fortuner — US$75,000
- Nkosingilile Clemency Ndlovu — Medical Assistance (Student) — US$10,000 medical-treatment cash — US$10,000
- Nqobile Magwizi — ZIFA President (disputed) — Alleged vehicles totalling R7.2 million — [unclear]
- Olivia Charamba — Gospel Musician — Toyota Fortuner — US$74,000
- Orchestra Mberikwazvo — Musician — 10 Toyota Aqua vehicles — US$255,000
- Pain Gunda — Individual — House + 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel cash — US$238,000
- Pastor Elijah — Religious Leader — 2 × 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$10,000 fuel cash — US$190,000
- Pastor Felix — Religious Leader — 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$10,000 fuel cash — US$190,000
- Peter Moyo — Musician — Mercedes-Benz C-Class — US$25,000
- Peter Ndlovu — Football Legend — 2024 BMW X6M Sport Competition — US$144,000
- Phathisani Sibanda — Radio Presenter — Toyota Aqua; offered 2025 Toyota Fortuner GD6 — [unclear]
- Prophet Emmanuel Makandiwa — Religious Leader (UFIC) — US$1,000,000 cash + 2026 Rolls-Royce Cullinan + 2026 Mercedes [unclear] — US$2,650,000
- Prophet Ian Ndlovu — Religious Leader — 2025 Toyota Land Cruiser 300 Series VXR — US$180,000
- Prophet Uebert Angel — Religious Leader — Rolls-Royce Cullinan + US$250,000 cash — US$1,450,000
- Prophet Walter Magaya — Religious Leader — 2025 Mercedes-Maybach GLS600 + US$100,000 cash — US$550,000
- Prophetess Tracey Pilime — Religious Leader — Offered 2026 Lexus GX 550 + US$100,000 cash — [unclear]
- Provincial Hospitals — Healthcare — 10 Toyota Land Cruiser ICU ambulances — US$900,000
- Pupurai Togarepi — ZANU PF Chief Whip — 2026 Toyota Fortuner GD6 + US$100,000 cash — US$182,000
- Ras Caleb — Reggae Artist — Toyota Aqua + US$2,000 cash — US$11,000
- Reuben Barwe — Journalist — US$100,000 cash + new car — US$100,000
- Rolland “Boss Kedha” Lunga — Comedian — Toyota Aqua — US$9,000
- Rufaro Chiworeso Mukombe — Jah Prayzah’s Wife — 2024/2025 Land Rover Defender — US$120,000
- Ruth Makandiwa — Emmanuel Makandiwa’s Wife — Mercedes-Benz G-Wagon — US$480,000
- Sandra Mtukudzi — Family/Personal — US$15,000 cash — US$15,000
- Sandra Ndebele — Musician/Politician — 2024 Mercedes-Benz GLE400d — US$155,000
- Sazita Wicknell Chivayo — Family/Personal (Uncle) — House in Chishawasha Hills + full furnishing — US$450,000
- Scotland FC — Sports/Football Club — US$100,000 winning bonus — US$150,000
- Seer Angel — Uebert Angel’s Son — Bentley GT Continental — US$410,000
- Seh Calaz — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz GLE350d 4MATIC — US$85,000
- Selmor Mtukudzi — Musician — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 + US$20,000 fuel cash — US$113,000
- Shamiso Mtukudzi — Family/Personal — US$15,000 cash — US$15,000
- Shinsoman — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz C-Class + US$10,000 cash — US$35,000
- Sikhumbuzo Mpofu — Chivayo’s Lawyer — 2026 Range Rover Sport Autobiography + US$50,000 cash — US$300,000
- Sniper Storm — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz C200 — US$35,000
- Sugar Sugar (Taruv… Manjok) — Musician — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 + US$10,000 fuel cash — US$88,000
- Sulumani Chimbetu — Musician — 2022 Mercedes-Benz GLE300d — US$140,000
- Talent Madungwe — Self-styled Prophet — Toyota Aqua — US$9,000
- Tazvi Mhaka — Friend — US$250,000 cash + Toyota Land Cruiser VXR 300 + 2023 Bentley [unclear] — US$1,950,000
- Tendai Magaya — Walter Magaya’s Wife — 2025 Toyota Land Cruiser 300 VXR + US$50,000 cash — US$230,000
- Tocky Vibes — Zimdancehall Musician — 2022 Mercedes-Benz GLE350d 4Matic — US$90,000
- United Family International Church (UFIC) — Religious Institution — 5 Toyota Fortuner 2.4 GD-6 + US$10,000 cash — US$1,280,000
- Vapositori4ED Movement — Religious Group — 13 vehicles (Toyota Fortuners and Hilux pickups) — US$1,014,000
- Wicknell Chivayo’s Sister — Family Member — 2025 Porsche — US$128,000
- Wilson “MaVery” Masakadze — Comedian — Toyota Aqua — US$9,000
- Yahya Goodvibes — Comedian/Socialite — Toyota Aqua — US$9,000
- Yvonne Tivatye — Radio Manager — Toyota Aqua — US$9,000
- ZANU PF Women’s League — Political Organisation — 6 Toyota Land Cruisers + 10 Toyota Hilux — US$1,620,000
- ZANU PF Provincial Chairperson — Politician — 2025 Toyota Land Cruiser 300 VXR — US$180,000
- Aaron Chiundura Moyo — Veteran Novelist/Filmmaker — 2025 Toyota Fortuner 4×4 GD6 + US$50,000 cash — US$50,000
- Admire “Boni Kuchanga” — Comedian — Toyota Aqua + Mercedes-Benz + US$5,000 cash — US$42,000 [approx.]
- Adv. Eddie Mubaiwa — Chivayo’s Lawyer — 2026 Range Rover Sport Autobiography + US$50,000 cash — US$300,000
- Advocate Lewis Uriri SC — Legal Counsel — 2026 Range Rover Sport Autobiography + US$50,000 fuel cash — [unclear]
- Alice Macheso — Musician — 9 Toyota Aquas for band and manager — US$319,000
- Alles Skits — Comedian/Socialite — Toyota Aqua — US$9,000
- Andy Muridzo — Musician — Mercedes-Benz — US$28,000
- Apostle Farai Chipoyera — Religious Leader — 2025 Toyota Prado + US$50,000 cash — US$130,000
- Apostle Rodney Chipoyera — Religious Leader — 2025 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$100,000 — US$1,500,000
- Beverly Angel — Uebert Angel’s Wife — Lexus GX550 + 2016 Rolls-Royce Ghost — US$760,000
- Bishop Dr Sydney Mabhiza — Religious Leader — 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series ZX + US$20,000 cash — US$200,000
- Bishop Nehemiah Mutendi — Religious Leader — US$3,000,000 cash + 2025 Mercedes-Maybach — US$559,000 [image unclear]
- Cathy — Bookings/Reception at Masawara Spa — Mercedes-Benz C200 + US$20,000 cash — US$10,000 [unclear]
- Chief Hwenje (Shumba Hwenje) — Musician/Praise Singer — Toyota Hilux — US$100,000 [reported/disputed]
- Comic Elder — Comedian — US$150,000 cash — US$150,000
- DJ Fantan — DJ/Musician — Mercedes-Benz GLE350d 4Matic — US$95,000
- DJ Towers — DJ/Entertainer — 2025 Toyota Fortuner 4×4 2.8 GD6 + US$50,000 cash — US$135,000
- Daisy Mtukudzi — Family/Personal — Toyota Fortuner + US$20,000 cash — US$124,000
- Denzel Mnkandla — Highlanders FC CEO — Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$72,500
- Diana Samkange — Musician — Mercedes-Benz — US$28,000
- Dorcas Moyo — Gospel Musician — Cash + 2025 Toyota Fortuner — US$105,000
- Dr. Nicholas Ndebele — ZIFA CEO — 2025 Toyota Land Cruiser 300 VXR — US$200,000
- Dudley Hall Primary School — School — 1 bus + cash — US$1,210,000
- Enzo Ishall — Zimdancehall Musician — 2023 Mercedes-Benz GLE400 — US$145,000
- Eunor Guti — ZAOGA Leader — Declined US$250,000 cash and Toyota Land Cruiser 300 VXR — Declined
- Evangelist Trymore Muparinga — Street Preacher — 2025 Toyota Fortuner + US$50,000 cash — US$130,000
- Ex-Q — Musician — 2025 Mercedes-Benz GLE450 + US$10,000 cash — US$120,000
- Families of Fallen National Heroes — National Heroes/Families — US$50,000 each to 30 families — US$2,000,000 [image unclear]
- Feli Nandi — Musician/Restaurateur — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + US$50,000 cash — US$135,000
- Freddy “Kapfupi” Manjalima — Comedian — 2 Toyota Aquas + US$3,000 cash — US$22,000
- Freeman HKD — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz GLE400d + US$10,000 cash — US$130,000
- Frets Donzvo — Comedian/Musician — 2026 Toyota Fortuner GD6 + US$10,000 cash — US$90,000
- Gandami Secondary School — Educational/Healthcare Institution — US$500,000 pledged for upgrading and modernisation — [unclear]
- Herbert Kud… Chivayo — Family/Personal (Uncle) — Fully furnished house + birthday gift + US$1,000 cash — [unclear]
- Highlanders FC — Sports/Football Club — US$250,000 sponsorship release — US$250,000
- Jabuli Nomo — Fashion Designer — Car (approx. US$39,000) — US$39,000
- Jabulani Nomo — Highlanders FC Curator — Toyota Land Cruiser 300 Series VXR + US$50,000 cash — US$230,000
- Jah Sobo (Tinotenda Mutswiri) — Robert Mugabe Impersonator — Toyota Aqua — US$9,000
- Jah Master — Zimdancehall Musician — Mercedes-Benz C200 — US$25,000
- Jah Prayzah — Musician — Mercedes-Benz + US$20,000 cash + Range Rover Autobiography — US$940,000
- Jeys Marabini — Afro Jazz Musician — Toyota Hilux GD6 Dakar — US$45,000
- Johanne Masowe Church — Religious Institution — 10 buses + buses/cars gifted to church members — US$210,000
- John Landa Nkomo School — School — 1 bus — US$210,000
- John Landa Nkomo Trust — Educational Trust — US$250,000 cash donation + US$250,000 donation — US$500,000
- Junior Spragga — Musician — House of choice + furniture — US$200,000
- Kikky Badass — Rapper/Musician — Mercedes-Benz C250 — US$28,000
- Killer T — Musician — 2023 Mercedes-Benz GLE350d — US$100,000
- Kitso — Comedian — Toyota Aqua + US$10,000 cash — US$19,000
- Kuda Tagwirei — Business Tycoon — 2025 Rolls-Royce Cullinan Black Badge + US$750,000 cash — US$1,450,000
- Leonard Karikoga Zhakata — Musician — Toyota Fortuner — US$74,000
- Lucy Chivayo — Wife — 2025 Mercedes-Benz G-Wagon + Range Rover + 2025 Toyota Land Cruiser — US$1,470,000
- Luke Mnkandla — Highlanders FC Chairman — Toyota Fortuner 2.8 GD6 — US$80,500
- Madinda Ndlovu — Highlanders FC Legend — Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$75,000
- Madzibaba Aron — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Auto — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
- Madzibaba Benjamin — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
- Madzibaba Bhuru — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
- Madzibaba Biggie Musanzika — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Bynage — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$70,000
- Madzibaba Farai Sabau — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Fletcher Dispenser — Religious Leader — Toyota Fortuner GD-6 — US$70,000
- Madzibaba Forbes Chikodvu — Religious Leader — Toyota Fortuner 2.4 GD6 — US$70,000
- Madzibaba Fungai Nyam… — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Gibson — Religious Leader — 2026 Lexus LX500D + US$50,000 fuel/upkeep — US$300,000
- Madzibaba Memory — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 190,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Menzi — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Israel Muhama — Religious Leader — Lexus 450d + 2025 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic + US$50,000 — US$335,000
- Madzibaba Israel Ket — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + 190,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Kennedy — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + 100,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Lawrence … — Religious Leader — 2025 Mercedes-Benz GLS450 4Matic + Lexus LX500 — [unclear]
- Madzibaba Lucky Chakundura — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Misheck — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + 100,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Moses — Religious Leader — 2025 Toyota Fortuner 4×4 + US$50,000 cash — US$120,000
- Madzibaba Moses Mwanza — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel + 2026 Range Rover — US$388,000
- Madzibaba Ngoni — Religious Leader — 2026 Toyota Land Cruiser 300 Series — US$280,000
- Madzibaba Nicholas Hwat… — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Norman Sanyeng… — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Owen Chigorembo — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Owen — Religious Leader — 2025 Toyota Fortuner + US$50,000 cash + 2026 Range Rover — US$1,020,000
- Madzibaba Patrick — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
- Madzibaba Rabbi Musarde — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
- Madzibaba Remincco Tafadzwa — Religious Leader/Friend — 2026 Lamborghini Urus + US$100,000 cash — US$600,000
- Madzibaba Sepatina — Church Leader — 2025 Toyota Fortuner GD6 + US$20,000 cash — US$90,000
- Madzibaba Steve Rutsito — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Takudzwa Ketulo — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Tapera Kativhu — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzibaba Timothy — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
- Madzibaba Timashe — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4D — US$70,000
- Madzibaba Wilson Nhauniro — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner + US$10,000 fuel — US$88,000
- Madzimai Loveness — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
- Madzimai Memory — Religious Leader — 2026 Toyota Fortuner 2.4 GD6 + 100,000 ZAR — US$83,500
- Mai Chisamba — Media Personality — Toyota — US$55,000
- Mai Dhuterere — Gospel Musician — White Toyota Fortuner 2.8 GD6 + US$100,000 cash — US$175,000 mari dzese idzo dzaipfachurwa
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